15+ историй, которые напомнят о том, что чудо готово ворваться в нашу жизнь в любую минуту

Замечательный актер театра и кино Олег Даль дал очень точное описание, казалось бы, неуловимому ощущению: «Не знаю, что такое любовь. Но, кажется мне, чувствую что-то необычайное, как ребенок... после новогодней ночи. В воздухе пахнет мандаринами, елкой, и хочется как можно дольше не открывать глаза».

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы хотя бы на минутку к каждому из вас вернулись те самые потерянные в детстве впечатления: чтобы снег показался пушистым, словно вата, огни гирлянды по-особенному уютно блестели и верилось, что лучшее — впереди. Поэтому мы нашли истории о чудесах, не только новогодних, а тех, что мимолетно круглый год так и норовят ворваться в нашу жизнь, только впусти. Ведь именно их так не хватает в нашей «серьезной взрослой жизни». А в качестве бонуса расскажем, как передать ощущение новогоднего чуда по наследству.

Мне было лет 8, когда в новогоднюю ночь раздался стук в дверь. Открываю дверь, а там никого нет, только следы от огромных валенок, ведущие ко второму входу в дом. Я бегу к другой двери, понимая, что Дедушка Мороз бродит вокруг нашего дома, что вот оно, чудо, происходит прямо здесь и сейчас! Распахиваю дверь, а там — никого, только огромная клетка с вожделенным хомяком! А мама с бабушкой хитро улыбаются, разыгрывая удивление. © «Подслушано» / Vk

Я фотограф-любитель. Однажды полетел в Норвегию, чтобы увидеть знаменитое северное сияние. Все сразу пошло не по плану: я не успел зарегистрировать багаж с оборудованием и улетел только следующим рейсом. И, как выяснилось, в другой аэропорт. Да, в этой стране 2 аэропорта с названием «Осло». Приземлившись, я понял, что попал: на улице метель, я черт знает где, аэропорт на ночь закроют, а до поезда, что идет в нужное мне место, несколько часов. Я вышел на улицу в отчаянии и уже начал замерзать, когда ко мне подошел полицейский и отвел в небольшую комнатку с обогревателем. Согревшись, я сел в автобус, и водитель подождал со мной вместе, пока прибудет поезд. В кармане было всего € 15, а билет стоил € 20. Я рассказал кондуктору о том, что случилось, и она взяла всего € 10, оставив € 5, потому что я захочу перекусить. У меня слезы стояли в глазах. Я вовремя прибыл к сбору коллег-фотографов. Чудеса случаются! Это фото — маленькое тому доказательство. © Ramesh Mohan / Quora

Мы с женой не покупали лотерейные билеты, так как считали это пустой тратой денег. И однажды коллега подарил ей на Рождество билетик. Он оказался выигрышным — у нашей семьи чудом оказалось $ 100 000. Мы расплатились с долгами и закончили ремонт дома. © Craig Thibodeau / Quora

На одном из уроков к нам в класс завуч принесла коробочку с лотерейными билетами от местной канцелярии. Руководительница объяснила, что благотворительная лотерея — это просто возможность сделать добро, из призов там может быть линейка или пустышка. Но детям хочется верить в чудо. Я закрываю глаза и чувствую, что нужно брать именно предпоследний фантик. Тяну и читаю вслух: «Вы выиграли поездку на море!» Сердце замирает, я прыгаю от восторга. Еще бы, я никогда не видела море! Потом были быстрые сборы, покупка билетов. Это было волнительно, быстро и весело. Я первый раз путешествовала на поезде. Я впервые увидела море. Мое лучшее детское лето. © Dzayko / Pikabu

«Нашел и вернул кольцо за $ 5 000, которое было потеряно почти 5 лет назад».

Человек так устроен, что постоянно чего-то желает. Но почему-то большинство желаний либо вообще не сбываются, либо даются очень тяжело и радости не приносят. А хочется чуда. Как-то раз я увидел мамашу с ребенком, и у меня сильно сдавило сердце и дыхание перехватило от мысли, что мне уже никогда не качать на руках своего новорожденного ребенка. Мне тогда было уже за сорок, жена на 5 лет старше. На тот момент у нас уже была взрослая дочь и 10-летний сын. Буквально через пару месяцев жена заявила, что она беременна. Я тут же вспомнил тот случай и понял: настоящие желания сбываются, и для этого совсем не нужно напрягаться. Просто необходимо, чтобы желание шло от сердца. © Marat20vek/ Pikabu

Набрался наглости и послал резюме на очень крутую должность с высокой зарплатой. Повезло, меня позвали на собеседование. Я ничего не понимал в этой области, просто надеялся на удачу и, ожидая разговора с рекрутером, решил полистать журналы. Наткнувшись на статью о главных угрозах в этой отрасли, я увлекся и прочел ее целиком. И тут меня позвали на разговор и спрашивают: «В чем, на ваш взгляд, заключаются потенциальные проблемы в нашем бизнесе?» Я чуть не подпрыгнул на месте от такого совпадения и подробно рассказал обо всем, что только что прочитал. Итог — 10 лет работаю тут, все хорошо. Несколько продвижений по службе, и я сделал себе имя. © TheDude77 / Reddit

«Я забочусь о своем отце. Он ветеран-инвалид, у него проблемы со здоровьем, и каждый день дается ему нелегко. Вчера нарядили елку и он был в прекрасном настроении. Было так приятно увидеть, как он улыбается».

14 лет назад у меня было 4 маленьких детей, а я мечтала о сцене. Однажды я решилась и выступила в кофейне. Воодушевившись, я записала несколько песен и выложила в интернет, и тогда произошло что-то совсем невероятное: я получила письмо от мужчины, которому понравилась моя музыка. Он сообщил, что будет проездом в нашем городе, и предложил встретиться. На встрече в кофейне он вручил мне чек на несколько тысяч долларов со словами: «Я хочу помочь тебе поделиться своей музыкой со всем миром. Мне ничего не нужно взамен, только копия твоего первого альбома». Мне очень повезло! На самом деле одна из моих песен так и называется — «Lucky». © Carey Keavy / Quora

Со мной сейчас случилось самое настоящее новогоднее чудо. Гипермаркет, плотные очереди с горами съестного в тележках вытянулись от касс до овощного отдела. Не выдержала и 3 минут — пошла на поиски удачи. И вот во всем этом предновогоднем катастрофическом безумии я после недолгих поисков нахожу кассу, в которой передо мной лишь 3 человека, у 2 из которых по буханке хлеба со связкой мандаринов. А все вокруг продолжают стоять там, где стояли, видимо, не веря своим глазам. Упираясь в очевидные и, казалось бы, единственно возможные пути, мы так часто не замечаем, что можно сделать шаг и ступить на совершенно новую дорогу, широкую, ветвистую, с массой возможностей. Нужно только верить и смотреть по сторонам. © ksusha_o / Livejournal

«Каждый год 1 декабря кто-то надевает вязаную шапку на почтовый ящик в конце улицы. В этом году она превзошла все ожидания».

Сегодня с сыном зашли в магазин Lego, чтобы посмотреть новинки. Рядом стоял парнишка-консультант, который слушал наши с сыном рассуждения о том, чего ему еще не хватает в наборе Арктики. Вдруг открыл витрину и подарил ребенку белого медведя. Это было настолько неожиданно для нас! Я вдруг снова поверила в новогоднее чудо и человеческую доброту, а ребенок уверен, что это происки Деда Мороза. © «Палата № 6» / Vk

Мы с женой долго и безуспешно пытались завести ребенка. Дошло до ЭКО, и наконец чудо произошло. Мы оба были взволнованы ожиданием, но однажды на осмотре врач сказал, что сердце малыша больше не бьется. Жену записали на операцию, а потом внезапно в палату позвали доктора, он снова сделал УЗИ, но не поверил своим глазам: сердечко нашего ребенка снова билось. Беременность была тяжелой. Малышка родилась, и ее доставили ​​в отделение интенсивной терапии, где врачи боролись за ее жизнь. 45 дней спустя, научившись есть из бутылки, она приехала домой. Ее вес на тот момент был чуть больше 2 кг. Ее жизнь — настоящее чудо. Сейчас ей почти 3 года, и о том, через что она прошла, напоминают только шрамы. © MarkyMarkTheShark / Reddit

«Со мной случилось чудо. Мой кот Демон, который пропал без вести почти месяц назад, вернулся домой. Сидит у меня на коленях и мурлычет, пока я пишу».

Первое чудо случилось 30 с лишним лет назад, когда моя жена согласилась выйти за меня. Второе — когда я упал на лед и чуть не погиб. Тяжелейшие травмы, 3 дня в коме. И — счастливый финал. © cbelt3 / Quora

Пару лет назад полетели на свадьбу подружки моей жены. Весь город был оклеен афишами джаз-фестиваля, главной звездой которого была одна из моих любимых певиц — Zaz. Местные сказали, что билеты раскупили за 2 дня, ажиотаж небывалый. Уже ночью вернулись в отель, я смотрю — справа от входа прямо на бордюре расположились какие-то люди. Насколько мог, вгляделся и говорю жене: «Смотри, а вон же Zaz сидит!» И кричу: «Хеллоу, Zaz, итс фо ю!» — и цветы протягиваю, которые на свадьбе достались нам. Она засмеялась, подвинулась и говорит: «Садись со мной, спасибо за цветы!»

Тут я решил блеснуть и начал петь ее песню. А она подозвала какого-то парня, что-то сказала по-французски, тот достал блокнот, и я вписал туда свою фамилию. Так мы стали обладателями 2 билетов в первые ряды. Во время концерта грянул салют, а сверху посыпались золотые блестки. Думаю, это было в целом либо невероятное совпадение, либо простое такое, но чудо. © PaoloGilberto / Pikabu

Из 13 лет совместной жизни примерно 10 были посвящены лечению бесплодия, но безрезультатно. На материнстве поставила крест. После развода на свидания мне довелось сходить всего трижды. На первом я сбежала от кавалера, на втором мезальянс был очевиден. В третий раз случилось как в сказке. На назначенной остановке я вышла из маршрутки — там стоял мужчина, мимо точно не пройдешь. В кафешке я ела грушевый штрудель, запивая его чаем с бергамотом, мы гуляли в парке и говорили, говорили. Дальше события развивались стремительно. Через 3 недели я начала испытывать странное недомогание, и внезапно тест выдал 2 полоски. УЗИ показало: двойня. Бывший муж, когда узнал, плакал: «Сколько лет прожили, и ничего, а теперь — от какого-то чужого мужика...» А я сказала: «Это не какой-то мужик, это мой муж». Мы поженились уже после рождения наших девочек. Спустя 4 года родился сын. Вот так. Теперь я многодетная мама. © Svetlanka38 / Pikabu

«Сцена, которую мы с дочкой собрали, называется „Рождественское чудо“. У нас тут повстанцы и империя прекратили борьбу и вместе отпраздновали Рождество».

Несколько раз в месяц я открываю в телефоне календарь и с закрытыми глазами тыкаю пальцем наугад, попадая в какое-нибудь число. Этот день я помечаю в календаре как день икс и загадываю, что именно в эту случайно выбранную мной дату произойдет что-то хорошее. Благополучно забыв об этом, я живу дальше. И вот когда наступает тот самый день икс, всегда со мной случается маленькое чудо, но вспоминаю я об этом только под вечер, когда случайно вижу нынешнее число. Но стоит помнить, что чудеса случаются лишь с теми, кто в них верит. © «Подслушано» / Vk

Когда я училась в 8-м классе, нашим двоюродным братьям подарили скоростные велосипеды, и мы с сестрой, конечно, люто им завидовали. У нашей семьи были тяжелые времена, поэтому на рождественские сюрпризы мы особо не рассчитывали. Когда все подарки были открыты, мы вышли на крыльцо, а там стояло 2 велосипеда. Я посмотрела на папу, а он просто широко улыбался. И тут до меня дошло, что теперь они наши. Понятия не имею, как им это удалось, но, учитывая финансовое положение, это было рождественское чудо. © Crysti Drake / Quora

«Мой отец был почти парализован. Какое счастье, что мы можем сделать этот снимок после долгого выздоровления!»

Работаю в крупном онкологическом центре. Накануне прошлого Нового года произошло нечто совсем уж невероятное. Привезли к нам древнюю бабушку. Врач ее осмотрел и стал готовить к переводу в хоспис, деликатно сообщив, что ей осталось не более месяца. Тут она вдруг набросилась на доктора чуть ли не с кулаками и криками: «Ты что, окаянный, городишь?!» Выяснилось, что бабушке 85 лет и она одна растит 3 маленьких правнуков. В итоге на новогоднем корпоративе было принято решение все-таки прооперировать «безнадежную» бабулю. Уже через неделю после операции она носилась по этажам, что-то напевая, ухаживала за лежачими больными. А через месяц мы провожали ее домой всем отделением. И не смогли сдержать слез, когда в палату вбежали ее правнуки и рассказали, что все вместе писали письмо и просили Дедушку Мороза об одном: вернуть им любимую бабулю. А бабуля обняла каждого из нас и на прощание сказала, что абсолютно все в наших руках. И мы ни в коем случае не имеем права сдаваться, каким бы безвыходным ни казалось нам собственное положение. © «Палата № 6» / Vk

Бонус: ощущение чуда не уходит вместе с детством

Лежишь мелкий на санках, весь закутанный, замотанный, и смотришь на черное небо со звездами. Думаешь: «Наверное, скоро Новый год». Я у Деда Мороза попросил игру «За рулем». Если подарит — мне до конца жизни больше ничего не надо будет. Я уже навсегда буду счастлив. Выходим в общий коридор. Папа забыл открыть форточку и вернулся в комнату. Я думаю: «Хорошо, что вспомнил, а то как бы Дед Мороз попал в комнату?» Захожу и в полумраке вижу кусочек елки с мигающими гирляндами, ватный снег на ветках, игрушки, а на столе угол какой-то большой коробки и надпись на ней: «За ру...» Сердце сейчас выпрыгнет! Прошло 25 лет, и уже я сам стал «забывать» закрывать форточку. И это чувство новогоднего чуда вернулось ко мне через моего сына. Прошло почти 50 лет, и теперь я со смехом рассказываю взрослому сыну про то, как открывал форточки и лихорадочно перетаскивал с балкона под елку подарки. Теперь будет очередь сына «забывать» открывать форточку для своих детей. А я буду стоять неподалеку и ждать, когда от внуков пойдут эти искрящиеся волны новогоднего чуда и я смогу снова очутиться в детстве. © Shmulcke / Pikabu