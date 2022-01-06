15 историй о любви, которые рассказали пользователи интернета, а мы прочитали, и соринка в глаз попала

Угадать, какой зигзаг нам уготовила судьба, еще никому не удавалось, и остается надеяться, что у нас, как у героев историй ниже — и у застенчивого парня, который встретил свою единственную в компьютерной игре, и у девушки, которая буквально врезалась в будущего мужа, и у пары, которая вместе с 16 лет и уже полвека, — все будет хорошо.

Нас в AdMe.ru растрогать несложно, но некоторые истории сильно западают в душу, особенно если это истории о настоящем чувстве. А в конце статьи вас ждет бонус на главную тему — тему надежды.

Знакомая переживала за сына. Толстый, нелепый, застенчивый. 30 лет, никаких отношений с женщинами. Зарабатывает, правда, хорошо. Купил трехкомнатную квартиру, а что толку — в кухне коробки от пиццы, в спальне — матрас на полу, в комнате — суперкомпьютер, супермышь, суперколонки и кресло как в космическом корабле. В этом кресле и сидит, все время играет во что-то, в игре Владик суперкрут. И тут сын влюбился. В девушку из игры. У них там какой-то клан, вместе играют и общаются. Знакомая посмотрела на нее через камеру и пришла в ужас. Шикарная девушка, просто фотомодель, на 12 лет Владика моложе. И не глупая совсем. Что ей от него надо? И тут новость — Лана приезжает! Владик совсем двинулся: перекрасил стены, купил мебель. Знакомая в панике: увидит девушка Владика живьем и сбежит. После Нового года встречаю Ольгу: «Как там Владик с девушкой?» — «Я ведь Лану видела только через камеру. А оказалась обычная девушка со своими недостатками. У меня сразу от сердца отлегло». 2 года прошло. Живут, к свадьбе готовятся, должен весь клан приехать. © DrZolberg / Pikabu

Мы познакомились в школе, нам было по 14 лет. Она не была самой популярной девушкой в школе, но для меня она была прекрасна. Для нас обоих это были первые отношения. А потом оба поступили в разные колледжи. В день, когда она уезжала, мы плакали. Она сказала: «Не волнуйся. Однажды мы снова будем вместе». Но потом каждый двинулся своей дорогой. После колледжа я работал в Лос-Анджелесе, и однажды моя подруга познакомила меня с девушкой. Это была она. Из худого подростка она превратилась в блондинку с великолепной фигурой. Я держался на расстоянии, так как думал, что не заслуживаю ее. А потом мы поговорили. Оказалось, что за 8 лет у нее никого не было. И она все еще меня любит. На следующий день я переехал к ней, и мы до сих пор вместе. Не собираюсь потерять ее еще раз. © Anonymous / Quora

Я познакомился с будущей женой, когда ехал в магазин радиотоваров на другой конец города (а она там жила). Дорога на общественном транспорте занимает минут 40. Проболтали с симпатичной попутчицей всю дорогу, вышли вместе. Я попрощался без задней мысли и потопал своей дорогой. И тут она меня как огорошила вопросом: «Может, замуж меня возьмешь?» Через неделю уже жила у меня, через месяц заявление подали. 35 лет вместе. Дочь до сих пор нас легкомысленными считает. У меня и в мыслях тогда не было жениться, я за другой девушкой в тот момент уже 1,5 года безнадежно ухаживал. Друзья все были ошарашены. Судьба. © m***.63 / Pikabu

Я познакомился с будущей женой в женском туалете. Мы с моей знакомой зашли в женское общежитие колледжа, чтобы захватить ее подругу, и мне понадобилось в туалет. Знакомая предложила воспользоваться дамской комнатой, пока она будет охранять дверь. Занимаюсь своим делом и вдруг вижу — входит невероятно привлекательная девушка. Смотрит на меня, выбегает, и я слышу вопль: «Какого черта этот парень делает в женском туалете?» — и смех моих друзей. После этого я нашел комнату подруги, за которой мы зашли, и пока она собирала вещи, присел на кровать ее соседки. И тут снова входит та красавица. Увидела меня и выгнала из комнаты со словами: «Сначала ты в моем туалете, а теперь в моей постели?» Через несколько лет мы поженились. Сейчас пишу эту историю, а она спит рядом. © DeaddyRuxpin / Reddit

Развелся. Новый год на носу, отмечать не собирался и дом украшать — тоже. Вяло отвечал в мессенджерах на поздравления, смотрел кино. И тут девушка знакомая (пару раз пересекались на общих тусовках) поздравляет и желает найти счастье под елкой. Благодарю и пишу, что елки у меня нет. Отвечает: «Как нет елки?» Минут через 20 приезжает с маленькой елочкой, мишурой и шариками, украшаем мою холостяцкую халупу. Теперь женаты, счастливы и с детишками. © NovoselovMore / Pikabu

Я шла с пар на остановку с температурой 38 и насморком. Выруливаю из-за угла и налетаю на него. Обчихала и обругала, какого черта он тут кофе хлебает стоит, а мне так плохо. Вызвался проводить, посадил на автобус, а вечером написал. Уже 5 лет вместе. Говорит, произвела сокрушительное впечатление. © businka_*** / Twitter

Мы вместе работали, и однажды он разослал всем коллегам имейл с сообщением, что увольняется. Мне он давно нравился, и я предложила ему отметить его увольнение. А потом компания увеличила ему зарплату, и он остался. Но мы все равно встретились после работы. И продолжали встречаться, не понимая, кто мы друг другу. Это не было полноценным романом, так как мы все еще работали вместе. Но однажды мы пошли в поход, а потом очутились у него дома, в гамаке, и он поцеловал меня. Вскоре он переехал ко мне, мы поженились, а через год у нас родился сын. И я благодарна своему мужу за каждый день, проведенный вместе. © kristenleighgio / Reddit

Муж — сдержанный человек. Лишних эмоций никогда не показывает, никаких нежностей и мимишностей тоже, но при этом остается заботливым и любящим. 2 недели назад сильно простудилась, было очень плохо. Он взял выходные на работе, варил мне супы, следил за состоянием. Каждый вечер поил меня чаем с малиной, укутывал, ждал, пока я усну, затем подходил и губами трогал мой лоб. Муж думал, что я уже сплю, но я слышала, как он говорил шепотом: «Хорошо, хорошо. Температуры нет...» © Палата № 6 / VK

Вернулся из армии парень, который мне нравился еще с песочницы. Cтарше меня на 5 лет. Собирались мы во дворе компанией, девочки болтали, ребята на гитаре бренчали. И этот Сережа к нам зачастил. Стоит, молчит. Я и так к нему, и эдак — молчит, и все тут. Через 3 года я собралась замуж, иду к жениху на встречу, в ЗАГС заявление относить. Встречается мне по дороге этот Сережа:

— Ты куда такая красивая?

— Да вот, в ЗАГС. Замуж выхожу.

— В смысле замуж, а я?

— А что ты?

— Я тебя люблю. И замуж ты выйдешь только за меня!

Короче, поженились мы с Сергеем. Я вот думаю, не встреться он мне в тот день, или я б пошла другой дорогой, было б что-то у нас или нет? © Вікторія Бучко-Драгомерецька / Facebook

В университетские годы дружила с одногруппником, тусовались в общих компаниях иногда, смеялись, веселились, он был мне симпатичен, но не более. На тот момент я уже была замужем 2 года, с мужем не особо клеилось, впоследствии мы развелись. Долго переживала по этому поводу, пока мой университетский друг в шутку не предложил мне выйти за него замуж, мол, чего все переживаешь, давай отпразднуем свадьбу, повеселимся, ты развеешься, а потом разведемся. Женаты с ним уже 2,5 года, воспитываем дочку, и я никогда не была так счастлива и спокойна, как с ним. © Подслушано / Ideer

У нас с любимым много общего: у нас одинаковый знак зодиака; живем на разных улицах, но у нас одинаковые номер дома и номер квартиры; наши сыновья родились в один год и в один день; овдовели мы в один и тот же год и месяц. И вот судьба свела нас! Сыновья подарили нам внучек, и даже имена у девочек одинаковые. Мы путешествуем, ходим в горы, сплавляемся на байдарках по бурным рекам, ловим рыбу. Мы давно не были так счастливы. Жизнь сделала крутой вираж. И я верю, что еще впереди много прекрасных дней! © Подслушано / Ideer

Я недавно развелась, развод дался тяжело, но я уже успела безнадежно влюбиться в своего преподавателя. Моя поездка на море с подругой отменилась в последний момент, так что настроение было мрачным. Зарегистрировалась на тиндере и договорилась встретиться за кофе с первым попавшимся парнем. Он показался мне приятным, но не более. К тому же он все никак не выходил из моей машины, когда я его подвезла, медлил, что-то мямлил. Он потом сказал: «Никак не мог себя заставить расстаться с тобой». Мы уже 3 года вместе, и это самые гармоничные, счастливые и спокойные отношения из всех, что у меня были. Люблю его.

Мне было 16. Ее младшая сестра пригласила меня на рождественскую вечеринку, там мы и познакомились. Она тогда начала встречаться с другим парнем. Через 3 месяца они расстались. И однажды мы с 4–5 друзьями стояли у входа в дом, который продавался, и все желающие приходили посмотреть его, а нашей задачей было не пускать туда всяких праздношатающихся малолеток. И тут из холла вышла она. Мы окружили ее и начали подшучивать (вы же помните, что нам было по 16?). А она обвила руками мою шею и не захотела отпускать. Она стала моей первой девушкой. А было это в 1971 году. Сейчас она внизу, пьет чай. © ThatNewOldGuy / Reddit

Через 7 лет совместной жизни отношения, как мне казалось, зашли в тупик. И вот иду я с работы домой в мыслях, что пора разводиться... До сих пор помню: зима, на душе тоска лютая. И задала себе один вопрос: а как ты хочешь прожить оставшуюся жизнь, с ним или без него? Поняла, что с ним. А если так, то надо что-то делать... Несколько дней, условно, «тапки в зубах» ему носила. Непросто было, так как он тоже устал. Итог? Мы в браке 22 года. Деремся подушками, кидаем своих и чужих детей в сугробы, делаем друг другу кусь, обнимаясь. Морали нет. © OlaOlga / Pikabu

2 месяца назад решили с женой разводиться — тихо, мирно, максимально не травматично для сына. Но Вселенная распорядилась по-другому: оказалось, что мы любим друг друга, выясняли это 2 месяца, с рыданиями и откровенными разговорами, и только за 2 недели до Нового года выяснили. Встретили Новый год вместе: просто поехали танцевать на вечеринку, не готовили, переклеили обои и поставили елку. Сейчас я самый счастливый человек на этом куске камня, летящем в космосе. © Xerashid / Pikabu

Бонус

Читаю все эти истории, и это заставляет меня чувствовать одновременно и радость за всех, кто нашел свою половинку, и грусть, потому что я больше не верю, что что-то подобное случится со мной. © Karmachinery / Reddit

Друг моего отца встретил свою любовь, когда ему было 70, и это самая милая пара из всех, кого я знаю. Продолжай надеяться! © dinknesh / Reddit

А у вас есть любовная история, от которой теплеет на душе каждый раз, когда вы вспоминаете ее?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.