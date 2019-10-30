15 историй о людях, которые абсолютно не понимают намеков

Девушка по телефону: «Как насчет того, чтобы я приехала и мы посмотрели кино, а утром ты приготовишь мне завтрак?»

Я: «Я не люблю завтраки. Давай выберем другое время». © GuidoVido / Reddit

Однажды вечером я пришел в гости к девушке, с которой мы просто дружили, и начал жаловаться, что совершенно не понимаю женских намеков. Я сказал: «Я не пойму, что нравлюсь девушке, даже если она стукнет меня по голове». Моя подруга тут же отвесила мне подзатыльник — и что я сделал в ответ? Спросил: «Эй, какого черта ты делаешь?!» © Jesus_marley / Reddit

У меня на заставке на телефоне и компьютере стоят пионы, на стене в комнате висит картина с пионами, я постоянно надеваю блузку с пионами, постельное белье у меня с пионами, чехол на телефоне — с пионами — и поэтому мой мужик постоянно дарит мне розы! © blossomjuly / Twitter