15 историй, которые тянут на «Оскар» за лучший сценарий

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Некоторые люди просто не могут без приключений, и непонятно, то ли эти ребята ищут их на свою голову, то ли разные случаи и происшествия находят их сами. Читайте про ящерицу, которая отобрала у туристов швабру, онемевшего от счастья жениха, летнего Деда Мороза и конкурс ГАИ на «интересного водителя» — и вы не сможете удержаться от смеха.

AdMe.ru собрал крутые истории с сайтов «Подслушано» , «Палата № 6» и Pikabu — если их собрать и снять фильм, то он точно получит «Оскар» за лучший сценарий.

Муж-профессор позвонил в обед:

— Слушай, что делать с 86 булками?

— ???

— Я в вайбере написал: «Хлеба купите», — а отправил сослепу не вам с Машей, а в чат студентам. На лекцию каждый булку принес.

— Срочно раздай всем!

Муж пришел на 2 часа позже, злой, уставший.

— Два часа стоял у деканата и раздавал. Студенты думали, это челлендж такой.

Ужинали без хлеба.