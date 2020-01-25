15+ историй, которые поймут лишь те, кто был студентом

Жили в общежитии веселые девушки-студентки. И как-то стали что-то смешное вспоминать. Одна из них так развеселилась, что вывихнула себе челюсть. Подруга повела ее к врачу, тот поставил челюсть на место, и они с благодарностью ушли. Когда они вернулись к подругам, опять вспомнили ту историю и... страдалица опять от смеха вывернула челюсть. Врачу понадобилось 5 минут, чтобы проржаться, увидев у себя на пороге спустя 2 часа тех же посетительниц с той же проблемой. © Toshan81 / Pikabu