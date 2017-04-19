10 историй, которые заставят вас поверить в судьбу

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Иногда мы словно по чьей-то воле оказываемся в нужном месте в нужный час и считаем, что «так совпали звезды» или «это судьба».

AdMe.ru нашел 10 историй о том, как совпадения изменили жизнь людей к лучшему.