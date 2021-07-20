15+ историй о детях, рядом с которыми либо смеешься до икоты, либо хватаешься за голову — третьего не дано

Как только нам начинает казаться, будто мы знаем своих детей как облупленных, они тут же выкидывают какой-то номер, напоминая, что не стоит недооценивать их фантазию. То сразят наповал полетом мысли и непосредственностью, то застанут врасплох одним безобидным вопросом или же отпустят комментарий, заткнув за пояс любого стендапера. И хотя некоторые детские проделки любого выбивают из колеи, жизнь без них уж точно будет гораздо скучнее.

Мы в AdMe.ru убедились, что у каждого родителя имеется тысяча и одна история о том, что рядом с детьми нельзя расслабляться ни на минуту. Ведь они того и гляди отчебучат что-нибудь этакое. Ну а не поделиться этими рассказами было бы с нашей стороны преступлением.

Племянница в 5 лет захотела проколоть уши. Сестра объяснила ей, что дырки делаются пистолетом, дочка согласилась, и они пошли в салон. А в салоне она возьми да спроси: «А пули большие?» Племянница всю дорогу думала, что дырку ей сделают оружием, и при этом согласилась! © LiuVIVA / Twitter

Мелкому 3 года. Слышу истерику жены: «Срочно к врачу!» Выясняю, что во рту на десне обнаружен немаленький гнойный волдырь. Малого в охапку, и мчим в стоматологию. После часа ожидания в очереди попадаем на прием. Доктор снимает кожицу от зеленого горошка с десны и спрашивает: «И это все?» © kvs27 / Pikabu

«Сын сказал, что сделает мне сэндвич»

Это было пару лет назад, моя дочь тогда ходила в садик. А в садике им всегда на обед давали черный хлеб. Домой мы черный не покупали, так как никто его не ел. Как-то во время очередного обеда мой ребенок подошел к воспитательнице и жалобно так говорит: «Дайте мне, пожалуйста, еще хлеба, у нас дома хлебушка совсем нет...» Когда я пришла за ребенком, меня спросили, мол, все ли у нас хорошо дома. И вот попробуй объясни, что мы просто домой только белый хлеб покупаем. © Подслушано / Ideer

На 1-м этаже закончилась туалетная бумага, и я попросила сына принести мне ее. Он принес где-то 10 квадратиков бумаги, на что я сказала: «Нет-нет, мне нужен весь рулон». И тогда он притащил мне на руках целый размотанный рулон. © JesseTheUsher / Reddit

У знакомой двое детей: 7-летний сын и дочка-грудничок. Однажды дочка сильно расплакалась — видимо, колики. Сын спрашивает у мамы: «Почему она так плачет?» Мама: «Ну у нее, наверное, животик болит». Сын: «А почему у нее болит живот, у нее же там все новое». © Алия Нагуманова / Facebook

Это мама еще плакать не начинала

С братом у нас разница 2 года. В детстве постоянно дрались и все делили. Уехали однажды родители. Мне 8 лет было, ему 10. Решили мы из сахара сделать карамель. Засыпали в кастрюлю кило сахара, растопили его до жидкого состояния, и тут брат опускает в него палец с целью попробовать. Начинает дико орать из-за ожога. Но я ж не олух какой-то — отталкиваю его со словами «Почему это ты первый?!» и засовываю палец туда же. © zpeople86 / Pikabu

Я: «Почему ты стоишь в углу?»

Сын: «Я наказан».

Я: «За что?»

Сын: «За то, что взял печенье».

Я: «Когда это?»

Сын: «Я еще не взял, но точно возьму. Я обожаю печенье, а до ужина еще далеко».

И я пошел за печеньем, едва сдерживая смех. © damn_it6789 / Reddit

Сын: «Я наказан». Я: «За что?» Сын: «За то, что взял печенье». Я: «Когда это?» Сын: «Я еще не взял, но точно возьму. Я обожаю печенье, а до ужина еще далеко». И я пошел за печеньем, едва сдерживая смех. © damn_it6789 / Reddit Однажды мой сын, которому было от силы года 2, никак не мог угомониться и заснуть. А ему обычно нужно было всего пара минут побыть в покое, и он засыпал. Ну я и прибегла к крайней мере: сказала, что сейчас придет бабайка. Сын завис на несколько секунд — я тихо радовалась наступившей тишине. И тут с криком «Где бабайка?» он рванул его искать. Не меньше часа я ловила по квартире сына, жаждущего познакомиться с бабайкой. © Юлия Маркова / Facebook

«Мой остроумный сынишка решил разыграть меня в День отца, подсунув фальшивый пульт»

В магазине. Саша (3 года): «Мам, почему эти яички такие маленькие?»

Я: «Они перепелиные».

Сын (удивленно): «А кто их перепилил?» © Ольга Кропотова / Facebook

Я: «Они перепелиные». Сын (удивленно): «А кто их перепилил?» © Ольга Кропотова / Facebook Лежим с женой вместе с грудным ребенком. Я расстроенный, что нет свободного времени, что у дочки постоянно сопли (врач говорит от зубов, но кто его знает), с работой проблемы, невралгия достала и так далее. Понимаю, что жене еще хуже, дочке тоже невесело лежать и задыхаться с заложенным носом. Пребывая в грустном настроении, размышляю, что впервые в жизни наступление завтрашнего дня меня вряд ли порадует.

Я: «Ты рада, что завтра наступит новый день?»

Жена: «Да».

Я (удивленно): «Как думаешь, чем он тебя порадует?»

Жена: «Тем, что этот день закончится». © MartinEden.1909 / Pikabu

Я: «Ты рада, что завтра наступит новый день?» Жена: «Да». Я (удивленно): «Как думаешь, чем он тебя порадует?» Жена: «Тем, что этот день закончится». © MartinEden.1909 / Pikabu Я терпеть не могу звук, который издает микроволновка, поэтому всегда выключаю ее, когда до конца остается 7 секунд. Причем я никогда не обращала на это внимания, просто делала неосознанно. Пару недель назад официант спросил у моего сына, какой степени прожарки он желает стейк, и он ответил: «Остановитесь на 7 секундах». © pop_rock / Reddit

Ученик превзошел учителя

Когда старшая дочь научилась самостоятельно передвигаться по квартире, она начала проявлять большой интерес к тому, что находила на полу, пыталась это съесть. Я, конечно, следила, отбирала, говорила «нельзя» и так далее, но безуспешно. Однажды она нашла на полу горошину черного перца и, хитро глядя на меня, мгновенно засунула ее себе в рот. Через несколько секунд последовала реакция. После этого случая с пола она больше ничего съесть не пыталась. Через несколько лет, когда младший ребенок научился передвигаться самостоятельно, была подброшена горошина в профилактических целях. В этот же день приманка сработала! Эффект оказался аналогичным. © ssstrange / Pikabu

Однажды наш папа принес несколько огромных пакетов из магазина, а сын (4 года) страсть как любит их разбирать. И вот я слышу из кухни: «Стельки... О, еще стельки!» Думаю: что за стельки? Их в списке не было. Захожу, а сын мне протягивает две пачки гигиенических прокладок. Стельки, блин! © Эльвира Сатышева / Facebook

Безвыходных ситуаций не бывает

Нашел в луже кнопочный мобильник, явно детский, судя по цветовой гамме. Включил — работает, и в контактах «папа» есть. Ну я набираю, рассказываю, что и как, а в ответ бурчание и рассказ о том, что это уже третья попытка сына «потерять» свой немодный мобильник. © westkrasnodar / Pikabu

Дочь слезно просила кота, и мы с женой подарили ей его на день рождения. Когда встал вопрос о том, кто будет убирать за пушистым, ребенок деловито ответил: «Вы». Мне такой расклад не понравился, но вместо возмущений и угроз отдать усатого я назвал уборку лотка игрой в археолога. Спустя пару дней дочь уже сама взяла лопатку и усердно стала ковыряться в горшке. Сейчас же, стоит Тайсону пойти по своим кошачьим делам, дочь несется следом с криком «Тайсон, я откопаю все, что ты зарыл! Я археолог!» © Подслушано / Ideer

Моя 3-летняя дочь не отходит от меня буквально ни на шаг. Однажды даже в туалет в ТЦ мне пришлось идти вместе с ней. А у меня тогда еще и «эти дни» были, так она очень громко на всю уборную спросила: «Мам, что случилось? Ты в порядке? Тебе нужен пластырь?» Она была так обеспокоена, а я не могла перестать смеяться. © nagarkon / Reddit