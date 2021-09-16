15 человек, которые решили сверкнуть остроумием во время знакомства. Но результат оказался неожиданным

Оригинально завязать разговор может не каждый. Если задуматься, то становится ясно, что это настоящее искусство, особенно когда дело касается незнакомых людей. А бывают ситуации, когда и не знаешь, то ли грустить, то ли смеяться.

Мы в AdMe.ru на одном дыхании прочитали истории пользователей сети о том, как с ними пытались флиртовать незнакомые люди. А в бонусе вас ждет доказательство того, что некоторые знаки внимания пропускать точно не стоит.



Ехала с парнем в одном автобусе до леса — я тогда работала в пионерском лагере в сосновом бору. До лагеря от остановки было километра 2 по глухой лесной дороге, и вот этот мужчина шел за мной все это время. Было очень жутко. А возле лагерных ворот он меня окликает и на английском объясняет, что он волейболист и приехал к нам на сборы — оказывается, рядом была спортивная база. Сказал, что я ему очень понравилась еще в автобусе, но он боялся меня спугнуть. Спугнуть! Да я чуть не померла от страха! Но в итоге мы подружились. © Dasha Clarkson / AdMe.ru

Я была в супермаркете, в отделе с замороженными продуктами. И вдруг какой-то парень подошел ко мне, наклонился очень близко и прошептал: «Мне нравится твоя рука». И смотрел потом, как будто ответа ждал. Было очень странно. © disgruntledgrumpkin / Reddit

Готовилась к свадьбе, сидела в салоне и листала каталоги. И тут ко мне подходит, вероятно, работник салона и говорит что-то вроде: «Эй, милашка, я могу устроить тебе свадьбу мечты». И я, и все вокруг были просто в шоке: он так нагло флиртовал со мной, работая в этой индустрии! © kannakantplay / Reddit

Однажды ехала в метро, рядом стоял обычного вида парень, видимо, офисный работник. И все время пялился на мои ноги, точнее на ступни. А потом вдруг хихикнул и выдал: «Одна моя знакомая однажды тоже в метро в босоножках ехала, так ей все ноги поотдавили!» И начал смеяться. А потом достает телефон и заявляет: «Ну ладно, диктуй свой номер». Я ему: «Нет, спасибо». Он убирает телефон в карман и говорит: «Это ты зря, конечно». Потом снова достает телефон и говорит: «Я обычно дважды не предлагаю, но тебе дам второй шанс, давай диктуй». Я почему-то все еще не передумала и номер не продиктовала. Ну мне, конечно, заявили, что я еще буду жалеть, что отказала такому парню. © Даша / AdMe.ru



Иду домой с работы, в нашем районе в целом не очень людно, но я уже привыкла. Иду, значит, и замечаю, что за мной медленно идет какой-то парень. Я сначала подумала, что просто накручиваю себя, но когда он последовал за мной, в то время как я резко свернула в другую сторону, я поняла, что дело пахнет жареным. Я ускорила шаг — он тоже ускорил, я перешла на другую сторону улицы — он тоже перешел, я уже чуть ли не бегом бегу до подъезда, судорожно пытаюсь найти ключи, нашла, прикладываю к домофону и понимаю, что парень уже сзади! Оборачиваюсь в полной боевой готовности, и тут парень такой: «Стой! Замри!» И достает из рукава цветы, проговаривая: «Тадааам». © Палата № 6 / Vk

Он: «Я не местный... Ищу кого-то, кто смог бы показать мне город и пригороды. Ты случайно не могла бы помочь в этом?»

Я: «Чувак, я видела тебя здесь неделю назад, и ты был со своей женой». © Sarah Mathews / Quora

Я: «Чувак, я видела тебя здесь неделю назад, и ты был со своей женой». © Sarah Mathews / Quora Как-то раз сидели с подругой в одном заведении за стойкой. Общались, поцеживая сквозь трубочки коктейли. Вдруг моей руки что-то коснулось. Смотрю — куриное яйцо! И не простое, а с надписью: «Познакомимся?» Чуть поодаль сидел парень, который широко мне улыбнулся и подмигнул... Правда, знакомство не состоялось, так как в помещение влетела девушка и буквально за шкирку вытащила его на улицу. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk

В свое время работал электриком. Однажды со мной на смену вышел мой шурин помощником. А он молоденький, 21 год только-только исполнился. Отработали, зашли в магазин. На кассе он показал девушке свое удостоверение. Она смотрит на него, а потом вдруг на меня. И говорит, чтоб я свое тоже показал. А мне, между прочим, уже 36 лет! Да и документ был в грузовике... Но я принес, показал ей, она смотрит на него, потом на шурина, потом на меня и выдает: «А ты очень неплохо выглядишь!» © Tony Schultz / Quora



Гуляла по торговому центру, и за мной увязался парень с тупыми подкатами. Решила его отшить по полной: закатала рукав и продемонстрировала руку с лишаем. Думала, отвяжется, а он заржал и показал свою — тоже с лишаем. Скоро свидание. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk

Дело было в начале нулевых. Один парень попросил у моей подруги ручку, она порылась в сумочке и дала ему ручку. Потом он извинился и попросил еще и листок бумаги. Ну а в конце он добил словами: «Побеспокою тебя в последний раз. Вот у меня есть ручка и бумага, можно мне записать твой номер?» © deckpumps_n_deldos / Reddit

Сидели как-то с друзьями в боулинг-клубе за столиком. А за соседним столиком сидела красивая девушка, которая, конечно же, привлекла наше внимание. Один мой друг не растерялся и со словами «Смотрите и учитесь» уверенной походкой пошел к ней.

— Привет!

— Привет.

— Я вообще не любитель таких шумных мест...

— Ну так уходи отсюда.

Урок пикапа окончен. © MiXP / Pikabu

— Привет! — Привет. — Я вообще не любитель таких шумных мест... — Ну так уходи отсюда. Урок пикапа окончен. © MiXP / Pikabu Возвращаюсь домой, поравнялся со мной парень. Идет рядом, смотрит неотрывно. Я в полной уверенности, что сейчас полезет знакомиться, делаю каменное лицо, останавливаюсь и молча смотрю на него. Вы не догадаетесь, что он сделал! Запустил руку в карман, протянул мне кулак и спросил: «Семечек?» © Gagarra / Pikabu



Еще в старшей школе шла как-то по коридору в другой кабинет. Подошел сбоку парень и пощекотал мне руку. Я не знала, что делать, и просто шла вперед... Потом он сделал это снова и в конце концов взял меня за руку. Так мы и шли за руку, пока я не свернула в свой кабинет. А он просто пошел дальше. И мы не сказали друг другу ни слова. До сих пор не понимаю, что это было. © Charissa Enget / Quora

Иду по улице, а за мной идет парень и пытается завязать разговор: «Который час?», «Хорошая сегодня погода» ну и так далее. И тут я разворачиваюсь к нему и говорю: «Вы это мне?» Он улепетывал так, что только пятки сверкали! А все потому, что я на 6-м месяце беременности. © Oksana Roman / AdMe.ru

/ AdMe.ru Работала на выдаче тортов в кондитерской. Подходит парень и заявляет, что он холостой и что активно ищет жену. Я ему: «Вам какой торт — белый с малиной или шоколадный?» А он: «Мне вы больше нравитесь, чем торт». В общем, проигнорировала его и просто перешла к следующему покупателю. © Paula Hill / Quora

Бонус

В старших классах шли с подругой вдоль дороги по тротуару. Слышим, кто-то начинает нам сигналить. Но мы же крутые, на такие подкаты не реагируем! А секунд через 20 поняли, что это была поливальная машина. Окатила нас так, что пришлось даже белье выжимать. Довыпендривались. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk