15+ историй о людях, которым на голову внезапно свалились огромные деньги

С родственниками были хорошие отношения, пока не умерла мама. Через день после похорон приехал к ней домой — денег уже нет, а ее сестры забирают оставшиеся вещи. Когда все разошлись, стал искать документы, которые обычно лежали в комоде. Среди них было и завещание, оформленное на меня. Родственники сказали, что документов не видели, а новые получать было проблематично. Мне надоело, написал в полицию заявление о краже документов и денег. Через 2 дня они начали крыть меня трехэтажным матом, отдали документы, но потребовали, чтобы после продажи недвижимости я им половину денег отдал. Попросил соседа посмотреть за домом. Спустя время узнал, что приезжали родственники, забрали все ценное: телевизор, велосипед, сковородки. Больше с ними не общаюсь. Вчера узнал, что на меня подали заявление в суд, чтобы оспорить завещание. © Graff2052 / Pikabu

После переезда в Нью-Йорк стала общаться с тетей, которую все в семье считали паршивой овечкой. Мы хорошо проводили время вместе, были близки. Тетя Китти завещала все мне. Я знала, что у нее есть деньги, но не знала, как много. Семья была в бешенстве, требовали деньги, недвижимость, хотя в завещании прямо так и написано, что они ничего не получают от ее имущества. В общем, родственники не разговаривали с ней полвека, а теперь угрожают подать на меня в суд. К слову, на похоронах из них никто не был. © blink2356 / Reddit

Я выиграла $ 5 000 в радиопередаче. Не очень много, но я была мамой-одиночкой с 2 детьми и только поступила в колледж. Не прошло и получаса после объявления результатов, как мне пришло сообщение: «Поздравляю! А теперь, может быть, ты вернешь мне деньги за все свидания, на которые я тебя приглашал?» © HelluvaTwist / Reddit

Я работал с парнем, который выиграл $ 729 000 в бинго. Он положил $ 700 000 на один счет, остальные деньги на другой. Продолжал жить на свою зарплату, изучил инвестирование и ушел на пенсию через 2 года. Другая победительница в том же розыгрыше в первую очередь купила своим друзьям снегоходы, 10 штук по $ 10 000 каждый. © Matt Stevenson / Quora