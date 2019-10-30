15 историй о людях, которые абсолютно не понимают намеков
Некоторые вещи тяжело сказать напрямую, поэтому приходится использовать намеки. К сожалению, не все люди достаточно искушены, чтобы с полуслова понимать недосказанное, читать между строк и находить скрытый подтекст. А кое-кто намеренно игнорирует намеки, считая их разновидностью манипуляции.
Пользователи интернета рассказали о ситуациях, когда намеки оказались не лучшим способом о чем-то сообщить. А мы в AdMe.ru поняли намек и теперь будем говорить прямо.
- Я стоял в очереди в пиццерии, и одна из сотрудниц, указав на свою коллегу, сказала: «Она считает, что ты милый». На что я с непроницаемым выражением лица ответил: «Это потому, что я милый». Возможно, теперь у меня нет скидки на пиццу. © LodenH16 / Reddit
- Я разговаривал по телефону с девушкой, и она попросила меня прийти. Я спросил, где мне лучше припарковаться, потому что ее маме не очень нравились ночные гости. Она сказала: «Моей мамы нет дома». И я ответил: «Хорошо, скажешь мне, когда она приедет». © sixesand7s / Reddit
- Супруг намекает,что хочет 3D-принтер. Небольшой, домашний. Каждый вечер просматривает их, у меня контекстная реклама из ушей валит. Заходит на сайты с тематикой. И даже два раза прямо потребовал: «Хочу на день рождения 3D-принтер!» В общем, думаю, что куплю ему кресло компьютерное в подарок. © cattleta / Pikabu
- Я шла мимо ювелирного с мужем, а на прилавке было симпатичное кольцо (причем серебряное, недорогое, просто красивое). Я мужу: «Какое кольцо красивое!» А он мне в ответ: «Ты все равно красивее у меня!» И так и ушли, и так и не получила это кольцо. Ему пока не скажешь напрямую, не поймет. © Smeshno.dazhe / Pikabu
- Мой нынешний парень сомневался, что у нас были свидания. При этом мы:
— ходили на танцы;
— посетили занятие по йоге;
— рисовали закат акварелью на крыше моего дома.
И он считал, что мы просто друзья, пока я его не поцеловала. © marshmallowmermaid / Reddit
- Дело было давно, моя мама мечтала о видеокамере на день рождения. От намеков папе она перешла к активным просьбам, и папа открыто показывал, что месседж ясен — все будет. И вот настает вожделенный день, мы на даче с шашлыками, приезжает папа, достает коробку. А там отличного немецкого качества последней модели 10-метровый шланг для полива. Хаос в голове этого человека может быть только соразмерен хаосу, который в тот день устроила мама. Камеру через полгода принес Дед Мороз, а шланг испарился. © Подслушано
- Мы смотрели кино вместе с девушкой, и тут она сказала: «Я замерзла». Я ответил: «Да, сегодня довольно холодно». И все. Чуть позже она еще раз пожаловалась на холод, и я отдал ей свою куртку. Я очень практичный парень. © kroople / Reddit
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Девушка по телефону: «Как насчет того, чтобы я приехала и мы посмотрели кино, а утром ты приготовишь мне завтрак?»
Я: «Я не люблю завтраки. Давай выберем другое время». © GuidoVido / Reddit
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Однажды вечером я пришел в гости к девушке, с которой мы просто дружили, и начал жаловаться, что совершенно не понимаю женских намеков. Я сказал: «Я не пойму, что нравлюсь девушке, даже если она стукнет меня по голове». Моя подруга тут же отвесила мне подзатыльник — и что я сделал в ответ? Спросил: «Эй, какого черта ты делаешь?!» © Jesus_marley / Reddit
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У меня на заставке на телефоне и компьютере стоят пионы, на стене в комнате висит картина с пионами, я постоянно надеваю блузку с пионами, постельное белье у меня с пионами, чехол на телефоне — с пионами — и поэтому мой мужик постоянно дарит мне розы! © blossomjuly / Twitter
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Однажды девушка записала для меня на компакт-диск подборку песен. Все они были о любви. Я и еще пятеро парней устроили целую конференцию, в ходе которой прослушали диск целиком в поисках какого-то скрытого сообщения и пришли к выводу, что почти наверняка это что-то должно означать. © justaspacecowboy / Reddit
- Болею. Позвонила подруга с намерением заехать ко мне. Попросила ее купить что-нибудь с газом и не сладкое, намекая на минералку. Сидим, пьем шампанское. © Подслушано
- Сегодня с женой был в гостях у брата. У него есть жена и ребенок. Решил своей жене намекнуть, что вот я готов, я хочу иметь детей. Пошел я и начал с ребенком брата играть в конструктор, собирать всякие штуковины из него, веселил, в общем, вел себя с ним как с родным. Думал, она поняла намек... А она купила мне конструктор. © Подслушано
- История про моего знакомого. Девушка: «У моей помады такой классный вкус, не хочешь попробовать?» Он: «Конечно!» Хватает помаду, немножко выдвигает, откусывает и заявляет: «И правда, довольно вкусная». © Elivonstrahl / Reddit
- Это был примерно третий курс универа, сижу перед компом, в мессенджере какой-то грустный статус. Пишет одноклассник младшего брата, мол, что случилось, давай в гости зайду, поболтаем. Он такой легкий на подъем товарищ, думаю, ну, почему бы и нет. Приходит с красной розой, пьем чай, начинаем общаться. И где-то через полчаса как бы между делом звучит вопрос: «А как ты думаешь, ты бы могла быть моей девушкой?» Я не знаю, почему я этот вопрос восприняла как гипотетический: может, самооценка не на высоте была, а может, этого парнишку я не воспринимала всерьез, но я абсолютно серьезно начала отвечать, что такое развитие событий маловероятно, пару аргументов каких-то привела. И вот только на следующий день, когда я на парах подругам рассказала эту историю и они спросили, понимаю ли я, что он мне встречаться предлагал, до меня начало доходить... © AlyaZyablik / Pikabu
Героям этих историй не позавидуешь. Расскажите, а у вас были ситуации, когда стоило вместо намека сказать напрямую?