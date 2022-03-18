15 историй о людях, которые знают, каково это — знатно затупить и наделать шуму на ровном месте

Наверное, каждый из нас хоть раз оказывался в неловком положении по причине банального недопонимания. Зачастую такие ситуации довольно быстро стираются из памяти. Но некоторые все же выливаются в настолько комичные истории, что просто невозможно выкинуть их из головы, пока не перескажешь паре знакомых или не поделишься ими в соцсетях.

Мы в AdMe.ru всегда с удовольствием путешествуем по просторам интернета и на этот раз собрали рассказы людей о недоразумениях, участниками или свидетелями которых они стали, запомнив это на всю жизнь.

Заходит в цех инженер по технике безопасности.

— Что, вытяжки так и не работают?

— Нет.

— Вчера приходил специалист, проверил вентиляцию — должно работать.

— Нет, не работает.

— А те дальние вытяжки тоже не работают?

— Нет.

— Ну вот, я подношу руку и чувствую ветерок. Работают!

— Ну окей. Только они даже не включены. © codi21 / Pikabu

— Что, вытяжки так и не работают? — Нет. — Вчера приходил специалист, проверил вентиляцию — должно работать. — Нет, не работает. — А те дальние вытяжки тоже не работают? — Нет. — Ну вот, я подношу руку и чувствую ветерок. Работают! — Ну окей. Только они даже не включены. © codi21 / Pikabu Как-то раз пришел домой после проверки зрения. Мне там закапали какие-то капли, после которых все вокруг мутное в течение нескольких часов было. Я думал, что впустил в дом кошку, но оказалось, что это сурок, который съел весь кошачий корм и еще долго не хотел уходить. Он возвращался к нашему дому ежедневно еще в течение недели, и я так и не собрался с духом, чтобы объяснить это жене. © aaronreynolds / Twitter

Помню, как-то прыгал с парашютом и инструктор пошутил: «Если во время полета не раскрылся парашют, не паникуй, просто наслаждайся полетом». Прыгнули мы с ним, летим. Пришло время открывать парашют — дергаю, и ничего не происходит. В голове сразу всплыла его шутка, и я говорю ему: «Ну все, наслаждаюсь полетом...» А он мне как заорет: «Да запасной дергай скорее!» Короче, больше он эту шутку не говорит людям, ато вдруг такой же, как я, попадется... © Палата № 6 / VK

В году 2009-м купил фильтр для воды, обычный трехступенчатый, колбы прозрачные, фильтр был в сборе. Пришел домой, все подключил, кран для чистой воды в столешницу врезал, и начали пользоваться. И вот используем его, а фильтры все не мутнеют. Еще думаю: вода вроде не очень, а они как новые. И когда прошел где-то год, решил, что нужно фильтры заменить. Купил, колбы раскрутил, а все фильтры оказались в полиэтилене. Пленку снял, вернул их обратно. Через неделю было заметно, что первый фильтр начал темнеть от загрязнения. © alex93rus / Pikabu

Мама как-то раз попросила примерить мои очки. Я отдала, она отошла к зеркалу, затем вернулась и говорит: «Что-то не могу определиться. Как тебе?»

Я говорю: «Мам, я тебя даже не вижу».

Она: «А где твои очки?» © alexmordamn / Tumblr

Я говорю: «Мам, я тебя даже не вижу». Она: «А где твои очки?» © alexmordamn / Tumblr Живу в общежитии, обычное утро, иду в душ. Сняла свою резинку с волос, оставила на полочке. Помылась, выхожу, начинаю сушить голову. В один момент поняла, что забыла свой увлажняющий крем, поэтому быстро побежала за ним. Возвращаюсь и вижу, что на полочке какие-то два большие таракана сидят! Начинаю орать, паниковать, беру тапку, хлопаю по ним... И понимаю, что это моя перекрученная резинка, которую я сняла перед душем. Страшно жить, когда у тебя одновременно плохое зрение и так себе память. Зато вся общага проснулась под мой ор... © Палата № 6 / VK

Как-то раз услышала, как мои приемные родители шептались о поездке на пляж. Они оба знали, что я никогда не была на пляже. Я так сильно разозлилась, что тут же высказала все, что думаю, маме. Но оказалось, что они всего лишь планировали сюрприз для меня. Было очень неловко. © Kings_Daughter / Reddit

Снимаю квартиру с соседкой, у нас двушка. Вечер, уже поздно, я лежу в комнате в темноте и пытаюсь заснуть. И тут чувствую — в комнате появился кто-то еще. Приоткрываю глаза, думаю: может, соседка зашла, ей что-то нужно. Тут же слышу ее посапывание через стенку, а в голове проскальзывает мысль: «Она не постучала как обычно, значит, это не она!» Вскакиваю и вижу в темноте очертания маленькой девочки, которая висит(!) над землей. Аж вскрикнула от шока. Прибежала, конечно же, соседка, я трясущейся рукой включаю свет, а это оказался шарик в виде куклы, который начал сдуваться и «бродить по квартире». Тьфу ты! Я на мгновение во всех духов и привидений мира поверила! © Палата № 6 / VK

Как-то раз довелось проработать в гостинице всего одни сутки. Изначально мне никто не рассказал, что где находится, но поругаться на меня за это умудрились. И даже гости, наслаждаясь едой, сказали мне не обращать внимания на злобного босса. Вечером я сказал менеджеру, что увольняюсь и не буду отрабатывать следующую смену. Приезжаю на следующий день, чтобы вернуть рабочую форму, и тут начальник подходит ко мне и начинает орать из-за опоздания. Я уже уволился, говорю, а даже если бы и не уволился, технически я пришел на 5 часов раньше своей смены. Какие-то абсолютные психи! © O5CR / Reddit

Как-то в школе поссорился с каким-то старшеклассником, который пообещал «встретить» меня после уроков. В той ситуации я действительно был неправ, но сталкиваться не хотелось, а потому я вышел из школы и сразу дал деру, а они кинулись за мной. Бежали долго, до самого моего дома, но я был быстрее, а потому первым добежал до двери, открыл ее, но тут кто-то из них вдруг крикнул мне: «Братан, подержи дверь!» А я мальчик воспитанный, поэтому взял и придержал. Обиднее было именно из-за собственной глупости. © Палата № 6 / VK

Заказал как-то наушники. Спустя время получил, сразу проверил — все в порядке. На протяжении дня ими пользовался и не мог не нарадоваться, а потом они сели. Кладу в кейс — не заряжаются. Подключаю кейс к зарядке — то же самое. Гуглю — проблема не гуглится. Написал продавцу, он попросил видео. И, только записывая видео, я увидел маленькую тоненькую пленку на контактах каждого наушника. Перед продавцом извинился, тот посмеялся. © Alllexander07 / Pikabu

Лег я спать, но проснулся от громкого стука в оконное стекло. Смотрю — какая-то жуткая фигура (второй этаж) почему-то с сияющим нимбом вокруг головы зовет меня по имени, кричит: «Открой!» — еще и завывает что-то. У меня со страху реально чуть сердечный приступ не случился. На деле же старший брат забыл дома ключи, в дверь не достучался, психанул и как-то долез до окна спальни. А «нимб» получился, потому что напротив окна ярчайший фонарь включили. © Подслушано / VK

Я работаю в банке. Как-то раз прилетает жалоба. Меня вызывают на ковер: говорят, клиенту не дала карту, он из-за меня оплатить кредит не смог, влетел на просрочку. Я упираюсь, не соглашаюсь — работаю давно, ну не могла я забыть карту! Запрашиваем с директором записи с камер и видим, как я кладу конверт с картой в папку. Звоним клиенту, говорим об этом. Он такой: «А-а-а, карта в конверте?! А я думал, там какие-то дурацкие буклеты...» © jknastasi / Pikabu

У меня целых 5 минут был рак. В общем, натерла я на пальце руки мозоль (ручкой), прихожу в аптеку, собственно, купить что-нибудь от нее. Ко мне, чтобы проконсультировать, подходит продавщица. Я ей показала мозоль, а она чуть ли не на всю аптеку: «Рак! У вас рак кожи!» Боже, я пережила все 5 стадий принятия, пока ко мне не подошла второй консультант, которая, посмеиваясь над коллегой, вручила мне обычный пластырь. © Подслушано / VK

Решил впервые в жизни приготовить блины. Прочитал инструкцию — вроде бы легкотня. Разлил тесто по сковороде. Хочу перевернуть — не получается. Тесто тупо развалилось! Подумал, что я перепутал что-то, может, манку добавил вместо муки. Решил поставить остатки в духовку. Ждал долго, но ничего не вышло, только вонь по всему дому. Выбросил. На следующий день дед рассказал мне, что это была не мука и даже не манка. Оказалось, что это был пакет со шпаклевкой, который дед оставил, когда чинил окно на кухне. Короче, больше я за готовку не берусь... © Палата № 6 / VK