15+ историй, которые напомнят о том, что семейная жизнь — прогулка с букетом по полю из граблей

Все прелести супружеской жизни можно прочувствовать лишь после свадьбы, когда вы остаетесь со своей второй половинкой один на один. И хорошо, когда у мужа или жены из странностей — всего лишь привычка петь во время приготовления ужина. Совсем другое дело, если он или она совершенно не умеют делать уборку или ходить по магазинам. Вот здесь супругам уже придется запастись терпением, а иногда пойти на компромисс.