15 историй о людях, которые видят цель и не видят препятствий

Помню, как очень волновалась перед первой встречей будущих одногруппников. Я по натуре глубокий интроверт. Новые знакомства и вообще разговоры с новыми людьми для меня — дикий стресс. Я уже представляла, как сижу одна в углу. Поэтому на встрече, видимо, от волнения я начала тараторить какую-то несусветную чушь, чтобы люди увидели, что я умею разговаривать. В итоге ко мне действительно стали подходить ребята, чтобы познакомиться. А на следующий день избрали старостой. До сих пор в шоке от произошедшего. © «Подслушано» / VK

На предприятии аудиторская проверка, и меня отселили в отдельный кабинет, так как все тети-аудиторы не вмещались в наш. И теперь каждому, кто ко мне заходит и спрашивает: «Тебя выгнали?», говорю, что меня повысили. © darinastroykina / Twitter

Помню, когда поступила на заочку и приехала на первую сессию зимой, мы с кучей девчонок сняли квартиру. Холодильника там не было. Что делать? Додумались: сложили скоропортящиеся продукты в пакет и вывесили за окно. Долго радовались своей изобретательности. Пока до нас не дошло, что живем мы на 1-м этаже. © unknown / Bash