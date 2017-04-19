10 историй, которые заставят вас поверить в судьбу
Иногда мы словно по чьей-то воле оказываемся в нужном месте в нужный час и считаем, что «так совпали звезды» или «это судьба».
AdMe.ru нашел 10 историй о том, как совпадения изменили жизнь людей к лучшему.
- Переехала на съемную квартиру, прожила там две недели. Однажды решила устроить спа-день: обмазалась с головы до ног голубой глиной. Внезапно кто-то заходит. Я в «костюме Евы», синяя, как Аватар, встречаюсь взглядом с офигевшим от увиденного парнем. Спряталась на кухне, схватила нож. Парень достал газовый баллончик, и мы начали выяснять, кто и как тут оказался. Выяснилось, что квартира принадлежит этому парню, а сдала ее мне бабуля, мечтающая устроить личную жизнь внуку. До сих пор вспоминаем наши разборки в тот день. А с квартиры я так и не съехала — живем душа в душу.
- У меня под домом всегда тусуется один бомж. Как-то он подходит ко мне и просит дать ему денег на лотерейный билет. Я не поверил ему, но денег дал. Вчера подходит ко мне и возвращает деньги со словами: «Я вам обязан по гроб! Я купил лотерею и выиграл 250 тысяч! Спасибо!» Я, если честно, чуть не расплакался. Мне было безумно приятно, что такой маленькой суммой я помог человеку встать наконец-то на ноги.
- Рядом с домом есть небольшой сквер. Мы часто гуляли здесь с сестрой. Там есть мистическое место, где мама встретила нашего отца, а сестра встретила своего нынешнего мужа. Так вот, сегодня со мной столкнулся парень на этом самом месте. Извинился и помог подняться. Вся семья уже готовится к свадьбе.
- Пару дней назад от нас сбежал кот. Муж говорит, что он сбежал умирать, ведь ему было 13 лет. Нужно было это как-то объяснить 5-летнему сыну. Вчера мы гуляли, и я планировала в голове свою речь, как вдруг слышу голос сына: «Ма-а-ам, смотри». Смотрю, а у него в руках копия Фредди, когда он был котенком. Теперь «новый» Фредди живет у нас, а сыну сказали, что старый кот теперь «живет» в молодом. Мы с мужем задумались. А если и правда у кошек 9 жизней и они каждую из них возвращаются к любимым хозяевам, но в новом облике?
- Еще раз убеждаюсь, что жизнь любит шутки. Моя старшая сестра встречалась 5 лет с парнем, расстались, и она вышла замуж за Сашу. Брат встречался с девушкой 8 лет, расстались, и он встретил замечательную девушку — Сашу. Я встречалась с парнем 3 года, недавно расстались, и я познакомилась с парнем... Угадайте, как же его зовут?
- Узнала о любовнице мужа прямо на свадьбе. Не могла контролировать себя, не могла сдержать эмоций — разрыдалась, убежала, пошла к метро, поехала куда-то. Огромное свадебное платье, девушка в соплях и слезах, привлекающая все внимание пассажиров, косые взгляды. И вот один молодой человек, видимо решивший поднять настроение, взял на руки и вынес меня из вагона, словно он жених. Спасибо судьбе. Теперь я по-настоящему счастлива с новым мужем.
- Я поняла, что он моя судьба, когда узнала, что он Александр Александрович! И все потому, что я Александра Александровна! Пофиг, продолжили традицию и назвали сына Александром!
- До 10 лет я жил в Ташкенте, там же ходил в детский сад. Мама с тетей рассказывали, что в детском саду я дружил с некой Дашей и даже обещал на ней жениться. Прошло много лет, я живу в Москве, познакомился с девушкой, и наше общение переросло в нечто большее. Ее тоже звали Даша, чему я не придал сначала значения. Со временем мы узнавали друг друга лучше, я ей рассказал историю про детский сад. И это оказалась та самая Даша! Скоро свадьба. Мужик сказал — мужик сделал!
- Я потерял бумажник: там были документы, деньги, карточки и фотография кота. А через два дня в маршрутке нашел телефон. Позвонил маме потерявшего, договорился о встрече. Приезжаю к нему, он радостный, говорит, что еще есть честные люди. Я ему говорю, что сам недавно бумажник потерял, поэтому знаю, каково это... И тут парень достает из кармана бумажник и спрашивает, не мой ли? Открываю, а там фото моего кота! Вы не представляете, как мы были ошарашены и удивлены. Все деньги, карточки были на месте. Теперь дружим с этим парнем. Не зря же нас так судьба свела. Все-таки чудеса еще случаются...
- Еще осенью у мамы диагностировали рак. Врачи сказали, что шансы на выздоровление очень малы. Я постоянно сидела с ней в палате, а дома была кошка, которая осталась одна. И со временем я забрала ее в палату, к нам с мамой. В первый же день кошка легла на маму и проспала так целый день. На утро пришли брать анализы и заметили, что кошка не дышит: она умерла. А на следующий день нам сказали, что болезнь отходит, и анализы очень хорошие, и это какое-то чудо. Кошка отдала свою жизнь маме... Другого объяснения у нас нет.
По материалам Палата № 6, Подслушано, The Question