15 историй о людях, для которых любая загвоздка служит лишь поводом проявить недюжинную сообразительность
Находчивость и умение подмечать, казалось бы, незначительные детали может сделать из вас настоящего Шерлока Холмса в глазах окружающих и снискать их уважение. Сообразительные люди умудряются делать выводы даже по таким мелочам, как блуждающий взгляд или очки в толстой оправе, а также находить хитроумнейшие решения обычных проблем.
Следующая подборка историй, собранных редакцией AdMe.ru, придется по нраву каждому, кто любит детективы, творческий подход и нестандартное мышление.
- 90-е, мне было года 4, бабушка поставила мне мультик на кассете и ушла за продуктами на рынок рядом с домом. Что-то ее задержало, мультик закончился, и пошел белый шум. Почему-то у меня не получилось его выключить, и я стала рыдать. А потом решила, что нужно дать бабушке понять, что ей пора возвращаться. Забралась на диван, и с окна на 11-м этаже со всей силы бросила на улицу бабушкин тапочек. Логика была простая: свой тапочек бабушка узнает, поймет, что что-то случилось, и пора возвращаться. Бабушка в итоге его увидела в зубах у бродячей собаки и действительно вернулась. © Подслушано / Ideer
- В офисе девушки замутили нам соревнования на 23 Февраля. В том числе конкурс на самолетик, который пролетит дальше всех. Все мужчины немедленно начали делать самолеты — и с узкими, и с широкими, и с длинными, и с вытянутыми, и с квадратными крыльями. Вариантов там было пару десятков точно. Летели все по-разному, но каких-то выдающихся рекордов никому не удалось поставить. Начальник отдела разработки спросил у девушек-организаторов только одно: «Есть ли какие-то требования к форме самолета?» Получив отрицательный ответ, просто скомкал лист бумаги в плотный шарик и запулил его дальше всех. И выиграл конкурс. © Stim213 / Pikabu
- Работаю флористом. Сейчас очень много красивых, нежных сортов гвоздики. Мы добавляем их в букеты, но многие покупатели почему-то их не любят. Так вот на требование «без гвоздик» отвечаю, что есть шикарный букет с диантусами — ботаническое название гвоздики. Показываю букет, и его с удовольствием покупают. © Юлия Ушакова / Facebook
- У друга собралось 14 человек, и мы играли в настольную игру. Все садятся в круг, из колоды карт вытаскивается одна с темой, и все пишут как можно более странные ответы по ней. Ведущий смешивает бумажки, зачитывает ответы, а остальные пытаются угадать, кому они принадлежат. В этот раз попалась тема «Что бы вы сделали с $ 1 млн?». Когда дошла очередь до меня, я указала на девушку напротив и заявила: «Нэнси написала, что купит растения за $ 1 млн». Все были поражены моей догадкой, а я объяснила, что это не случайное предположение. Во-первых, Нэнси последней отдала свой ответ ведущему, а это значит, что ей потребовалось много времени, чтобы его придумать. Что вы делаете, когда не можете что-то придумать? Вы оглядываетесь вокруг. Я сидела прямо за папоротником, и с ее стороны круга только она могла видеть растение. Дальше все играть отказались. © LunaArc / Reddit
- Моя мама ехала в троллейбусе, рядом сидела бабушка в очках с толстыми стеклами. Бабушка вышла из троллейбуса, а на сиденье остался кошелек с 10 тыс. гривен, огромная на то время сумма. Мама включила Шерлока Холмса и стала рассуждать логически: та практически слепая, вышла на остановке возле глазной больницы. А бабушки просто так не возят с собой такие суммы, значит, она ехала в глазную больницу на операцию. Пришла в больницу и спросила, нет ли у них бабушки, которая приехала на операцию и потеряла кошелек. Ей тут же вывели заплаканную бабушку. На маму вся больница сбежалась посмотреть! © Анна Бестужева / Facebook
- Однажды мы с мамой ехали через McDonald’s на пляж, и она потеряла ключи. Целый час мы искали их между пляжем и местом, где припарковались, и, так и ничего не найдя, решили отдохнуть и перекусить. Было 35 °С, так что мои наггетсы были еще теплыми, но и моя кока-кола уже нагрелась. Моя мама взяла свою колу, и я услышала, как лед бьется о стенки стакана. И тут до меня дошло: на такой жаре лед уже должен был растаять. Мы открываем крышку стакана и находим на дне ключи. Вероятно, крышка соскочила, ключи провалились, а мама, не заметив этого, поставила ее на место. Мама была в ужасе, так как пила из стакана уже довольно долго, а все ключи за это время стали такими блестящими, словно их отполировали. К счастью, хоть пульт от автомобиля не испортился. © violit / Reddit
- Одна из моих двоюродных сестер недавно забеременела. Только ее парень знал пол ребенка, так как они собирались устроить вечеринку с тортом, на которой и раскроют тайну. (Популярная у американцев вечеринка, в конце которой разрезают торт, заранее заказанный у кондитера, и так приглашенные гости узнают пол ребенка: если внутри торт розовый — девочка, если голубой — мальчик. — Прим. AdMe.ru.) У меня есть маленькая дочь, поэтому я решила, что прослежу за тем, как парень будет взаимодействовать с ней, и попробую по этому предугадать, будет у них мальчик или девочка. По большей части он вел себя сдержанно, но потом не удержался, улыбнулся и слегка потрепал ее за щечку. Дело закрыто, торт внутри был розовым. © thebetterbrenlo / Reddit
- Племяннику 6 лет, растет свободолюбивым парнем. На лето перебрались в Сочи с мамой и сестрами, туда же на отдых приехали другие родственники. В итоге в однушке-студии —цыганский табор. Племянник, пожив так пару дней, заявил, что его «все достали», собрал в пакет свои вещи и сказал, что уходит. Мама его спокойно объяснила, что бесхозный ребенок сразу попадет в полицию, потом найдут родителей и депортируют по месту прописки. И вообще, если хочет уйти, то пусть звонит инспектору по делам несовершеннолетних, жалуется на плохие условия, тогда его заберут в детдом. Парень крепко задумался, пакетик на всякий случай разбирать не стал, но весь вечер провел, изучая в планшете, что такое детдом. А наутро пришел с встречным предложением: сдать в детдом сестер. © capitankiddy / Pikabu
- Моя жена работает учителем. И она заметила, что один из ее учеников меняет свое имя на надпись «Восстановление соединения» во время уроков в Zoom, чтобы ему не задавали вопросов. Он делал это на протяжении нескольких недель. Парню не нужно беспокоиться о своем образовании, он уже настоящий гений. © ChrisArnoldInc / Twitter
- В юности, в конце 80-х, муж увлекался спортивным туризмом. В одной из поездок по Башкирии у него с приятелями закончились деньги. Хватало только для оплаты одного слова в телеграмме. Домой было решено отправить это слово: «пятидесятирублируй». Благо родители сообразили, что к чему, и группа юношей смогла вернуться домой, маршрут был успешно завершен. © Подслушано / Ideer
- У двух моих подруг синхронизировались месячные. Так они всегда используют их начало как предлог для того, чтобы вместе от пуза налопаться шоколада. Но однажды одна из них спросила у другой, не хочет ли та уйти в шоколадный разгул, и получила отказ. И, смекнув, что их циклы больше не совпадают, выпалила: «О боже, ты беременна!» Оказалось, она была тогда права. В следующем месяце малыш уже должен появиться на свет. © BridgetteBane / Reddit
- Несколько лет назад ко мне обратился одноклассник:
— У нас тут шеф собирает акционеров, и контактов одного не осталось... Надо найти человека!
За ₽ 10 тыс. согласился. Получил Ф. И. О., дату рождения и пошел простым путем: забил «ВКонтакте», и... вот он! Аккаунт живой. Там и написал ему: «В связи с собранием акционеров прошу вас позвонить по номеру». Утром обнаружил кучу пропущенных звонков от одноклассника.
— Ты что, «ВКонтакте» его нашел? Ну это десятку точно не стоит...
— Постой, то, что вы не догадались поискать «ВКонтакте», — это ваши проблемы. Где деньги?
Вечером он привез мне ₽ 10 тыс. — самые легкие в моей жизни! © kka2012 / Pikabu
- Сестра на днях сумку у меня дома забыла. Вечером звонит, просит CVC-код ей продиктовать с одной из карт в кошельке. Открываю, а там фото какого-то незнакомого мне мужичка в форме прокурора. На вопрос, когда приглашение на свадьбу ждать, ответила: «Да нет. Я в интернете нашла и распечатала рандомную фотку. Один раз в автобусе у меня сумку уже порезали и кошелек утащили. А так воришка хоть понервничает пусть. Или вернет вообще, будто нашел где-нибудь. Я и номер на бумажке в соседнем кармашке оставила». © Xenit /Pikabu
- Когда я вижу человека с блуждающими по магазину глазами — такой не решительный взгляд, а задумчивый — я сразу понимаю, что он ищет подарок. Это наблюдение столько раз подтверждалось, что я прямо спрашиваю у клиентов: «Кому ищете подарок?» Это всегда удивляет их и мгновенно разрушает всякий лед недоверия или вражды. © Putekrig / Reddit
- Встретил я старого приятеля в очереди в банке, и тот показал мне высший пилотаж знакомства. Садится он к столу симпатичной девушки-консультанта, решает вопросы и вдруг выдает: «Девушка, знаете ли, я в некотором роде детектив. Например, могу сказать, что у вас нет парня, вы редко куда-либо ходите, но в пятницу были в ресторане и ели рулет из кролика».
Девушка, которая только что сосредоточенно стучала по клавиатуре, удивленно раскрывает глаза, а он тут же дает ей свой номер телефона и уходит.
Я не выдержал, вышел за ним на улицу и спрашиваю: «Как? Только мне-то не заливай». Оказалось, что он работает мясником в ресторане, и у них на прошлой неделе был банкет от этого банка. И перед этим он 2 дня крутил рулеты из кролика. Заметил, что у девушки на заставке телефона Бенедикт Камбербэтч в образе Шерлока, ну и его понесло... Только обсудили это, как на его телефон пришло СМС с нового номера: «КАК???» © ArsenZa / Pikabu
Были ли случаи, когда ваша сообразительность или наблюдательность весьма помогла вам в кризисной ситуации?
Поделиться этой статьёй