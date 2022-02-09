15 историй о конфузных ситуациях, даже при чтении которых на щеках невольно проступает румянец

Все периодически сталкиваются со странноватыми поступками и фразами со стороны окружающих, от которых просто глаза на лоб лезут. А порой мы и сами ненароком становимся центром грандиозного конфуза. Большая часть таких ситуаций со временем стирается из памяти, но бывают и такие случаи, которые просто невозможно забыть и хочется бесконечно пересказывать.

Именно это и сделали герои нашей подборки, а мы в AdMe.ru решили подхватить их искрометные рассказы и поделиться ими с вами.

Друг как-то раз пожаловался, что уже несколько недель находит на своей лужайке авокадо. Возмущался: кто бы это мог закидывать его двор и, главное, зачем? Только позже понял, что у него растет авокадовое дерево. © MavenofHonor / Twitter

На работе водитель грузовой машины приходит с утра грустный — спрашиваю, что случилось. Говорит, что жена спалила с любовницей. Как так произошло?

— Да жена уехала на выходные по работе, я решил с подругой на речку «рыбку половить». А детей не с кем было оставить (мальчик и девочка, 6 лет и 4 года). Вот и взял с собой.

Занавес. © ShaggyFS / Pikabu

— Да жена уехала на выходные по работе, я решил с подругой на речку «рыбку половить». А детей не с кем было оставить (мальчик и девочка, 6 лет и 4 года). Вот и взял с собой. Занавес. © ShaggyFS / Pikabu У меня есть брат-близнец, и на протяжении всей жизни мне задавали огромное количество всяких нелепых вопросов на эту тему. Но больше всего мне запомнилась одна девушка, которая спросила: «А вы когда-нибудь путаете друг друга?» Я уточняю: «Имеешь в виду, думаю ли я когда-нибудь, что я — это мой брат?» Она спокойно: «Ага». © Rottenox / Reddit

Однажды в салон позвонила клиентка в истерике: по ее словам, я набил ей татуировку задом наперед. Потребовалось несколько минут для того, чтобы успокоить ее и понять, что она просто смотрит на свое тату в зеркало. Она извинилась и положила трубку. © willieyobslayer / Reddit

2 недели назад поехал на вокзал, чтобы встретить свою девушку. Приехали, зашли в подъезд, поднялись ко мне на этаж, а там выходит моя соседка с маленькой девочкой. Здоровается, улыбается, а девочка выдает: «Привет, папа!» Мы стояли в полном шоке. Я, моя девушка, соседка, и лишь девочка улыбалась. Женщина засмущалась, извинилась, сказала, что малышка перепутала нас. Только мы переступили через порог квартиры, как девушка мне говорит: «Ага, не виделись 3 недели, а ты, я вижу, времени зря не терял тут, да?» До сих пор стыдно, хотя я тут и ни при чем. © Подслушано / VK

Однажды ночью папа поехал в «МакАвто» и целых 3 минуты разговаривал с мусорным баком вместо интеркома, злясь, что ему не отвечают. © DarkDanny8000 / Reddit

Пришли с супругой на кассу с покупками. Выгружаем из тележки. Впереди дама в возрасте все уже выгрузила и спрашивает у жены: «Вы мне карту магазина не одолжите?» Супруга: «Без проблем, но она на телефоне. Как ваша очередь подойдет, я вам проведу».

Так и сделали. Дальше пробили свои покупки, а дама стоит чуть в стороне от кассы. Уже начинаем двигаться в сторону парковки, она нас догоняет и говорит: «А вы мне не хотите вернуть ₽ 56, которые вам зачислились на карту?» © filvan / Pikabu

Как-то раз в старших классах получил плохую оценку по географии. Учитель хотел помочь и посоветовал переговорить с родителями. Я сказал маме, что никак не могу подружиться с этим предметом, на что она воскликнула: «Насколько же надо быть несообразительным, чтобы завалить географию? Там всего лишь нужно рисовать фигуры!» Никогда этого не забуду. © I_Am_Justin_Tyler / Reddit

Однажды подруга ждала, пока ее заберет мама, в итоге не выдержала и позвонила. Мама начала оправдываться, говоря, что уже едет и просто попала в жуткие пробки. На что подруга подметила: «Мам, ты говоришь со мной по домашнему телефону». © ****tyoliveoil / Tumblr

Иногда задумываюсь, почему родители меня недолюбливают, но тут же вспоминаю, как в старших классах врезалась в чужую машину на машинке для гольфа. Я так боялась неприятностей, что решила притвориться, будто я без сознания. В итоге срочно была доставлена в больницу на машине скорой помощи. Родственники рыдали. На мне не было ни царапины. © maddzcat / Twitter

Отец одного из ребят в моем классе пропустил его рождение: когда жена позвонила ему и сказала, что уже рожает, он посмеялся и положил трубку. А все дело в том, что это было 1 апреля. Он решил, что она шутит. © trainingforstarfleet / Tumblr

Однажды одногруппница попросила меня проверить ее работу. Там была приведена довольно шокирующая статистика, но не было источников и доказательств. Я решил спросить ее об этом и порекомендовал дать ссылки, на что она выдала: «Ой, нет, ты все не так понял. Я написала, что „по ощущениям“ это около 90 %». © nagol93 / Reddit

Купил подруге 4 теста на беременность, все показали положительный результат. Теперь она рыдает и спрашивает меня: «Как же я смогу вырастить четверых детей?» © 97Vercetti / Twitter

7 утра, сажусь в машину, спешу на работу. Выезжая со двора, заметил соседа. Посигналил ему, мол, привет, и поехал дальше. Вдруг смотрю — он гонится за мной, попутно громко ругаясь. Думаю: «Ну вот и доброе утро! И чего это он такой злой?» Останавливаюсь, выхожу из машины. Сосед, еле дыша, чуть не набросился на меня, как вдруг: «Серега, это ты? А чего на моей тачке?» Бедняга подумал, что машину его угнать пытаются. Возвращался он домой после бессонной ночи и, видимо, не сразу сообразил, что продал ее мне еще неделю назад. © Палата № 6 / VK

3 года встречалась с парнем, любили друг друга до безумия, а потом как-то чаще начали ссориться. В один прекрасный день он собрал вещи с намерением уйти и серьезно и в то же время с сочувствием сказал: «Даш, прости, но у меня другая... Нам надо расстаться». И даже обнял! Скажете, все расстаются, да? Да! Но я вообще-то Катя! © Подслушано / VK