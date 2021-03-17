15 историй о людях, которые прокачали качество добрососедских отношений до предела

Я один воспитываю сына-подростка. Несколько лет назад у меня случился серьезный сердечный приступ, после которого я пролежал в больнице 3 недели. За день до того, как я загремел в больницу, в моем доме начался ремонт, но я успел покрасить совсем небольшую площадь. После выписки я вернулся домой и обомлел, когда увидел, что покраска завершена, в доме проведена генеральная уборка, а в комнате на месте моего старого, изношенного кресла находится другое: с подогревом и встроенным массажером для спины. На кухонном столе стоит огромная ваза с фруктами, а холодильник забит полезными для сердца продуктами. Оказалось, что к этому всему великолепию приложили руку мои соседи, которые просто не могли безучастно смотреть на то, как моя сестра и сын пытаются привести дом в порядок. © Jim Schoeff / Quora