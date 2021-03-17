15 историй о людях, которые прокачали качество добрососедских отношений до предела
Взаимоотношения с соседями иногда становятся причиной не только курьезных историй, но и конфликтов. Тогда споры возникают за каждый свободный сантиметр площади лестничной клетки и возможность размещения там велосипедов или детских колясок. Но бывает и по-другому, ведь людей, которым не приходится ступать на тропу войны, тоже довольно много. И их отношениям с соседями можно лишь позавидовать.
Мы в AdMe.ru решили найти людей, чьи соседи настолько хороши, что с ними можно спорить только о том, у кого вечером компания собирается на ужин.
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Наши бывшие соседи по даче — многодетная семья. У них 7 детей, все трудолюбивые и дружные. Родителям во всем помогали. К нам всегда приходили, спрашивали, нужна ли помощь. Таких людей сейчас, к сожалению, немного. В прошлом году они продали дачу: далеко им ездить было, поэтому купили поближе к дому. Мы как осиротели, так нам было жалко расставаться с этим семейством. Хоть продавай свой участок и езжай вслед за ними. © «Подслушано» / Vk
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Приехал домой поздно, закрыл машиной автомобиль соседа, так как половина мест завалена огромными сугробами. Уже поднимаюсь домой, как тот самый сосед пишет, что уедет очень рано, и предлагает поменяться местами. Думаю, вот это и называется «адекватное соседство» в наше нелегкое время. © Balaklavskiy / Pikabu
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Живу в Испании. На выходных жарили шашлыки. Возник вопрос, что будем готовить в качестве гарнира. Кто-то говорит, мол, а давайте салат, кто-то предлагает рис или картошку. Каждый навязывает свое. Чувствую, что испанцы в соседнем доме готовят паэлью с морепродуктами. Иду к соседям, говорю: «Господа, а не изволите ли вы с нами поделиться вашей очень вкусной и ароматной паэльей, а мы вам отдадим шашлык по кавказскому рецепту?» Соседи не знают, что это такое. Показал им картинки из интернета, рассказал рецепт. На что сразу был получен ответ: «А давайте меняться! Мы вам — наше испанское, вы нам — ваше русское мясо на углях». Так и поменяли тарелку паэльи на несколько шампуров. © SantaRabanoLoco / Pikabu
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В доме замечательная слышимость, а я безумно люблю петь. Поэтому, чтобы никому не мешать, чаще всего пою днем в будни, когда все на работе. Вот так однажды исполняла песню, но запнулась на одном из куплетов, слова забыла. Удивилась, когда сверху басистый мужской голос продолжил за меня. Допевали хором. Теперь часто с соседом поем вместе, у нас даже вкусы совпадают. © «Подслушано» / Vk
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Звонок от соседки: «Привет! Что делаешь? Спишь? Я так и думала. Выходи, я вам курочку приготовила». Удивительные люди! Спасибо огромное, конечно. Но в голове вопрос: «Почему в последнее время многие соседи пытаются меня откормить?» © Inno4ka731 / Twitter
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У нас подъезд дружный, а это дорогого стоит. Я как-то отказалась от платы за уколы собаке, так соседи, зная, что я пишу, расплатились тюбиками масляной краски, которые завалялись еще со времен СССР. Это была самая запоминающаяся и любимая из моих зарплат. © Kseniya Cazac / Facebook
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Мы с мужем только поженились, посуды еще не было своей, взяла у соседки казан. В каком виде взяла, не помню, но, когда его мыла после плова, мне все казалось, что еще надо потереть и что я, балда, уделала чужое. В общем, соседка сказала: «Это не мой». А муж ее: «Наш это. А ты говорила, не отмывается!» © PivBear / Pikabu
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Живем в частном доме, соседи вроде бы хорошие люди. Но вот на днях моему отцу лучший друг подарил ударную установку. Батя давно мечтал о такой. Я порадовался за него, предложил поимпровизировать, так как и сам играю на гитаре. Мы взялись за свои инструменты, начали играть. Получалось просто божественно! Наслаждались вдвоем, но внезапно услышали звонок в дверь. Посмотрели, а там соседи стоят. Неужели помешал им «концерт»? Уже успели расстроиться с отцом, но оказалось, что сосед просто услышал, как мы круто лабаем, и захотел, чтобы его сына тоже научили. © «Палата № 6» / Vk
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Живу в частном доме. Иногда выхожу чистить снег перед домом и через некоторое время понимаю, что только разогрелась, а площадка уже почищена вся. Иду чистить у соседей, а все потому, что родом с Крайнего Севера: душа радуется, когда можно лопатой помахать. Но бывает это нечасто. Сейчас иногда замечаю, что и у меня снег кто-то убирает. © meLotta / Pikabu
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Мой сосед всегда останавливается, чтобы спросить, нужно ли мне что-нибудь из продуктов или в аптеке, хотя я никогда не принимаю его любезных предложений. Если я работаю на улице, он или его жена всегда хотят убедиться, что я хорошо себя чувствую и не слишком усердствую. Эти милые жесты трогают мое сердце. Мне повезло, что меня окружают по-настоящему заботливые люди. © Cherie Leahy Smith / Quora
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Есть у меня сосед, которого очень любит его мама. Настолько, что помогла ему с вузом, пристроила работать и откормила до 100 кг. Но парень не сдался и нашел выход. Армия. Только вот туда он уезжал в багажнике моей машины, куда спрятался рано утром, после того как перелез через забор. А все потому, что мама заперла и не пускала. Созванивался с ним недавно, служит парень, счастливый и загорелый, а еще похудевший на 30 кг. Говорит, что решил дальше служить по контракту, но только в другом месте. Ведь про эту часть мама у военкома все узнала и переехала жить поближе к части. © «Палата № 6» / Vk
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Когда дочь была еще маленькой, соседи сверху делали капитальный ремонт. Глава семейства предварительно уточнил, в какое время моя дочь спит днем и во сколько я укладываю ее вечером. В это время старались не шуметь. Это было очень приятно. © Люда Новак / Facebook
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Я один воспитываю сына-подростка. Несколько лет назад у меня случился серьезный сердечный приступ, после которого я пролежал в больнице 3 недели. За день до того, как я загремел в больницу, в моем доме начался ремонт, но я успел покрасить совсем небольшую площадь. После выписки я вернулся домой и обомлел, когда увидел, что покраска завершена, в доме проведена генеральная уборка, а в комнате на месте моего старого, изношенного кресла находится другое: с подогревом и встроенным массажером для спины. На кухонном столе стоит огромная ваза с фруктами, а холодильник забит полезными для сердца продуктами. Оказалось, что к этому всему великолепию приложили руку мои соседи, которые просто не могли безучастно смотреть на то, как моя сестра и сын пытаются привести дом в порядок. © Jim Schoeff / Quora
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Хорошие соседи — это когда вы оба лежите в ванне в своих квартирах, а ты решаешь посмотреть сериал, но сверху сразу прилетает: «Я еще не смотрел пятую серию. Пожалуйста, вы тоже не смотрите! Я же все слышу». © RaphaellVincent / Twitter
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Лет 20 назад я потеряла работу из-за массовых сокращений. Сын тогда учился в начальной школе. Моя работа была нашим основным источником дохода. Когда некоторые из моих соседей узнали о нашем бедственном положении, они загадочным образом начали «случайно» покупать «слишком много еды», а потом говорили, что им непременно нужна помощь, чтобы все съесть. И по сей день, когда кто-то в нашем окружении испытывает нужду, я обязательно открываю морозильную камеру или иду в кладовку, чтобы чем-то угостить соседей, которые уже давно стали близкими друзьями. © Charliss Green / Quora
А какие отношения у вас с соседями? Радостно приветствуете их каждое утро или выжидаете, пока они зайдут в лифт и уедут, чтобы даже мельком не встречаться?