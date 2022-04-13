15 человек, которые жили в 2 шагах от спрятанного клада, а потом внезапно узнали о нем

С давних времен люди прятали ценные вещи, чтобы сохранить их для себя или будущих поколений. Но судьба могла сыграть с ними злую шутку: владельцы тайника переезжали или забывали, где именно было спрятано сокровище. Тогда богатства могли пролежать очень долго в ожидании наследников или до того момента, пока кто-то не находил их абсолютно случайно, к примеру во время ремонта.

Мы в AdMe.ru готовы часами слушать истории о найденных сокровищах и фамильных ценностях. Их герои еще раз доказывают, что в жизни всегда есть место для тайны.

Мой покойный дед прожил долгую жизнь. Всегда был очень энергичным. Но возраст. Случился инсульт, и деда не стало. Его квартира стояла долго. Потом решили, что перед продажей нужно все вещи куда-то убрать. Отец с моим мужем начали разбирать кровать. И когда ее раскурочили, из тайника в лаге выпали свертки. Оказалось, что дед накопил приличную сумму. Деньги мы разделили с родителями. На них сделали капитальный ремонт дома, а папа купил машину. Я всегда с благодарностью вспоминаю деда и его «наследство». © Milamanik / Pikabu

Купили родственники квартиру. Ее хозяева уезжали за границу, поэтому оставили практически все вещи. Прошла неделя, как родственники въехали, вдруг стук в дверь. Заходит бывший хозяин и говорит, что забыл кое-что забрать. Подходит к двери спальни и снимает верхнюю часть наличника. Оказалось, что она была на магнитах, а внутри — небольшой тайник, в котором лежал мешочек с золотыми монетами. © giorgicuda / Pikabu

Я снимаю дом, который принадлежал бабушке и дедушке моих друзей. Дедушка был профессиональным портным, и я нашел целую кучу винтажной ткани в чулане. Бабушка была художницей и собирательницей различной фарфоровой посуды и безделушек. Но самым большим сюрпризом было обнаружение солидной суммы в купюрах, спрятанных в конвертах под ковром. Я отдал все деньги их семье. © spazberryjam / Reddit

«Нашел это кольцо в стене вместе с жемчужным ожерельем».

Жила-была одна семья, въехали в дом давно, на дворе 70-е. Стучится однажды к ним в дверь женщина и говорит, что это ее отчий дом, просит пустить посмотреть и вспомнить былое. Ее пустили, она начала осматривать дом, подошла к старинной кровати в спальне и из тайника вытащила украшения. Говорит, родители спрятали их в тайник, и вот только сейчас она смогла приехать и фамильные драгоценности достать. Подарила на память пару сережек и уехала. © Xoroshistka / Pikabu

Примерно через год после того, как мы переехали в новый дом, мы решили снести камин и дымоход. Между кирпичами были спрятаны открытки, датированные 1912 годом — датой, когда дом был построен. Мы также нашли несколько случайных вещей, но лучшей находкой было кольцо с бриллиантом. Моя мама решила, что это подарок дома, и сохранила его. © Niceguy12834 / Reddit

Меня наняли, чтобы привести в порядок дом перед продажей. Работодатель сказал, что я могу оставить себе все, что захочу, или продать это. Мой выбор пал на комод, который я хотел подарить зятю. Вдруг под одним из ящиков я обнаружил деньги, завернутые в фольгу. Много новеньких хрустящих банкнот. Я позвонил своему нанимателю и сообщил о находке. Он поблагодарил меня за честность и сказал, что я могу оставить деньги себе. © Rich Keyes / Quora

«Монета 1866 года была найдена в стене моего старого дома во время ремонта».

Тесть лет 18 назад купил на вторичке «девятку», а ехать домой ему предстояло в другой город. Переночевал он у знакомых и поехал на заправку залить бак перед дорогой. Сидит в машине, вдруг стук в стекло. Смотрит, а там вчерашний продавец рукой машет. Он дверь открыл, вышел, а тот ныряет под руль, поднимает коврик и вытаскивает оттуда пачку денег. Выяснилось, что они с другом приехали вместе машины продавать, друг свою раньше продал и деньги в его машине спрятал. Как они на заправке той пересеклись наутро — бог его знает! © Arkadash / Pikabu

Одноклассница с мужем купили в ипотеку старенькую двушку. Денег на ремонт нет, двое детей на руках. Договорились, что собственник оставит мебель, чтобы им первое время хотя бы так пожить. После сделки заехали, а там как ураган прошел: вывезли даже лампочки и дверные ручки. Но когда решили снять старый ковролин, под ним нашли увесистый пакетик с золотыми украшениями. Продали — хватило на косметический ремонт кухни и простенькую мебель. © katerinad / Pikabu

Мой друг помогал убирать проводку и трубы в доме под снос. Там нашли в стенах 3 каменных кувшина с серебряными монетами и коробку с серебряными сертификатами. © BishopofBling / Reddit

«В сознательном возрасте захотела научиться вязать. Вспомнила о богом забытой книге в шкафу. Вот что ждало меня внутри...»

Однажды я была в городской библиотеке и увидела там стол, заваленный ненужными книгами: дескать, берите, кто хочет. Я взяла «Бесы» Достоевского. Потом эта книга около 3 лет стояла у меня в шкафу. Недавно я ее открыла, а там солидная купюра лежит.

Я взяла «Бесы» Достоевского. Потом эта книга около 3 лет стояла у меня в шкафу. Недавно я ее открыла, а там солидная купюра лежит. Во время сильного ливня на потолке гостиной появилось мокрое пятно. Я поднялся на чердак, чтобы определить, где протекает крыша. В труднодоступном месте обнаружил утечку и начал снимать пропитанную водой изоляцию. Вдруг в луче фонарика заметил что-то блестящее. Между двумя деревянными балками под изоляцией была спрятана банка. Я пошарил между балками и обнаружил еще две банки. Они были набиты мелкими монетами, а банка из-под кофе была полна скрученных банкнот. © Patrick Robinson / Quora

Решили мы с мамой продать гараж: папы больше нет, машину никто не водит. Дело было в День святого Валентина. Мама разбирала вещи и обнаружила дыру в стене. Там был спрятан мешочек, в котором лежали украшения. Сначала мама подумала, что это бижутерия, но потом узнала бабушкины золотые часы. Дедушка и папа давно говорили, что у нее были украшения, золото, но никто не мог их найти. Вот так спустя 25 лет бабушкины сокровища были найдены, а мама считает, что ей папа с небес сделал такой подарок в День влюбленных.

«Был спрятан в подвальном окне нашего нового дома».

Я купила дом, и дочь помогала мне красить стены. Поэтому мы начали раскручивать и снимать выключатели. Так вот, все они оказались фальшивыми, и когда мы их вытащили, внутри обнаружились потайные отсеки. В них были спрятаны старые золотые монеты и 2 серебряных слитка. Это был хороший день. © Celeste Dorado Cox / Quora

Внучка с мужем купили дешево квартиру, неопрятную, но свою. Вывезли оттуда целый грузовик мебели и хлама. Однажды звонит бывшая хозяйка с вопросом, сделали ли там ремонт. Узнав, что нет, сказала, что кое-что там забыла. В назначенный день дама приехала вместе с сыном и попросила оставить их одних. Я вышел в подъезд. Когда они ушли, я осмотрел квартиру и в стене под одним из радиаторов обнаружил вскрытый тайник. Внучке я ничего не сказал, а сам постоянно раздумываю: что же там могло быть спрятано? © poechali / Pikabu

Когда мой муж был ребенком, на него произвели сильное впечатление старинные часы с боем, висевшие в дачном домике его бабушки. Несколько лет назад домик снесли, а всю «ненужную рухлядь» сложили в сарае. Этим летом, когда муж спросил о судьбе часов, его отправили в сарай со словами «Бери все, что захочешь». Часы лежали там, рассохшиеся и проржавевшие. Также там были сложены десятки старинных книг, практически полностью уничтоженных плесенью и водой. Но несколько экземпляров сохранились. Вот очень редкое издание с гравюрами Доре, золотым обрезом и тиснением.