15 историй о людях, которым пришлось пережить предательство любимого человека

К сожалению, «и жили они долго и счастливо» возможно только в сказках или фильмах. Реальность куда прозаичнее: мы ссоримся с любимыми, постоянно выясняем отношения и даже уходим от них. Но порой случаются страшные вещи, которые очень трудно принять, а уж тем более простить. Речь идет об изменах.

AdMe.ru безмерно сочувствует героям сегодняшней статьи и в то же время восхищается ими: так откровенно говорить о своем горе могут только сильные люди. Кому-то из них и вовсе удалось простить предательство второй половинки и выстроить отношения с самого нуля.

После 8 лет совместной жизни меня бросил муж. Мы воспитывали детей от его первого брака, проходили через всякие невзгоды. Все банально до боли: заскучал, познакомился через интернет, встретились, и он решил, что это любовь. А у нас не любовь. Я знаю, что так бывает, но как же это гадко. © Schatje / Pikabu

Встречались на расстоянии. Последние недели она мне писала СМС, но извинялась, что приехать в гости не может. Пошел на тусу к другу. Там выяснил, что у него новая дама сердца. Удивился и спросил кто. Оказалась, моя девушка. Она всем сказала, что мы с ней расстались, и начала новые отношения. А мне сообщить не удосужилась. © facetaxi / Reddit

История знакомого. Отличный парень — умный, трудолюбивый. Был женат 2 года. Как-то пришел домой пораньше с цветами и ее любимым десертом (была годовщина знакомства), а она дома с другим. Он просто ушел и вернулся на работу. Я его видел в 5 утра: сидел на парковке и плакал. Мы (коллеги) позвонили его отцу — тот приехал и забрал сына. Оказалось, жена уже не в первый раз такое вытворяет. Надеюсь, он оправился. © joppike / Reddit

Зашел к девушке, а она там с парнем. Спросила меня, зачем пришел, а я ей: «Так ты же мне ключи дала. Вот удивить хотел». 15 лет спустя она меня нашла и сказала, что надо поговорить. Думал, хочет извиниться. Как же! Пыталась убедить меня купить косметику, продажей которой она сейчас занимается. © EBone12355 / Reddit

Подрабатываю в такси. Прилетает заказ, я еду на вокзал, забираю женщину с чемоданом. Конечный адрес — в пригороде (коттеджный поселок). Женщина мне жалуется, мол, редко к нам таксисты хотят ехать. Подъезжаем к дому, и я вспоминаю, что вчера был здесь: «Так я вчера был здесь, девушку утром забирал!» Женщина: «Какую девушку?» © tatmachok / Pikabu

Эту историю мне рассказала подруга через несколько лет после того, как развелась. Ее бывший муж — голубоглазый блондин, красавчик прямо. Вместе они со школы. Поженились, прошло несколько месяцев. Диана смотрела телевизор, и тут домой приходит муж. И ведет с собой девушку! Идут они в спальню, Диана — за ними. Пришедшая говорит, что думала, будто Диана — сестра этого парня. Никакой истерики или скандала не случилось: подруга просто попросила девушку уйти. И развелась только после второго похожего инцидента. © Starr Spencer / Quora

Проснулась ночью, а жениха рядом нет. Пошла искать. На 2-м этаже гостевая, и дверь заперта. Я вломилась — он там с другой. Меня грубо вытолкали и опять закрылись. Не знала, что делать, и позвонила родителям жениха. Приехал отец, устроил скандал. Ночевала в ту ночь у его родителей. © dddallasss / Reddit

Спалила мужа на измене. Сидели на кухне, он засыпал пельмени в кастрюлю и засек время. Только просмотрел он на ту стену, где у нас часы никогда не висели. На вопрос «Кто она?» не стал даже отпираться, но так и не понял, где прокололся. © unknown author / Ideer

Мой бывший часто ревновал меня без причины, даже «спасибо» другому мужчине воспринимал в штыки. Вскоре истерики прекратились. Недавно узнала, что он выявил «инновационный» метод против ревности: изменять самому. Ведь так у него нет права запрещать мне общаться с кем-либо! © unknown author / Ideer

Нашел блокнот жены. На первой же странице был описан план из 10 шагов на тему того, как ей меня бросить ради другого мужика. Упростил задачу. © decorama / Reddit

Девушка разбила телефон и попросила меня перенести все данные с него на новый. Перенес. Увидел миллион недвусмысленных сообщений и фоток с другим парнем. © toronto_programmer / Reddit

Наш котяра недавно отличился. Нашел где-то на улице механические наручные часы и притащил их к нам на кровать. Да так, что те завалились под матрас в районе изголовья. Я чуть с ума не сошел, пытаясь всю ночь понять, что это за тикающий звук и откуда он доносится. Пару часов назад я поговорил с девушкой начистоту. История с котом оказалась неправдой. На деле все было куда прозаичнее. В понедельник, пока я находился на работе, в моей квартире успели побывать 2 неизвестных мне мужика. Она не появлялась несколько дней после нашего разговора. Вчера позвонила и сказала, что бросает меня. Сегодня пришла за вещами. Вместе со своим новым парнем. © ParenKristiny / Pikabu

Несколько лет назад встречался с женщиной. Дошло до того, что и дня не мог без нее прожить. Звоню ей как-то вечером с предложением встретиться (купил 2 билета в Хорватию, это был сюрприз). Она говорит: «Давай», а через пару минут пишет сообщение, что, к сожалению, не может. Перезваниваю ей, а она ни в какую. Попрощались, но трубку я почему-то не положил и услышал фразу: «Не волнуйся, он нас не побеспокоит. Да, я ему обязательно скажу, но сейчас момент неподходящий». С ней был другой мужчина. На следующий день поговорили и расстались. Она еще СМС написала, что ей очень жаль, но я не ответил. В Хорватию поехал с другом детства. Горько-сладкое путешествие вышло. © unknown author / Quora

У всех был Новый год, а от меня ушел муж, потому что бывшая коллега его поздравила с Новым годом и спросила, как дела. Он решил, что это знак. Раньше-то она никогда так не делала. Ну да, новогоднее чудо, ведь люди друг друга с Новым годом не поздравляют! Сказал, что не может разобраться в своих чувствах, устал и ему нужно все обдумать, поживет пока отдельно. Впустую почти 7 прекрасных лет вместе. Не знаю, что делать теперь: то ли мужа возвращать, то ли начинать перед коллегой извиняться за него, ибо она-то не в курсе новогодней магии поздравлений. © unknown author / Ideer

1 июня 2018 года, обычная пятница. Муж поцеловал меня и пошел на работу. Я занималась уборкой в доме. Звонок в дверь — там незнакомец. Сказал, что у моего супруга и его жены роман. Полгода назад он их застукал. Потом поймал еще раз и потребовал все прекратить, иначе расскажет об их связи мне. Мой супруг решил, что его на понт берут, — встречаться продолжили. Короче, я была последней, кто узнал об измене. Домой муж больше не вернулся — снял квартиру в тот же день. 24 года вместе были. Все еще больно. © headcase-and-a-half / Reddit