15 историй о начальниках, которых к руководящей работе и на пушечный выстрел подпускать нельзя

Даже если на работе хорошо платят и коллеги просто отличные, начальник-самодур способен испортить всю атмосферу. Как правило, такие боссы оказываются еще и некомпетентными и приносят компании только вред. Но сами они, естественно, уверены в обратном.

Мы в AdMe.ru сочувствуем всем, кому точно так же, как и героям наших историй, не повезло с руководителями. Трудовые будни не должны напоминать испытание на прочность и сообразительность.

Работала в маленькой фирме, рулили всем муж с женой, сотрудников — кот наплакал. И вот у нас как-то из сейфа пропали деньги. И начальник начал орать: «Это ты взяла, ключи только у нас и у тебя!» Я в слезы, руки трясутся, и тут бухгалтер говорит: «У меня тоже ключи есть. Я как раз вчера ревизию проводила, уходила и офис на сигналку поставила, а с утра вы первыми пришли». Начальник сразу сник, сказал, что закрутился и забыл. Бухгалтер-то у нас была непростая: она жена мужика, который в нашу фирмочку недавно вложился, так что с ней не поспоришь. А директор явно хотел с меня деньги стрясти. И ведь нигде не дрогнуло, что я молоденькая девчонка, одна и в чужом городе.

Перлы моего бывшего шефа: «А зачем тебе отпуск?», «Хорошо, я дам тебе отгулы, но ты все равно приходи на работу». И коронное, барским тоном: «Я даю тебе 16 дней отпуска». Это при общей-то задолженности в более чем 100 дней. © karelll / Pikabu

Мне как-то везло с работой, но разочек пришлось трудиться в таком месте, что можно книгу написать про самодурство и закидоны начальства. Самое идиотское правило было такое: запрещалось выбрасывать что бы то ни было в мусорку в туалете. Мусорка должна быть всегда чистая и пустая, генеральный лично ходил в женский туалет и проверял. Я об этом правиле узнала, когда выбросила втулку от туалетной бумаги. Последовало расследование, письмо всем сотрудникам и новый инструктаж. Когда я спросила, как быть с прокладками, мне сказали, что надо брать с собой пакетик, складывать туда и уносить домой. © Алниола / AdMe

У меня была эпичная начальница. В рабочее время она с упоением рассказывала истории из жизни, не давая возможности сосредоточиться. А в конце дня заставляла оставаться на работе, чтобы дописать отчеты. И еще пару часов я трудилась и слушала ее. Уволилась, когда узнала, что она не только лишила меня премии, но и говорила о моем непрофессионализме. А с другой стороны, она была права: я же не психоаналитик, чтобы выслушивать вот это все. © Евгения Плавская / AdMe

Начальник нанимал сотрудника и в первый же день работы увольнял без какой-либо причины. Проделывал этот фокус по несколько раз в год. Однажды, когда выступал перед другими менеджерами, пояснил: «Я найму кого-нибудь только для того, чтобы тут же уволить. Это сообщение всем другим сотрудникам, что я тут главный». © James Mason / Quora

У коллеги были первые недели беременности, и врач порекомендовал ей отдохнуть и никуда не ездить какое-то время. Она пошла к начальнику и попросила перевести ее на работу из дома. Поскольку коллега тестировала мобильные приложения, такой вариант не должен был стать проблемой. Любой человек первым делом поздравил бы ее, но начальник сказал: «Как я могу разрешить тебе работать на дому? Я планировал добавить тебя в другой проект. Что мне теперь делать, если ты не можешь ходить в офис?» И звучало это так, будто она должна была спросить у него разрешения, перед тем как забеременеть. А затем он отвел ее к менеджеру группы, чтобы обсудить вопрос, и первыми словами, которые он произнес, когда вошел в кабинет, были следующие: «У нас плохие новости». © Niveditha-Shetty / Quora

Начальник был совершенно невыносим. Всегда придирался, заглядывал мне через плечо, зная, что я этого не выношу. Критиковал каждое мое действие, ругал меня за «трату времени», если я делала несколько глотков воды или ходила в туалет. И, наконец, изменил расписание в мой выходной, не сказал мне об этом и уволил за прогул. Я была подростком, это была моя первая работа, а он являлся помощником менеджера лет 20. © RedRose_812 / Reddit

Была под началом у абсолютно бешеной дамы с манией контроля. А отсутствие логики — это вообще было ее второе имя. Например, могла под конец рабочего дня прийти в издательство, часа 2 устраивать разнос и в итоге на нас же наорать, что она вынуждена задерживаться на работе. © Екатерина Полякова / AdMe

Начальница отдела нагружала работой как осликов, сидел чуть ли не до ночи, по выходным вкалывали — обещала всем хорошую премию. Приходит зарплата, а там — шиш с маслом. Говорит: «Генеральный не подписал». Все смолчали, а через месяц смотрим — она укатила в отпуск, и не куда-нибудь, а в Париж. В ее инстаграме сплошные бутики и устрицы. Поспрашивали секретаршу гендира — оказалось, что премию-то выписали, но только на нашу грымзу.

У меня была начальница, которая, когда не приходила поздно, не уходила рано или не исчезала на несколько часов в середине дня, любила проводить время за просмотром записей с камер наблюдения. Понятия не имею, что такого она надеялась увидеть. Самым странным было зайти к ней и обнаружить, что она пересматривает кадры со мной, а ведь мы работали в одно и то же время. © unknown author / Reddit

С утра получил сообщение от менеджера с просьбой прийти. Вежливо ответил, что я в отпуске. Она сказала, что знает, но у них не хватает персонала. Однажды, когда она сама была в отпуске, а я не знал об этом, прислал ей какой-то вопрос, так она ответила: «Никогда не пишите мне, когда я в отпуске. Пожалуйста, уважайте мое время». У меня есть соблазн переслать ей это сообщение. © Impossible-Head2121 / Reddit

Муж уехал в длительную командировку, и я осталась практически матерью-одиночкой с 2 сыновьями-подростками. Они, конечно, уже почти самостоятельные были, но все равно, если нужно к стоматологу сходить или температура поднималась, приходилось отпрашиваться. Как-то вызывает начальник меня на ковер и сообщает, что ему не нравится, когда я беру больничный из-за детей. Говорит: «Я же вот не сижу со своим, когда он болеет». Я офигела и спрашиваю: «Может быть, потому что за вас это делает жена, которая, на секундочку, не работает?»

Начальница напрашивалась на свадьбу, потому что она «моя вторая мама». Я неловко отшучивалась, но она регулярно поднимала эту тему. К счастью, прямо перед торжеством ее перевели в другой магазин. © Moldridd / Reddit

Начальница попросила подвезти по срочному делу, даже ушли с обеда пораньше, чтобы успеть. В дороге очень сильно торопила, мол, давай быстрее, тут сверни, там объедем... Когда приехали, попросила подождать, а я из-за этой суматохи толком не посмотрела, куда встала, припарковалась прямо под знаком... И тут же она — полиция. Дальше штраф — ₽ 5 тыс. Вернулась начальница, сказала ей. Думала, штраф пополам разделим, а она мне: «Сама виновата. Куда ты смотрела! Ум нужно включать». Делай добро, ага. © Подслушано / Ideer

На нашем предприятии директор и его жена — начальница отдела кадров — любители «сортировать» сотрудников по фамилиям. Например, приходит устраиваться в бухгалтерию отличная девочка, 5 лет опыта в этой сфере и соответствующее образование, но почему-то направляется в отдел снабжения, хотя в этой отрасли никогда не работала. А просто фамилия у нее — Рачко, а в снабжении как раз «рыбий» состав: Окунева, Рыбина и Карп. © Палата № 6 / Vk