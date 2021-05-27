15 историй о людях, которые содрали все ярлыки, которые на них пытались налепить

Даже самые прогрессивные люди иногда поддаются влиянию сложившихся в обществе стереотипов и начинают загонять других в рамки. Неважно, сколько нам лет и кем мы работаем, ведь в голове всегда найдется закостенелый шаблон о внешности, поведении или мотивах поступков окружающих.

Мы в AdMe.ru тоже иногда закатываем глаза и думаем, что розовый — это исключительно для девочек. Но сейчас нашли людей, которые рассказали, что встречать по одежке не всегда хорошая идея.

В 2008 году работал в турфирме. Как-то в офис зашел иностранец за билетом на автобус из Петербурга в Таллин. Гладко выбрит, волосы русые, зелено-серые глаза. Говорил по-английски. Когда дело дошло до оформления билета, он достал паспорт гражданина Ирана, а в нем абсолютно типичное для Ирана имя. © sever.t / Pikabu

В гардеробе театра обратила внимание на компанию молодежи — настолько интеллигентно они выглядели. Но перед входом в зал возник инцидент. Маму с ребенком лет 5 не хотели пропускать, мол, мальчик будет капризничать. Так этот крохотный джентльмен не только высидел весь вечер в покорном молчании, но и, когда артисты вышли прощаться, встал с кресла и начал хлопать, крикнув: «Браво!» После чего слегка вялая публика подхватила этот возглас и поблагодарила актеров от души. Но насладиться вечером так и не удалось, так как та самая интеллигентная компания, сидевшая за спиной, вела себя гораздо хуже любого ребенка. Вот тебе и стереотипы. © Палата № 6 / VK

Я женщина. И мне не очень нравится делать покупки. Я хожу за вещами только тогда, когда это абсолютно необходимо. У меня также очень мало обуви. Когда я все-таки хожу за покупками, то захожу, беру то, что мне нужно, и выхожу как можно быстрее. Я могу совершить все покупки намного быстрее, чем большинство мужчин, которых я знаю. © Waitress-in-mn / Reddit

Искренне верила долгое время, что сплетничают только женщины. Попала в преимущественно мужской коллектив и была в полной фрустрации: столько и таких сплетен я не слышала ни в одной женской компании. © Marina Ulb / Яндекс.Кью

Будучи студенткой, работала продавцом в отделе косметики. Смена длинная, 12 часов. Жара, к концу дня голова вообще не варит. Покупает мужчина тушь для ресниц, а я ему отдаю сдачу и еще стоимость туши. Он сразу увидел, что я ошиблась, но промолчал. А на следующее утро прибежал к открытию магазина и вернул деньги, сказал, что стыдно стало. В другой раз в обувном магазине уже я бежала за покупательницей, чтобы вернуть деньги. Товар пробили по неверной цене, а заметили, когда она уже ушла. Эта женщина потом к нам всех родственников и знакомых приводила обуваться. © Рыжая Лиса / AdMe

Двойной удар: я дизайнер, а моя жена — разработчик. Вы были бы шокированы, узнав, скольких людей это удивляет. © jim_brts / Reddit

В моем классе была девушка, которая бегала кроссы лучше 90 % парней. Она, наверное, была 3-й из всех 30 человек. Так что в физическую слабость или что-то вроде этого я не верил с самого детства. В силу гендерных стереотипов девушкам очень часто не предлагают попробовать себя в той сфере, где хорошо проявляют себя мужчины. К слову, это работает и в обратную сторону. Парня могут поднять на смех, когда он захочет заняться чем-то нетипичным для мужчины: шитье, кулинария, танцы. © Филипп Черный / Яндекс.Кью

Знаете, моя бабушка просто рвет стереотипы. Она не умеет ни вязать, ни готовить, зато обалденно, покруче всяких там строителей выводит откосы на окнах. И в гости на пирожки приезжает она ко мне, а не наоборот. А еще она прямо требует называть ее по имени и ни в коем случае не бабушкой: «Вот идем мы по улице, навстречу мужчина симпатичный, а ты мне „бабушка“. И как мне потом с ним знакомиться?» © Палата № 6 / VK

Как-то раз к нам на работу устроился парень по имени Расул. И, в принципе, ничего необычного, если бы не одна маленькая деталь. За всю мою жизнь все встреченные мной носители подобных имен были черноволосые и кареглазые, иногда с восточными чертами лица. А этот парень на вид был как настоящий стереотипный викинг: рослый, светловолосый, с пышной светлой бородищей и голубоглазый. Конечно, невежливо лезть к людям с такими вопросами, но я не мог не поинтересоваться, почему его так зовут. Расул усмехнулся и ответил, что он татарин и что они так и выглядят. © Mordvinnn / Pikabu

Стереотип, унаследованный от родителей: все девушки по определению аккуратнее парней и не терпят беспорядок. Разбился стереотип довольно быстро и относительно безболезненно: достаточно было начать жить с девушкой и понаблюдать за ней. © Сергей Рудаков / Яндекс.Кью

У нас в фирме работает уборщица — полная противоположность существующему стереотипу о людях этой профессии! Ей 54 года, всегда в настроении, суперпозитивная, натоптали — вытерла еще раз: «Мы ж не мухи, не летаем». Всегда поговорит с нами, пошутит. Всегда стильно одета, модная прическа, подтянута, макияж. С марта по октябрь на работу на велосипеде, хотя у нас есть служебный автобус, летом в шортах с загорелыми и стройными ногами без целлюлита. Смотришь на нее — глаз радуется! © Подслушано / VK

Это был 1999 год. Ане 18 лет, работала в школе моделей. Игорю 41 — владелец ресторана, элитная квартира в центре. Все стандартно: конфетно-букетный период с размахом богатого мужчины, дорогие шмотки, украшения. Спустя 2 года он попал в аварию, и тогда она, 21-летняя модель, ходила к нему в больницу 2 раза в день. Каждый день. Сразу после учебы и вечером, перед сном. Ухаживала за ним сначала 4 месяца в больнице, потом еще год в ее однокомнатной квартире, которую он ей подарил в начале отношений. Игорь встал, полностью восстановился, они наладили бизнес, и сейчас у них 2 детей. Живут где-то в Европе. © Megakot2301 / Pikabu

Сегодня стал свидетелем одного из позитивнейших событий. Играл с детьми на остановке в футбол маленькой ледышечкой. С нами стоял дедок среднего роста. Я случайно пнул в его сторону «мячик», и знаете что? Он, слегка кряхтя, но довольно ловко выполнил пару футбольных трюков, подкинул ледышку и направил ее прямиком в мусорку: «Гооол!» Учитесь, люди! Вот что значит ломать стереотипы! © Палата № 6 / VK

Лет 7 назад в Коктебеле встретили мужчину — вылитый Гэндальф. В плаще с капюшоном, борода до пояса. Друзья сказали, что он все лето живет и ночует на диком пляже. А в конце лета мы стали свидетелями картины: остановилась рядом с Гэндальфом крутая машина, оттуда вылез дядя в стандартном обмундировании офисного работника, открыл Гэндальфу двери. Он пролез внутрь, и спустя 20 минут вышел уже наш волшебник во вполне приличном облачении. Крикнул на весь пляж: «Всем пока!» И укатил в закат. © аbsentis / AdMe

Я англичанин. И я не пью чай. © holytriplem / Reddit