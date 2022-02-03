15+ историй о невыносимых начальниках, за работу с которыми нужно еще молоко бесплатно давать

Атмосфера на работе играет не последнюю роль в нашей продуктивности, и задает ее чаще всего начальник. Но если одним руководителям удается создать благоприятную обстановку в компании или в отделе и грамотно выстроить процессы, то другие одним своим появлением способны довести сотрудников до белого каления.

Мы в AdMe.ru начитались историй пользователей сети о начальниках, которым хочется подарить не кружку с надписью «Лучший в мире босс», а билет в один конец. Впрочем, не все руководители доводят подчиненных своими выходками: бонус даст понять, что некоторые просто не дают им заскучать.

Просит как-то начальница выйти поработать в мой законный выходной. Я ей говорю, что не могу, занят: надо с ребенком 3-летним сидеть. На что получаю такой ответ: «Это не причина. Мой кот тоже без меня скучает, но я же выхожу на работу!» © expworkshop / Pikabu

Я работала хостес в ресторане, и зимой должна была в платье и туфлях в −20 °С стоять на улице под снегом. Начальник уволил меня за то, что я поверх формы надела кофту и шмыгала носом. Оказывается, это отпугивает гостей. Хотя вообще-то я могла бы стоять за дверью в тепле. © Мария Тягушева / Facebook

У меня с начальником как-то состоялся диалог в пятницу вечером:

— Можешь в понедельник утром первым делом зайти ко мне?

— Эм-м, хорошо. А по какому вопросу?

— В понедельник узнаешь. Не хочу портить тебе выходные. © Hudson’s Sho***n / Quora

Моя бывшая начальница следила за мной через щель в стеклянной перегородке между нашими столами. Так она контролировала, насколько я сосредоточена во время рабочих встреч. Однажды я поставила на стол большую папку, чтобы прикрыть зазор, и она пришла в бешенство. До сих пор смеюсь над этим, когда вспоминаю. © harperv215 / Reddit

На моей первой работе в один год было много объектов и приходилось часто задерживаться, несколько раз даже просили весь коллектив трудиться в выходные. Начальник пообещал, что выдаст нам на Новый год премию. На новогоднем корпоративе, который проходил в офисе, мы сидели весь вечер как на иголках, ожидая, когда же нам раздадут конверты с долгожданной премией. Вечер подходит к концу, а премии все нет. И тут самый смелый спрашивает: «У нас был такой тяжелый год, мы все трудились даже во внеурочное время. И очень ждем нашу премию». Тут у начальника округляются глаза, и он говорит: «Ребят, какая премия? Я с вашей премии вам зарплату выплатил» . Эта фразу до сих пор вспоминаем с уже бывшими коллегами. И смешно и грустно. © Варвара Гнедая / Facebook

. Эта фразу до сих пор вспоминаем с уже бывшими коллегами. И смешно и грустно. © Варвара Гнедая / Facebook Меня бывшая начальница несколько раз просила поработать в выходные (без оплаты даже). Я отказывался, а она спрашивала: «А чем ты так занят? Что делаешь? Точно нет? Тебе ж, поди, там совсем скучно в эту унылую субботу?» © shakalidzze / Twitter

«Я работаю на стройке и получаю зарплату наличными. Мой босс считает себя очень остроумным».

Моя начальница — сумасшедшая. Она до безумия верит в гороскопы, натальные карты, ретроградные Меркурии и прочую астрологическую лабуду. Каждый день на работе начинается с зачитывания гороскопов и обсуждения того, в каком доме какая планета находится; графики, планы и отчеты мы также фиксируем, исходя из положения планет; недавно стали обедать, исходя из ретроградных течений космоса. Сил моих уже нет! В целом место у нас отличное, зарплаты хорошие и условия очень комфортные, но вот эти космические вбросы отбивают все желание сюда приходить. Боюсь, что еще чуть-чуть — и я просто не выдержу. © Палата № 6 / VK

У меня была очень скрупулезная начальница, которая любила контролировать каждый наш шаг, при этом совершенно не разбираясь в специфике работы. Так что у сотрудников был выбор: либо четко следовать ее указаниям и плодить одну ошибку за другой, либо поступать правильно и получать нагоняй от начальницы за несоблюдение инструкций. © UneekYoosername / Reddit

Как-то мы с напарником перебирали несколько поддонов с упаковками разной воды в бутылках, записывали все сроки годности, сортировали по видам. Потратили несколько часов, работали без перерывов. И как только я поставил последнюю пачку и выпрямился, в ту же секунду появляется начальница и говорит: «Что, работы нет? Стоите прохлаждаетесь. Сейчас я вам ее найду». И уходит. © DrPozitiff / Pikabu

Как-то спросили в не последней из IT-компаний в городе, какую зарплату я хочу. После озвученной довольно скромной цифры начальница юридического отдела продолжила: «А вы в курсе, что бывают работники, работающие за идею?» На что я ответил: «Вы имеете в виду рабство?» Собеседование я не прошел. © DuolanK / Twitter

Лет 6 назад устраивался в контору мастером по ремонту телефонов. Начальник вообще не понимал ничего в этом бизнесе, но очень хотел свой сервис. И состоялся у нас такой разговор на собеседовании:

— А ты схемы читал?

— Конечно.

— Ну отлично.

Когда я уже начал работать, попросил у начальника компьютер. Он спрашивает:

— А зачем тебе?

— Ну схемы смотреть.

— Так ты же читал уже, не запомнил ничего?

Я до последнего думал, что он пошутил, но нет. © gromt / Pikabu

— А ты схемы читал? — Конечно. — Ну отлично. Когда я уже начал работать, попросил у начальника компьютер. Он спрашивает: — А зачем тебе? — Ну схемы смотреть. — Так ты же читал уже, не запомнил ничего? Я до последнего думал, что он пошутил, но нет. © gromt / Pikabu Мой руководитель как-то собрал совещание, чтобы сообщить сотрудникам о своем разводе. А потом еще заставил нашу секретаршу врать его бывшей жене, будто его нет в офисе. © jamminatorr / Reddit

Пришла на работу в таком же платье, как моя начальница. Она, увидев меня, пару минут молчала, заливаясь краской, после чего минут 30 орала, что я ее опозорила. И вообще, как я смею носить то же, что и она, особенно учитывая, что на мне этот наряд сидит куда лучше? Мол, совсем начальство не уважаешь? Да уж, прямо не знаю, что и ответить на это. © Палата № 6 / VK

«Попросили у начальника настенные часы в офис. И вот какие он выбрал».

Моя начальница — невероятно «волшебная» женщина. Когда она видит, что мы с коллегами начинаем друг с другом тесно общаться, она приглашает по одной сотруднице в свой кабинет, закрывает дверь и «по-матерински» советует каждой из нас не общаться близко с другой, потому что мы «все крысы». © NkBasya / Twitter

У меня уникальная начальница. Ладно бы ругала меня за дело, по работе, я бы еще поняла. Но больше всего ее волнует мое питание. Я не могу спокойно поесть на работе! На всех праздниках она за мной пристально следит, чтобы я лишний кусок в рот не положила, только огурцы с зеленью можно жевать. Как-то она нашла у меня в столе коробку конфет, так потом мне 2 недели жизни не давала, переживала, что я скоро в дверь не пролезу. Даже клубнику после 12:00, а яблоки после 15:00 есть нельзя. Недавно шла по коридору с бутылкой холодного зеленого чая покупного, так она увидела, остановила меня и заорала на весь коридор: «Там же сахар! Выкиньте его!» Вешу 55 кг, если что. © Подслушано / Ideer

На предыдущей работе зарплату почти всегда задерживали, но выплачивали, все привыкли уже. Наняли новую помощницу руководителя. И вот условный день зарплаты, а ее нет. Помощница идет с вопросом к руководителю, тот ей: «А тебе-то зачем зарплата? У тебя вон сколько колечек, цепочек всяких золотых, муж пусть тебя и содержит». © DiVoevodova / AdMe

Бонус: когда начальник не только остроумный, но и заботливый

На работе у нас столовой нет, и так сложилось, что никаких приличных заведений общепита в окрестностях тоже нет. Поэтому подавляющее большинство коллег берут еду с собой из дома в лотках. Начальник сегодня выдал эпичную фразу в адрес нового сотрудника. Начался обед, все привычно ринулись разогревать себе пищу. Только новый сотрудник растерянно топтался у своего рабочего места. Начальник какое-то время наблюдал за новичком, после чего выдал: «А ты что, к лотку не приучен?!» © altruist / Pikabu