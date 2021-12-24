15 историй о людях с крайне странной логикой, которая вызывает лишь недоумение

Найти общий язык с окружающими бывает очень сложно. Ведь у каждого из нас есть свои убеждения, понятия и стремления, которые могут идти вразрез с представлениями другого. Чаще всего в таких случаях мы стараемся принять тот факт, что все люди разные. Однако иногда на пути все же встречаются индивидуумы с настолько специфическим взглядом на мир, что промолчать на этот счет просто невозможно.