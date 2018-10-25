15 историй, которые тянут на «Оскар» за лучший сценарий
Некоторые люди просто не могут без приключений, и непонятно, то ли эти ребята ищут их на свою голову, то ли разные случаи и происшествия находят их сами. Читайте про ящерицу, которая отобрала у туристов швабру, онемевшего от счастья жениха, летнего Деда Мороза и конкурс ГАИ на «интересного водителя» — и вы не сможете удержаться от смеха.
AdMe.ru собрал крутые истории с сайтов «Подслушано», «Палата № 6» и Pikabu — если их собрать и снять фильм, то он точно получит «Оскар» за лучший сценарий.
- Один мужик сдавал туристам домик в Северном Трансваале (ЮАР), а сам жил в Претории. Однажды ни свет ни заря ему на мобильник позвонили очередные постояльцы, американцы, и в панике стали спрашивать, что делать — у них в ванной ящерица! Как потом оказалось, это был крупный варан. Мужик, проклиная про себя «тупиц из каменных джунглей», посоветовал выгнать ящерку шваброй и лег досыпать. Но поспать не удалось: туристы позвонили снова. «Ящерица отобрала у нас швабру, что нам делать теперь?»
- Утро, едем с мужем на работу на машине. За поворотом гаишники тормозят всех подряд, на обочине уже скопилась серьезная пробка. Подходит к нам товарищ в форме: «Здравствуйте, у нас проходит рейд на интересного водителя, ваши документы, пожалуйста». Мы с мужем переглянулись, он достал документы, спрашивает: «А на интересного водителя — это как? А то я ни петь, ни рисовать, если только стих какой-нибудь. Может, жена подойдет, она в художественной самодеятельности участвует». Капитан странно на нас посмотрел, заулыбался, отвечает: «В талантах вашей семьи я не сомневаюсь, а вот слух проверьте». Оказалось, рейд на нетрезвого водителя. Смеялись долго. Всю дорогу до работы песню репетировали. Ну а вдруг?
- Помню, однажды сидел с батей и его друзьями. Они пили пиво, травили байки, но тут разговор прервался, потому что я чихнул. Тихонько так, закрыв лицо руками. Тут один из друзей встает, уходит, возвращается с банкой черного перца и возмущенно произносит: «Нет, так мужики не чихают. Нужно громко, со всей дури. Сейчас будем учить тебя».
- Ехали с отцом в Москву на машине, и где-то под Тулой застал нас страшный туман, прямо молоко сплошное. Я пристроился за авто, которое ехало впереди, едем. Со временем образовалась колонна, машин 20. Вдруг машины начинают останавливаться. Что такое? Выхожу посмотреть. Оказывается, мы все пристроились за одним мужиком, да так и приехали к его гаражу. Всей колонной.
- Я концертный фотограф. На концертах такие мужчины бывают — прекрасны как с небес! На одном концерте снимаю группу из ямы между сценой и фанатами, и тут вспышка боли, перед глазами в прямом смысле конец света. Одного «плавающего» в толпе фаната вынесло к сцене, и он рухнул на меня сверху, вдарив армейским ботинком мне по переносице. Повезло — нос цел. Зато познакомилась с вполне земным патлатым доктором, дежурившим на концерте. Скоро свидание.
- У моего друга прямо в ЗАГСе заклинило челюсть. Только его спросили: «Согласны ли вы взять эту женщину в жены? » - как раздался хруст, и мы увидели перекошенное лицо жениха, который не мог ничего сказать. Кто-то подумал бы, что это знак, но роспись состоялась: невеста не верит в знаки и заставила его кивнуть.
- Зашли с дочерью (4 года) в маршрутку. Напротив нас сидел дед с густой седой бородой. Дочь говорит: «Пап, смотри! Это Дед Мороз?» Я отвечаю: «Нет, просто обычный дедушка, тем более сейчас не зима». Тут у этого деда звонит телефон, он берет трубку и басистым голосом выдает: «Дед Мороз слушает!» Дочь поворачивается ко мне и с довольным лицом констатирует: «Я же тебе говорила!»
- Моя семья — источник позитива для меня. Ведь я могу вернуться домой и застать маму и папу в процессе сражения на пульверизаторах. И принять в нем участие.
- Как-то возвращалась домой с тяжелым пакетом продуктов. Подошла к подъезду, начала открывать дверь, в руке телефон. Подбегает со спины какой-то парень, выхватывает телефон и убегает. Я кричу: «Эй!» — он резко сворачивает за дом, я бегу за ним, но понимаю, что не догоню. Забегаю за дом, его уже не видно, останавливаю мужика на велосипеде, объясняю ему в трех словах, что случилось. Слышу в ответ: «English, please», — быстро повторяю все на английском. Мужик кивает и... исчезает. Уехал. Найдет ли он вора, понял ли он меня... Бреду обратно к подъезду, и тут приезжает тот мужик на велике! С моим телефоном! Долго его благодарила, от награды он отказался.
- Муж-профессор позвонил в обед:
— Слушай, что делать с 86 булками?
— ???
— Я в вайбере написал: «Хлеба купите», — а отправил сослепу не вам с Машей, а в чат студентам. На лекцию каждый булку принес.
— Срочно раздай всем!
Муж пришел на 2 часа позже, злой, уставший.
— Два часа стоял у деканата и раздавал. Студенты думали, это челлендж такой.
Ужинали без хлеба.
- Сейчас вышел из маршрутки, чтобы в другую пересесть, добежал до нее, обошел и вижу, что двери закрыты. Думаю, ладно, стоит на обеде. А потом смотрю, из-за нее другая выезжает, номер не видно, но вроде моя. Я бегом за нею, водителю машу, он остановился, открыл. Я захожу, он закрывает дверь, и я понимаю, что зашел в ту же самую маршрутку, на которой ехал изначально. Пассажиры смотрели как на идиота.
- Не могу без приключений. Покрасила волосы в голубой цвет, иду на работу. Тут слышу, за мной бежит мужик и орет: «Мальвина, подожди, я твой Артемон!» Не знала, как лучше поступить: бежать или посмотреть, что происходит. Любопытство пересилило. Мужик меня догнал, поворачиваюсь, а он и правда в маске собаки.
- Меня удивляет фантазия моего сына. Он постоянно рассказывает о прошлых жизнях — о своей и о моей. Говорит, раньше он был китобоем, а матросов на его корабле звали Орби и Урби, и они вечно ссорились. Как-то при нем я сказала, что у меня болит спина, и сын с грустью произнес: «Мам, не хочу тебя пугать, но в прошлой жизни тебя ударили мечом по спине за то, что ты украла хлеб на рынке».
- За моей мамой в молодости ухаживал один парень, все время звал на свидания. В очередной раз на приглашение сходить куда-нибудь мама, уставшая от одного и того же, сказала, что пойдет с ним куда-то, только если снег выпадет. И знаете что? Через неделю в июне выпал снег...
- Однажды мы с другом ехали в метро в час пик, народу была куча, а я ужасно хотела в туалет. Вышли на своей станции, я стала быстро пробираться через толпу, машинально схватив друга, который выходил за мной, за руку, и с силой влекла за собой. При этом злясь, что он так тормозит. Через пару минут слышу вопрос: «Вы, конечно, извините, но куда мы идем?» Это был совершенно незнакомый парень. Делая мне предложение, он сказал: «Я хотел бы, чтобы по жизни мы шли вместе и ты так же крепко держала меня за руку!»
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Фото на превью WotkiDay / Pikabu