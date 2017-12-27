15 историй, над которыми мы умилялись и смеялись до слез в 2017 году
Редакция AdMe.ru обожает истории из жизни и по традиции в конце года делится с вами самыми запоминающимися из них. Мы благодарим пользователей Pikabu и Палаты № 6 за откровенность и публикуем истории, которые они оценили наиболее высоко.
- Парикмахер из нашего салона красоты вдохновилась примером американского мастера, который в свободное время ходит стричь бездомных людей. Вооружилась чемоданчиком с ножницами и пошла сеять красоту в этот мир, еле-еле уговорила пару бомжей на стрижки, которым в итоге так понравились их новые прически, что в следующий раз привели с собой еще десяток таких же горемык. Подружка вздохнула, но, решив, что раз уж взялась за дело, то делай до конца, подстригла и тех. И буквально в тот же день на нее напал какой-то урод, но ему помешала толпа бомжиков, которые, вооружившись кто чем, воинственно орали: «Свалил на... от нашей Ксюши», отбили ее, а один из бездомных еще и купил ей стакан горячего чая, чтобы трястись перестала.
- Всю ночь учила текст выступления, не выспалась капец... и что вы думаете? Выхожу я на сцену и как зевну! И весь зал зевнул со мной. Это был мой самый большой флешмоб в жизни.
- Подкатил ко мне сегодня красавчик — голубоглазый, с темными волосами, одетый в стильную курточку и модные ботинки, подходит и говорит: «Красавица, сходишь со мной на свидание?» На мой вежливый ответ, что я замужем, невозмутимо сообщил, что готов подождать, пока муж не умрет. После этой фразы подошла какая-то женщина, подняла моего несостоявшегося 4-летнего жениха на руки, извинилась и унесла милашку, так он еще и подмигнуть оттуда умудрился.
- Сегодня в раздевалке фитнес-клуба разговорился с мужиком из соседнего шкафчика. Мужик крепкий такой, но как будто слегка потрепанный жизнью, давай мне зачесывать, как он занимается: что правильно, что неправильно, питание, режим и все такое... что пить-курить не надо и вообще бодрый и веселый взгляд на жизнь продлевает ее (жизнь) и молодит дух и тело. Заканчивает свой спич словами: «Делай как я, и в 36 будешь выглядеть так же».
— Мне 38.
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- Ходила с мамой мужа на почту, и, пока стояли в очереди, ко мне докопалась какая-то бабка со словами: «Размалевалась, как проститутка, юбка по самые нехочу, позорище!», на что свекровь спокойно ответила: «Отцепись от моей дочери, а то на такие запчасти поломаю, что ни один врач не соберет». Знала, что она у меня золотце, но в тот день впервые мамой назвала.
- Купила себе котенка-сфинкса. Теперь каждый раз, когда бабушка приходит в гости, то начинает мелко креститься, посматривая на мелкого и приговаривая: «Свят, свят». А сегодня, придя ко мне в очередной раз, протянула вязаный комбинезончик со словами «На! На страшилище свое надень, все-таки ребенок, хоть и бесовский, мерзнет, жалко ведь».
- Когда мама и папа начинают ссориться, с битьем посуды и угрозами развода, то наша кошка падает в обморок, и так каждый раз. И каждый раз родители жутко пугаются, объединяются и везут ее к ветеринару, ну и мирятся по дороге. Пушистая хранительница семейного очага.
- Была маленькой и потерялась, стою реву, тут идет компания гопников, окружили меня, и, когда я уже успела испугаться, один из них присел на корточки, утер мне сопли и начал выспрашивать, почему я одна и чего такая заплаканная. Почти час эти четкие пацаны водили меня по городу, разыскивая дом, на первом этаже которого сразу и кондитерская, и магазин игрушек, а когда сдали с рук на руки маме, которая в панике обыскивала все дворы и магазины, их главарь сунул мне леденец, потрепал по голове и, сказав: «Больше не реви!», ушел вместе со всеми, наотрез отказавшись брать деньги, которые мама пыталась ему всучить в благодарность.
- У мужа сейчас спрашиваю, что такое любовь? Он мне пишет: «Это когда у нее на губе с одной стороны майонез, а с другой — шоколад. А она тебе говорит, что ест только овощи. Потому что диета. А ты ей веришь. Потому что любовь».
- С моим мужем в последнее время часто ругались. Но вчера я реально почувствовала, что такое настоящий страх потери родного человека. Он офицер. Его самолет вчера упал. Я до обеда сидела, не зная, живой он или нет. Под вечер позвонил, сказал, что жив, немного переломан. Вот тут я осознала, из-за каких мелочей мы ругались, что слишком много лишнего друг другу сказали. В итоге полдня ревела, думала, жив или нет, а остальные сутки рыдала от счастья, что жив! Завтра выезжаю к нему в госпиталь, первым делом обниму и скажу, что люблю!
- Я живу в небольшом городе. И у меня есть хобби — чинить детские игрушки. Ко мне прибегают дети почти со всего города со своими поломками. То машинку починить, то игрушечное оружие, приносят даже мягкие игрушки. Я все сделаю, чтобы увидеть это счастье на их личиках, когда они забирают свою любимую игрушку из «ремонта». И их искреннее «Спасибо, дядя Леша», хотя мне всего 17. Я не беру никакой платы, но детишки сами часто приносят мне конфеты и печенье) Родители уже привыкли, что ко мне раз 6 в день приходят маленькие посетители. Я доставляю детям радость, и это мое счастье.
- Ходил сегодня покупать зимнюю обувь, а рядом на диванчике папа с маленьким сыном примеряли ботинки.
Папа: Вот эти тебе нравятся, да? Примерь, как сидят на ножке.
Сын: Ага, класс, мне нравится.
Отец, помогая надеть второй ботинок: Цена нормальная, вот их тогда и возьмем.
Сын в шоке: И че, и все? И мы никуда не пойдем смотреть дальше? Па-а-а, я теперь только с тобой буду всегда в магазин ходить!
- По студенчеству снимали с друганом квартирку. Я подрабатывал ночным сторожем. В один из вечеров пошел на смену и, выйдя из подъезда, вспомнил: забыл рабочую обувь (тапочки). Звоню другану, мол, скинь тапочки с балкона, я во дворе поймаю. А время было часов 7–8 вечера, во дворе народу полно (лето), бабульки, ребятня, мамочки с колясками. На что этот балбес вышел на балкон, закричав: «Уходи, между нами все кончено!!!» (двор мгновенно притих), и со словами: «И вещи свои забирай» скидывает тапочки. Занавес...
- Маме выдали на работе служебный мобильник. Она не нашла ничего умнее, чем «проверить» моего мужа. Состоялся следующий диалог: — Привет, солнышко! — Кто это? — Давай познакомимся, ты мне нравишься! — Девушка, не имею желания ни с кем знакомиться. — Если мы встретимся, у тебя оно появится. — Пошла ты! И муж положил трубку. Теперь мама не разговаривает с ним. Он, видите ли, ТЕЩУ послал! Взрослая женщина, 50 лет, а все туда же.
- Решили мы сходить за вторым ребенком. А родилась двойня. Вот они нам дали жару. Орали днем и особенно ночью. Было ОЧЕНЬ тяжело. И вот как-то ночью нам с мужем удалось-таки их усыпить. Он пошел в туалет. А мне попить захотелось. Сижу на кухне в темноте тихонько. Он выходит — с детьми меня нет. В другую комнату — нет. На кухню — в темноте не заметил. В туалет — нет. И так мечется по квартире. Потом забегает на кухню, включает свет, глаза шальные: «Я думал, ты сбежала!» Реально испугался. Но, признаться, была у меня такая мысль...