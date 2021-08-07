15 историй о людях, для которых любая загвоздка служит лишь поводом проявить недюжинную сообразительность

Находчивость и умение подмечать, казалось бы, незначительные детали может сделать из вас настоящего Шерлока Холмса в глазах окружающих и снискать их уважение. Сообразительные люди умудряются делать выводы даже по таким мелочам, как блуждающий взгляд или очки в толстой оправе, а также находить хитроумнейшие решения обычных проблем.