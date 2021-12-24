15 историй о людях с крайне странной логикой, которая вызывает лишь недоумение
Найти общий язык с окружающими бывает очень сложно. Ведь у каждого из нас есть свои убеждения, понятия и стремления, которые могут идти вразрез с представлениями другого. Чаще всего в таких случаях мы стараемся принять тот факт, что все люди разные. Однако иногда на пути все же встречаются индивидуумы с настолько специфическим взглядом на мир, что промолчать на этот счет просто невозможно.
Мы в AdMe.ru как раз наткнулись на истории о таких людях и просто не смогли пройти мимо и не собрать искрометную подборку с наиболее яркими примерами странной логики.
- Работаю в нефтянке в Заполярье, был у нас один мастер от подрядчиков, заведовал кранами и стропами. Вполне адекватный парень, футбол любит. Так вот, как-то сидим пьем кофе, обсуждаем падение ракеты Илона Маска. «Да она в отверстие просто не попала, такое бывает». Думаю, окей, шуточки, поддакиваю что-то поддерживающее шутку, но нет. Человек даже не думал шутить и рассказал мне, что в небесной тверди есть отверстия, и только там можно вылететь в космос, в остальных местах нельзя, ракета разобьется. Вот и Маск промазал. © laletin / Pikabu
- Как-то раз с бывшим мужем играли в «камень-ножницы-бумага», чтобы решить, кто пойдет менять детям подгузники. В первом раунде у меня ножницы, у него камень. Кричит: «Я выиграл!» Второй раз у меня бумага, у него камень. Снова считает, что выиграл. Я говорю: «Вообще-то бумага кроет камень». А он отвечает: «Нет, камень всегда выигрывает». Около 5 минут пытаюсь осмыслить его слова и в итоге спрашиваю: «Так... какой тогда смысл играть?» На что он совершенно искренне заявляет: «Да просто веселья ради!» © CarmelaMachiato / Reddit
- Однажды на радио позвонила женщина, которая пожаловалась на дорожные знаки с оленями на шоссе. Она думала, что олени видят эти знаки и считают место безопасным для перехода дороги. © replayii / Reddit
- У меня была знакомая, которая не пользовалась стиральной машинкой, когда отключают горячую воду летом. Ведь как машинка будет стирать в холодной воде? 2 недели она кипятила воду, стирала руками. Потом, когда воду подключали, она опять пользовалась машинкой как ни в чем не бывало. Переубедить ее не получилось. © Палата № 6 / VK
- У мужа есть друг, которому он стабильно в начале месяца дает в долг пару тысяч. Друг в деньгах вообще не нуждается, поэтому отдает или на следующий день, или в тот же вечер. Привычка эта тянется еще с детства. Ритуал странный, но другого повода увидеться и пообщаться они за 20 лет дружбы так и не придумали. © Мамдаринка / VK
- Бывшая соседка по квартире однажды расторгла договор на газ и электричество, потому что было слишком дорого платить по счетам. И потом удивлялась, почему у нас пропали газ и электричество. Она думала, что мы платим деньги за возможность обратиться на горячую линию в случае возникновения проблем. © saoirse_eli / Reddit
- Я работаю участковым педиатром. Перевелась ко мне недавно на участок мамочка с 5-летним сыночком. И я уже с первой нашей встречи поняла, что именно с ней будет непросто. Через неделю-другую меня вызывает к себе заведующая. В общем, эта мадам написала на меня жалобу. Знаете, какая причина? Мое аморальное поведение. Оказывается, она нашла мою страницу в соцсети. А там... фото со свадьбы подруги с фужером в руках, фото в купальнике с мужем с юга и, наконец, мое студенческое фото, где я набираю в шприц лекарство. Требовала извинений по отношению к ней. Ведь я педиатр, как я могу себя так вести?! © Палата № 6 / VK
- Я врач-офтальмолог. Буквально на прошлой неделе ко мне приходил пациент, который вычитал, что витамин D помогает противостоять инфекциям. И также он прочитал, что больше витамина D можно получить, загорая. Поэтому он решил «впитать» как можно больше витамина глазами и смотрел на солнце целых 60 секунд, что привело к травме сетчатки. Его зрение было навсегда испорчено без шансов на улучшение. © OscarDivine / Reddit
- Папа однажды признался мне, что у него рак поджелудочной, 3-я стадия. Я был раздавлен. Чуть позже в тот же день я спросил у своего брата (он живет с ним): «Почему ты не рассказал мне, что у него рак?» Он удивился и ответил: «У него нет рака... Он сидел на диете из риса и овощей, которую увидел по телевизору. Последние несколько недель он употреблял около 1 000 калорий в день. Потом погуглил свои „симптомы“ и решил, что у него рак». © unknown author / Reddit
- Работаю в УК. На прошлой неделе сменился собственник. Сегодня было собрание. Новый владелец, молодой парень лет 27, начал свою речь так:
— Во-первых, хочу поблагодарить вас всех за все то, что вы сделали для компании. А теперь по факту: из 15 работающих сантехников остается лишь 8.
Тут, как положено, начались волнения, каждый тянул одеяло на себя. И в процессе мастер сантехников заявил:
— Да мы за 7 лет из этих домов конфетку сделали! И теперь кому-то дарить?
На что собственник ответил с недовольством:
— Ну я же сразу вас поблагодарил за это... © Danelia1975 / Pikabu
- Преподаю в 6-м классе. Однажды после неудачной попытки помочь своему ребенку с домашним заданием по математике ко мне подошел родитель и спросил: «Чему равняется Х в примерах? Такое ощущение, что число меняется в каждой задачке!» © estrogyn / Reddit
- Папа представляет мне кого-то, кого я впервые вижу.
Он: «Помнишь этого человека?»
Я (мне 24): «Нет».
Он: «Но... Она держала тебя на руках, когда ты был ребенком!» © donutzebra / Reddit
- Мне одна пациентка однажды выдала: откуда я могу знать, есть у одного пациента болезнь или нет, если я эту болезнь не открыла? То есть, по ее мнению, кто болезнь впервые открыл, тот ее и диагностирует, а остальные врачи не могут. А то, что я врач конкретного профиля, — это ее не волнует. © middleofautumn / Pikabu
- Только что покупательница кричала на меня за то, что я положил яйца в отдельный пакет, потому что ей не нужно столько пакетов, а бумажные все равно всегда рвутся. А затем она сложила их в сумку и кинула сверху мешок с мукой... Было довольно приятно наблюдать выражение ее лица, когда она услышала треск. И да, в итоге она еще пожаловалась, что мы не предупредили ее о том, что яйца хрупкие. © Stonewall5101 / Reddit
- Попал в серьезную аварию. Виноват не я. Но все хорошо, все целы. Повезло. Приехал в другой город за документами, сидит в кабинете девушка. Говорит: «Краски в принтере нет, приходите через 2 недели». Понимаю, бред. Негодования, просьбы, угрозы, мольбы, подкуп — все тщетно. Отвечает: «Ничем не могу помочь. Сейчас я вам распечатаю талон на 20-е, и приходите через 2 недели». Приехал домой с талоном, который как-то распечатали без краски. © karapuzzzzz / Pikabu
Вам наверняка тоже приходилось сталкиваться с людьми с весьма специфической логикой. Расскажите пару запомнившихся историй об этом.
Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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