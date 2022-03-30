15+ историй, которые напомнят о том, что семейная жизнь — прогулка с букетом по полю из граблей
Все прелести супружеской жизни можно прочувствовать лишь после свадьбы, когда вы остаетесь со своей второй половинкой один на один. И хорошо, когда у мужа или жены из странностей — всего лишь привычка петь во время приготовления ужина. Совсем другое дело, если он или она совершенно не умеют делать уборку или ходить по магазинам. Вот здесь супругам уже придется запастись терпением, а иногда пойти на компромисс.
Мы в АdMe.ru обратились к историям от пользователей сети, которые рассказали о том, с какими приколами и сюрпризами они столкнулись в браке. А в бонусе докажем, что в семье есть еще персонаж, которые порой может подлить масла в огонь, — это свекровь.
- Жена всегда смеется только над собственными шутками. Иногда делает вид, что смеется и над моими, но на самом деле в этот момент она просто думает о чем-то смешном. Она сама себе лучший юморист. © unknown author / Reddit
- Только поженились, еще не научился отвечать правильно. Подходит ко мне любимая и спрашивает, показывая на свою аккуратную талию: «Милый, я здесь не толстая?»
Ну я и ответил: «Здесь — не толстая». Ошибку осознал тут же, но было уже поздно. © LeviJugger / Pikabu
- Когда мы встречались, я часто обедал с ней и ее родителями. К моему приезду еда уже стояла на столе и всегда была вкусной. Она утверждала, что готовила сама, и я верил на слово. Но как только после свадьбы мы стали жить вместе, она взяла и все сожгла! Я молча подумал: «Как она скрывала, что не умеет готовить, все это время?» Поднимал эту тему пару раз, но она так расстроилась, что я смирился с ужасной готовкой. © Jim Geer / Quora
- С вечера готовили с мужем попкорн. Утром встала раньше него, в чашке осталось совсем немного. Я доела, на дне остались лишь нераскрывшиеся зерна. Просыпается муж и с огромными глазами выдает: «Посмотри, они назад схлопнулись. Хоть бы в желудке не свернулись!» © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- До брака мне очень нравился ее сарказм. Но после того как мы поженились, я понял, что она вовсе не саркастичная, а просто злая. Однако мы по-прежнему счастливы в браке. © Reinhold_Messner / Reddit
- Оказалось, что он ненавидит ходить в магазин и лучше вместо этого почистит туалет. Хотя это даже и неплохо, потому что я терпеть не могу мыть ванную. © Khaotic1987 / Reddit
- После того как мы поженились, я застал ее за чисткой моих чугунных сковородок. Я сказал ей, что мне потребовалось 20 лет для того, чтобы создать этот черный налет, а она счистила его за 10 минут. © Robert Martin Pollack / Quora
- Он очень похож на ламу. Стоит его чем-нибудь расстроить, и он полностью теряет аппетит и на какое-то время даже отказывается от еды. © IxamxUnicron / Reddit
- Моя жена оказалась очень ревнивой к еде. Если я ем что-то, что на вкус или на вид, как ей кажется, лучше того, что у нее в тарелке, то она очень расстраивается от того, что я не предлагаю поделиться. © unknown author / Reddit
- Вчера муж, с аппетитом поев жареной курочки, оладушек с абрикосовым вареньицем, запив компотиком, выдал мне: «Если ты уйдешь от меня к другому мужчине, я все равно буду приходить к вам ужинать». © oWuFYFOF50Fqpo6 / Twitter
- Я не понимал, пока мы не начали жить вместе, что она не может поддерживать пол в ванной сухим. Порой мне кажется, что во время мытья она просто специально направляет насадку душа в пол. © leyakot71 / Reddit
- Приятель спустя 3 года после свадьбы узнал, что его на тот момент будущая жена даже не открывала ссылки и мемасики, которые он присылал, а сразу писала «ах-ха-ха». Так и поженились. © yulya_gbd / Twitter
- Жена говорит, что я готовлю и убираю в доме не так, как это делают нормальные люди. Видимо, она имеет в виду танцы, пение, а иногда копирование движений робота во время работы по дому. Пожалуй, это не то, что делают нормальные взрослые. © neo_sporin / Reddit
- Она очень шумная: не может закрыть дверь, убрать посуду или поставить что-нибудь без громкого звука. Тяжело плюхается на диван, громко топает, даже одежду громко складывает. Она замечательная жена, но я не понимаю, как такой маленький человек может издавать столько шума. © LouisianaTexan / Reddit
- Поссорились с женой, не разговариваем. Чтобы позвать меня завтракать, она пришла и кинула в меня ложкой. © Indulgencia_off / Twitter
- Моя жена всегда стремится обязательно попробовать мою еду или напиток, даже если мы взяли одно и то же. Неважно, ей просто необходимо убедиться в том, что у меня в тарелке еда не вкуснее. Обожаю ее. © eyedharma / Reddit
Бонус
- Мама мне: «А что, ты в унитазах не разбираешься?» Я говорю: «Нет, не разбираюсь». Она такая: «А в чем же ты тогда разбираешься?» Ну я смотрю на жену и говорю: «В женщинах». Мама демонстративно оглядела ее с ног до головы и заявила: «Да ты и в женщинах не разбираешься!» Лучший рецепт мира в семье — минимум контактов свекрови и невестки. © prepod2000 / Pikabu
А какие милые странности есть у ваших вторых половинок?
AdMe/Народное творчество/15+ историй, которые напомнят о том, что семейная жизнь — прогулка с букетом по полю из граблей
Поделиться этой статьёй