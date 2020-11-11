15+ историй о людях, которым на голову внезапно свалились огромные деньги
Зарабатывать деньги приходится тяжелым трудом, но иногда людям везет и на них обрушивается неожиданное богатство: большое наследство или выигрыш в лотерею. После таких событий, как правило, у человека в жизни происходит много нового.
Мы в AdMe.ru узнали, как у таких счастливчиков изменилась жизнь, а особенно отношения с родственниками, друзьями и близкими. Спойлер: не всегда хорошо.
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Знакомые получили от своего деда наследство: один — гараж, другой — старинные неподъемные часы, антиквариат. На фоне часов гараж выглядел куда круче. Часы знакомые подарили очень бедной женщине, которая убирала их квартиру. Через 5 лет выяснилось, что в часах был тайник с бриллиантами и деньгами. Женщина, которая убирала квартиру, уехала в Европу, купила дом, машину и зажила. Парни ничего не доказали, даже пытались судиться. © Подслушано / VK
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Несколько лет назад я выиграл на тотализаторе приличную сумму денег. Когда я отказался покрывать долг отца по кредитной карте, он решил сломать мне жизнь. Первым делом сказал моей девушке, что у меня проблемы с азартными играми. Заставил маму позвонить на мою работу и предупредить всех о моей «зависимости». Апогея история достигла, когда я пришел домой и увидел, как моя девушка плачет, а ее утешают родители. Она сказала, что не сможет мне теперь доверять, и спросила, почему я сам не признался, что у меня проблемы. © Shazam_Shazaar / Reddit
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Мы унаследовали деньги от двоюродной бабушки мужа. Другие внуки-наследники получили столько же. Уже потом сестра мужа попросила нас отдать ей $ 10 000, потому что якобы у нас нет детей, а у нее есть. © istheresugarinsyrup / Reddit
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Я проработал в крупной лотерейной компании 7 лет и лично видел много победителей, выигравших миллионы. Могу точно сказать, кто из них сохранит свое богатство, а кто спустит все за пару лет. Один парень прилетел за выигрышем на вертолете. То есть он начал тратить его еще до того, как получил. Наверняка он промотает все за 5 коротких лет — это печально. © Goran Yerkovich / Quora
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С родственниками были хорошие отношения, пока не умерла мама. Через день после похорон приехал к ней домой — денег уже нет, а ее сестры забирают оставшиеся вещи. Когда все разошлись, стал искать документы, которые обычно лежали в комоде. Среди них было и завещание, оформленное на меня. Родственники сказали, что документов не видели, а новые получать было проблематично. Мне надоело, написал в полицию заявление о краже документов и денег. Через 2 дня они начали крыть меня трехэтажным матом, отдали документы, но потребовали, чтобы после продажи недвижимости я им половину денег отдал. Попросил соседа посмотреть за домом. Спустя время узнал, что приезжали родственники, забрали все ценное: телевизор, велосипед, сковородки. Больше с ними не общаюсь. Вчера узнал, что на меня подали заявление в суд, чтобы оспорить завещание. © Graff2052 / Pikabu
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После переезда в Нью-Йорк стала общаться с тетей, которую все в семье считали паршивой овечкой. Мы хорошо проводили время вместе, были близки. Тетя Китти завещала все мне. Я знала, что у нее есть деньги, но не знала, как много. Семья была в бешенстве, требовали деньги, недвижимость, хотя в завещании прямо так и написано, что они ничего не получают от ее имущества. В общем, родственники не разговаривали с ней полвека, а теперь угрожают подать на меня в суд. К слову, на похоронах из них никто не был. © blink2356 / Reddit
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Я выиграла $ 5 000 в радиопередаче. Не очень много, но я была мамой-одиночкой с 2 детьми и только поступила в колледж. Не прошло и получаса после объявления результатов, как мне пришло сообщение: «Поздравляю! А теперь, может быть, ты вернешь мне деньги за все свидания, на которые я тебя приглашал?» © HelluvaTwist / Reddit
- Я работал с парнем, который выиграл $ 729 000 в бинго. Он положил $ 700 000 на один счет, остальные деньги на другой. Продолжал жить на свою зарплату, изучил инвестирование и ушел на пенсию через 2 года. Другая победительница в том же розыгрыше в первую очередь купила своим друзьям снегоходы, 10 штук по $ 10 000 каждый. © Matt Stevenson / Quora
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Бабушке от родителей в наследство остался дом. Она сделала капитальный ремонт, достроилась и, как все старики в своем возрасте, стала говорить о наследстве. Когда бабуля озвучила свое решение оставить дом мне, маму как подменили. Сказала, что, если бабушка так сделает, она подаст на меня, своего родного сына, в суд. Мотивирует это тем, что она прямая наследница. Честно говоря, никогда бы мне в голову не пришла идея судиться с самыми близкими, но то ли еще будет. © SkyFrostBlue / Pikabu
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Бабуля оставила мне в наследство старое пианино. Братья и сестры смеялись, говорили, нечего было к ней ходить и помогать — вот и вся ее «благодарность». Но кто же знал, что это старинное пианино фирмы «Бехштейн», которое стоит баснословных денег сегодня. Бонусом был мешок с деньгами и драгоценностями, спрятанный внутри инструмента. Теперь все удивляются, откуда у меня деньги на переезд в Австралию, где я буду учиться и работать. Выкусите. © Подслушано / VK
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Несколько лет назад мой муж и его братья и сестры унаследовали деньги дедушки. Всем достались равные суммы. Позже его сестра, с которой мы не общались пару лет, попросила у моего мужа его часть денег. Почему? Потому что она не может жить на полставки личного тренера. © Unknown / Reddit
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Я оканчивал среднюю школу, когда мама выиграла в лотерею миллион долларов. Человек из конторы дал нам хороший совет — деньги никому не давать. Я рад, что мама последовала совету. Это было интересное время. Когда о выигрыше объявляют в новостях, количество запросов в друзья в социальных сетях растет в геометрической прогрессии. О вас вспоминают те, с кем вы не общались годами: дальние родственники, бывшие одноклассники. Один мамин родственник постоянно просил денег, обычно возвращая, но мамино терпение кончилось, когда он внезапно потребовал купить ему новый диван. © Ezekiel Reed / Quora
- На Рождество родители всегда покупали нам, четверым детям, билетики из моментальной лотереи. Иногда кто-то выигрывал, чаще нет. У нас была достаточно обеспеченная семья, поэтому это было больше развлечением. Однажды, будучи замужем и беременной, я выиграла в такую лотерею $ 5 000. Мой старший брат — паршивая овца в семье — потребовал, чтобы я разделила выигрыш между всеми. Сказал, что эти деньги нам не нужны и вообще я эгоистка. Позже я узнала, что отец дал ему $ 1 000, чтобы он успокоился. Наши отношения больше никогда не будут прежними. © Brandi Ray / Quora
- Около 2 лет назад я получил наследство от бабушки. Не миллионы, около $ 50 000. Я подарил моему брату $ 8 000 на открытие бизнеса. Потом узнал, что деньги он использовал как первоначальный взнос за машину, которую потом забрали за неуплату. $ 200 ушли племяннику на водительские права — деньги он спустил на азартные игры. Около $ 1 000 я отдал брату-дантисту за то, что он поставил мне протезы, а дочери — брекеты. 2 года спустя зубы у дочери все еще неровные, а у меня болят десны из-за плохих протезов. Если когда-нибудь я выиграю деньги, об этом не узнают даже мои дети. © Anonymous / Quora
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Несколько лет назад я получил дедушкино наследство. Не миллионы, но сумма неплохая. Его братья и сестры, которых я, к слову, никогда не встречал, а дедушка не видел десятилетиями, сразу стали требовать свою часть. Одна родственница даже письмо написала на 10 страницах — требовала ровно половину. Единственное, что я помню об этой женщине, — это то, что перед смертью дедушки я писал ей, умолял приехать, потому что жить ему оставалось уже недолго. Ответил на ее просьбу письмом первого класса. Написал только одно слово: «Отвали». © DreadPirate_Drox / Reddit
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Около 25 лет назад родители выиграли $ 10 000. Большая часть денег ушла на оплату счетов и небольшие семейные развлечения летом. Однако все это время моя тетя и другие родственники просто издевались над родителями. Они требовали часть денег, потому что именно они пригласили родителей в поездку, следовательно, им тоже причитается. Тетя попрошайничала, чтобы покрыть долги своих детей, она так частенько делала. Родители не сдались, хотя родственнички даже грозились подать в суд. © Atlusfox / Reddit
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Бабушка по папиной линии, которую я видела лишь раз в детстве, оставила завещание. Женщиной была небогатой, мои двоюродные братья получили в наследство дом и землю, мне достался потрепанный временем огромный игрушечный медведь, на которого без слез не взглянешь. Все стебали, мол, почаще надо было приезжать, может, что получше отхватила бы. По приезде домой решила реставрировать игрушку и сменить набивку, а там в сверток упакованы золотые монеты! Все проблемы семьи решились разом. Спасибо, бабуль. © Подслушано / ideer
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Еще в начале 90-х я подружился с официанткой. Она была на 8-м месяце беременности, вот-вот должна была потерять жилье и переехать жить к матери. И тут она выигрывает $ 86 млн. Девушка сразу же купила себе и членам своей семьи по «мерседесу» и новому дому. Держу пари, сразу несколько парней пытались доказать, что именно они являются отцом ребенка. © Bob Juch / Quora
А как бы вы распорядились неожиданным выигрышем или наследством? Расскажите про свой план.