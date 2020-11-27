15 историй о людях, которые видят цель и не видят препятствий
Жизнь была бы намного скучнее, если бы в ней отсутствовала смекалка. Благодаря находчивости кто-то очаровал будущего мужа, пополнил семейный бюджет или поднял настроение всему интернету. Ситуации, связанные с ней, запоминаются и передаются из уст в уста как любимый анекдот.
Имена героев сегодняшней подборки AdMe.ru точно не затеряются на просторах сети, ведь их обладатели проявили чудеса находчивости. А в бонусе — история о том, как наглость и находчивость однажды оказались рука об руку.
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Вчера воспользовался услугой каршеринга. Подхожу к машине, приложение упорно пишет: «Подойдите ближе». Я уже практически сел на капот — и ничего. Звоню в техподдержку. Мужик на том конце полчаса пытался что-то объяснить, потом выдал: «Значит, давайте сделаем так. Во-первых, включите на телефоне авиарежим». Я, как дурак, включаю, и связь с ним прерывается. Я аж офигел от его находчивости. Перезваниваю в техподдержку, там уже другой сотрудник трубку берет, и все по новой. Но как же он грамотно меня слил! Веселее было бы только, если бы он сказал: «Сначала положите трубку». © creyz / Pikabu
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Пару лет назад начал забивать закладки в браузере, прописывая кириллицей названия сайтов. При наборе без переключения раскладки теперь подсовывает нужные сразу. © seteo_ / Twitter
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Неделю назад еду вечером мимо мусорных контейнеров. Темно. Свет фар выхватывает зеркальный трельяж, лежащий рядом с контейнерами, а на нем — рог лося, большой, 6 отростков. Торможу, сдаю назад. Супруга спрашивает: «Зачем он тебе?» Отвечаю, что сдам в приемку. Вижу недоверие в ее глазах. Днем следующего дня вместе едем сдавать рог — 3 кг веса. 2 100 рублей в бюджет семьи! © leher / Pikabu
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Живу в Ванкувере. Бездомные в центре города на выходе из магазинов постоянно просят мелочь. Любимой отмазкой от них всегда являлась фраза: «Извини, чувак, налички нет, только карта». По крайней мере, до недавнего момента, пока один из бомжей не ответил: «Нет проблем, в этом магазине есть банкомат». Первому бомжу, которого встречу с POS-терминалом, пожертвую 20 баксов. За находчивость. © netghost / Bash
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Коллега на работе меня спрашивает, что с телевизором, если звук есть, а картинки нет. Я отвечаю, что смотреть надо, за умеренное вознаграждение починю. А он: «Нет, я сам заработать хочу». © unknown / AdMe
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Как-то раз пришло сообщение на телефон с неизвестного номера, там было написано: «Жду тебя в 19:00 на нашем месте». Я подумала, что ошиблись номером, но вдруг вспомнила, что в 10-м классе я общалась с парнем на 4 года старше меня и «наше место» было у фонтана в городе, решила сходить туда. Прихожу, а там он. Вот так я и встретила своего мужа. © «Подслушано» / VK
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Помню, как очень волновалась перед первой встречей будущих одногруппников. Я по натуре глубокий интроверт. Новые знакомства и вообще разговоры с новыми людьми для меня — дикий стресс. Я уже представляла, как сижу одна в углу. Поэтому на встрече, видимо, от волнения я начала тараторить какую-то несусветную чушь, чтобы люди увидели, что я умею разговаривать. В итоге ко мне действительно стали подходить ребята, чтобы познакомиться. А на следующий день избрали старостой. До сих пор в шоке от произошедшего. © «Подслушано» / VK
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На предприятии аудиторская проверка, и меня отселили в отдельный кабинет, так как все тети-аудиторы не вмещались в наш. И теперь каждому, кто ко мне заходит и спрашивает: «Тебя выгнали?», говорю, что меня повысили. © darinastroykina / Twitter
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Помню, когда поступила на заочку и приехала на первую сессию зимой, мы с кучей девчонок сняли квартиру. Холодильника там не было. Что делать? Додумались: сложили скоропортящиеся продукты в пакет и вывесили за окно. Долго радовались своей изобретательности. Пока до нас не дошло, что живем мы на 1-м этаже. © unknown / Bash
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Моя жена выросла только с отцом — советским инженером-машиностроителем. У мужика золотые руки и чисто советская смекалка, так что для его дочери открутить руль пилкой вообще не составило бы проблемы. Но самое главное — и не пришлось бы. Эта женщина поразила меня в самое сердце, когда во время романтической поездки на природу у меня пробило колесо и она, смущаясь, достала из сумочки баллончик WD-40, чтобы мне было легче гайки откручивать. А потом еще оказалось, что у нее и мультитул всегда с собой. Как можно было не жениться? © unknown / Bash
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Нашла на даче старую папину рубашку очень модного сейчас «джинсового» цвета, забрала домой. Постирала, сделала ее короче, перешила под женскую. Обожаю ее, очень часто ношу. Подруги спрашивают, где купила, хвалят, хотят себе такую. Молчу. Я в принципе обеспеченная, но этой рубашке, наверное, больше 20 лет. © «Подслушано» / VK
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Сережки-гвоздики придуманы для того, чтобы менять симку в айфоне, пока летишь в самолете. © asfari_z / Twitter
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Внезапно отвалился ноготь. Мысленно проговорив: «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться», посадила диверсанта на клей «Момент», чтобы не идти по улице вот так (конечно, все ж на твои ногти только и смотрят!), и записалась к мастеру. © jenna_rnd / Twitter
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Как-то иду по этажу к уборной. На этаже офисов 30, в каждом трудится не менее 10 человек. Подхожу, а оттуда выходит женщина на высоких шпильках, в черном коротком офисном платье, боевой раскрас и... полотенце на голове. В руке шампунь... © Yana / AdMe
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Я полностью сделал настольный набор для офисных принадлежностей (кроме ручек) из Lego, потому что в то время не мог себе позволить такую покупку. Сейчас у меня есть возможность приобрести офисный набор, но я предпочитаю использовать тот, что сделал из Lego сам. Он такой классный! © IamEclipse / Reddit
Бонус: иногда между находчивостью и наглостью очень тонкая грань
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Моя знакомая арендовала дачу. До этого на ней 3 года никто ничего не делал. Земля была как бетон. Они с мужем там, как рабы на плантации, пахали. В начале лета является хозяйка и заявляет, что вишню, яблони, груши, черемуху и облепиху сажала она, за ними уход не требуется и поэтому урожай с них принадлежит ей. Типа «что вы посадили, то и будете собирать»: картошку, клубнику, пионы всякие, а вот урожай с деревьев — это ее собственность... Вот все обалдели! © Мадемуазель Алиса / AdMe
А с какими проявлениями находчивости сталкивались вы?