15+ историй, которые поймут лишь те, кто был студентом
Студент переводится с латыни как «тот, кто усердно учится». Жизнь в общежитии, бессонные ночи, вечная нехватка денег и странные преподаватели — все это мешает получать знания, но привносит в жизнь незабываемые моменты, которые мы не раз вспоминаем после выпускного.
Мы в AdMe.ru уверены, что студенчество хотя и непростой, но яркий период в жизни каждого человека. И герои нашей подборки это доказывают своими историями.
- Через пару лет после окончания университета я как-то случайно оказался рядом с альма-матер. Время было обеденное, и я решил зайти туда в столовую. Отстояв очередь, взял первое, второе, салат, ватрушку, компот и стакан сметаны.
Кассир, считая мой обед, сказала: «Это сметана».
Отвечаю: «Знаю, что сметана».
Кассир: «Это дорого». © Gagarin024 / Pikabu
- Был у нас в институте один преподаватель, неявка на экзамен к которому была равносильна академическому самоубийству. Готовились с друзьями у меня. Час до экзамена, и тут мы понимаем, что заклинило замок. Разобрать не успеем, слесарь через час будет. Беда! Муж мой спелеолог, и в шкафу было полно его снаряжения. Мы не растерялись и самый длинный канат примотали к батарее, так и спустились с 3-го этажа! Как же мы были рады и горды собой. Пока не увидели свисающий из моего окна канат. Сосед посторожил. © Подслушано / vk
- У меня есть подруга, и как-то заговорили насчет того, что она идет с парнем гулять. Решил узнать, нравится он ей или нет. В ответ услышал: «Нет, просто жрать хочется». © Подслушано / vk
- Я молодой преподаватель в институте. Недавно водила двух двоечников в деканат. Они моей предшественнице все сдать не могут. Стоим, 30 минут ждем. Выходит сотрудница: «Вот ведомости молодых людей, а вашу, барышня, дома ищите». © Подслушано / vk
- Сегодня День знаний, и в МГУ всем раздают ленточки с такой надписью: «О правах и льготах в вузе ты узнаешь в профсоюзе».
Невыспавшийся мозг ответил так: «Все об отчисленья дате ты узнаешь в деканате». © Bash.im
- На потоке очень много китайцев. Они придумали делать вид, что знают только китайский, и сдавать так все экзамены. На первом же экзамене преподаватель начинает опрос и понимает, что ребята по-русски не бум-бум. Нахмурил брови и стал говорить на хорошем английском. Азиаты напряглись, но головами мотают, мол, этот язык тоже не знают. Препод голову почесал, задумался на полминутки и как начал по-китайски на них орать, что они тунеядцы. Не ожидал я такого поворота событий. © Подслушано / vk
- Экзамен по теоретической механике. Одному парню препод говорит: «Задайте себе любой вопрос и ответьте на него, и я поставлю вам 5 баллов». Ну он и спросил:
— Семен, хочешь получить 5 баллов?
— Да.
Посмеялись все. Экзамен парень сдал. © Подслушано / vk
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Жили в общежитии веселые девушки-студентки. И как-то стали что-то смешное вспоминать. Одна из них так развеселилась, что вывихнула себе челюсть. Подруга повела ее к врачу, тот поставил челюсть на место, и они с благодарностью ушли. Когда они вернулись к подругам, опять вспомнили ту историю и... страдалица опять от смеха вывернула челюсть. Врачу понадобилось 5 минут, чтобы проржаться, увидев у себя на пороге спустя 2 часа тех же посетительниц с той же проблемой. © Toshan81 / Pikabu
Какие яркие истории случались в вашем студенчестве?
Фото на превью Подслушано / vk.com