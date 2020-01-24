15+ историй, которые могли случиться только в одном городе на Земле — в Санкт-Петербурге

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Невозможно остаться равнодушным к Санкт-Петербургу: этот город готов очаровать не только своей красотой и культурой, но и необычными, добрыми, а порой весьма колоритными и немного странными людьми. Герои нашей статьи поделились теплыми и забавными историями, которые могли случиться только в городе на Неве.

Мы в AdMe.ru вдохновились этими рассказами и уже планируем в ближайшее время навестить Северную Венецию. Быть может, и вы добавите к нашей подборке собственную историю?

Сегодня после поликлиники встретил петербуржца 85-го уровня. Зашел по пути в кафе. Через какое-то время мимо моего столика проходит парень и кладет на стол сложенную бумажку, а на ней надпись от руки, но печатными буквами: «Возможно, я лезу не в свое дело, так что, если вы не приемлете подобное вторжение в свою жизнь, не разворачивайте эту записку и просто выбросьте ее». Разумеется, я развернул записку! А там такими же печатными буквами: «У вас на ногах бахилы, которые вы, вероятно, не сняли после посещения медучреждения. Если же это не ошибка, а сознательная часть одежды, прошу прощения за доставленное беспокойство». © Yuriy8 / Pikabu

Разумеется, я развернул записку! А там такими же печатными буквами: «У вас на ногах бахилы, которые вы, вероятно, не сняли после посещения медучреждения. Если же это не ошибка, а сознательная часть одежды, прошу прощения за доставленное беспокойство». © Yuriy8 / Pikabu Приехала я однажды в Санкт-Петербург по делам. В первый же день какой-то незнакомец вырвал у меня сумку и, пока убегал, кричал: «Извините, извините!» Культурная столица, что уж.

Петербург, сентябрь. Выскакиваю из автобуса и попадаю под град, который мгновенно переходит в ливень. Зонтика у меня нет, поэтому забегаю под ближайший козырек. К этому же козырьку спешат трое парней с одним зонтиком на троих. Встают рядом со мной, и один говорит: «Слушай, а может, ну его, этот бар? Пойдем в универ, он ближе!» © Bash

Самый забавный случай со мной был однажды в Питере, когда таксист меня спросил, не против ли я, если он включит Брамса. © Vasily Oblomov‏ / Twitter

Вечер, метро. Сижу у дверей, читаю книгу. Чувствую пристальный взгляд молодого человека, который стоит рядом. После пары остановок и фразы «Осторожно, двери закрываются!» он выхватывает книгу и уносится в неизвестном направлении. Надеюсь, она ему понравилась. © NBim / Pikabu

Идет позади меня пара. Слышу их диалог. Девушка говорит:

— Я же тебе жена!

— Милая, в приличном обществе говорят не жена, а супруга, — ответил он ей.

Поворачиваюсь посмотреть на них, а там панки. Питерские панки. © «Подслушано» / Vk

— Я же тебе жена! Поворачиваюсь посмотреть на них, а там панки. Питерские панки. © «Подслушано» / Vk Везет мне на встречи с бомжами-интеллигентами. Подходит недавно у магазина товарищ такой с пакетом:

— Мужчина, а вы знаете, к примеру, сколько стоит сборник стихов Иосифа Бродского в картонном переплете?

— Нет... Ну, наверное, много.

— Да. Очень много. Но вам я готов отдать за 80 рубчиков.

— Беру... А что это вы так легко с Бродским расстаетесь?

— Ну, видите ли, Бродского я знаю наизусть, а вот вкус «Гуся жатецкого» нефильтрованного для меня пока загадка. © Дмитрий Купцов

— Мужчина, а вы знаете, к примеру, сколько стоит сборник стихов Иосифа Бродского в картонном переплете? — Нет... Ну, наверное, много. — Да. Очень много. Но вам я готов отдать за 80 рубчиков. — Беру... А что это вы так легко с Бродским расстаетесь? — Ну, видите ли, Бродского я знаю наизусть, а вот вкус «Гуся жатецкого» нефильтрованного для меня пока загадка. © Дмитрий Купцов В 14 лет я раздавала у метро листовки (3–4 раза в неделю). Люди обходили меня стороной — не дай бог я им протяну «компьютерную помощь» с календариком. Но каждый день ко мне подходили как минимум 10 человек со словами: «Можно листовочку? Закладочка нужна для книжки». Вот он, читающий Петербург. © «Подслушано» / Vk

Звоню в курьерскую службу, чтобы оформить заказ.

— Здравствуйте! Город Санкт-Петербург, Невский проспект, 48, курьер нужен на завтра.

— У меня в базе нет такого проспекта в Санкт-Петербурге.

— Как это нет?

— Я вам еще раз повторяю, нет такого проспекта в Санкт-Петербурге!

— Да как это нет Невского проспекта в Санкт-Петербурге?

— У меня тут в базе на «Неф» только «Нефтяная дорога»! © Bash

— Здравствуйте! Город Санкт-Петербург, Невский проспект, 48, курьер нужен на завтра. — У меня в базе нет такого проспекта в Санкт-Петербурге. — Как это нет? — Я вам еще раз повторяю, нет такого проспекта в Санкт-Петербурге! — Да как это нет Невского проспекта в Санкт-Петербурге? © Bash Выходим с девушкой из метро «Петроградская» и направляемся к площади Льва Толстого. Навстречу идет женщина и вступает с нами в беседу:

— Ребятки, не подскажете, где тут река?

Моя девушка, задумчиво:

— Река... Налево.

Я добавил:

— И направо, и прямо, и назад. Это остров! © Bash

— Ребятки, не подскажете, где тут река? Моя девушка, задумчиво: — Река... Налево. Я добавил: — И направо, и прямо, и назад. Это остров! © Bash Были с подругой в Питере. Вышли из бара и решили пройтись по летнему городу. Подошел бомж по имени Петр Алексеевич, попросил 100 рублей за то, что он нам проведет экскурсию. Мы были навеселе, и наш новый друг выглядел опрятненько даже со своей тележкой пожитков. Всю ночь водил нас по Питеру, читал стихи Пушкина, рассказывал в подробностях про блокаду Ленинграда, про эпоху царской России, неоднократно жалел, что не знал тезку лично. Утром, уставшие, расплатились с Петром Алексеевичем — дали 1 000 рублей. Он долго нас благодарил, а мы его. Лучшая экскурсия по городу! © «Подслушано» / Vk

Пришла я однажды в Русский музей. Сдала куртку в гардероб, надеваю рюкзак, но тут слышу: «Молодой человек, молодой человек, пожалуйста, подождите!» Маленькая ремарка: со спины сложно понять, какого я пола. Я продолжаю движение: народу на лестнице много, обращаться могли и не ко мне. И тут кто-то кладет мне руку на плечо, я оборачиваюсь и вижу женщину, одну из «хранительниц» музея, на лице которой одновременно написано и недоумение, и смущение. «Ой, простите, пожалуйста, — говорит она дрожащим голосом. — Я подумала, что вы парень. Рюкзак тоже нужно сдать в гардероб».

Я поспешила сдать рюкзак в гардероб, а женщина тем временем продолжила говорить, как ей — цитирую — «неловко за сей казус». Сдав рюкзак, я наконец было собралась погрузиться в мир искусства, но тут мне на плечо вновь ложится чья-то рука... Поворачиваю голову и вижу ту же женщину с шоколадной конфетой: «Вот, это вам в качестве извинения. Отказ не приму!»

Я поспешила сдать рюкзак в гардероб, а женщина тем временем продолжила говорить, как ей — цитирую — «неловко за сей казус». Сдав рюкзак, я наконец было собралась погрузиться в мир искусства, но тут мне на плечо вновь ложится чья-то рука... Поворачиваю голову и вижу ту же женщину с шоколадной конфетой: Питер — это когда под окнами пьяные мужики орут не матерные песни, а стихи Блока. Про любовь. Хором. Аж до слез. © «Палата № 6» / Vk

Приехали к нам друзья из другого города. Мы их встретили и пошли прогуляться в ближайший парк. За эти пару часов мы успели встретить: мужчину с вороном на руке, танцующих у метро бабуль, уличного музыканта, играющего на саксофоне. И я уже молчу про странно одетых прохожих. Почти уже ночью мы пришли в парк, а там в озере купается практически голый мужчина вместе со своей собакой. Увидев наше удивление, он сказал нам: «А я ее плавать учу». Друзья в шоке: «Что у вас тут творится?!» Ну а у меня в голове лишь всплыла расхожая фраза: «Это Питер, детка!»

Году этак в 2005–2006-м был в Питере на практике. Зашел в магазин в поисках еды. Стою у витрины, изучаю ассортимент. Названия незнакомые, выбрать сложно — в общем, стою в раздумьях. В это время к прилавку подходит дама и сразу идет к продавцу делать заказ. Я в свою очередь тоже двигаюсь к продавцу и становлюсь позади покупательницы. В этот момент для меня происходит странное. Дама, повернувшись ко мне, с выражением крайнего раскаяния на лице произносит: «Ой, простите, вы раньше меня пришли, а я вперед прошла, какая неловкость!» От такого поворота событий я впал в секундный ступор, после которого зарылся в чертоги разума с целью найти слова, подходящие моменту. Думаю, со стороны это прозвучало как «Э-э-э... ы-ы-ы-ы... Н-н-нет... Все в порядке». © el3000 / Pikabu

Перехожу на красный свет тихий перекресток, где почти нет машин. За мной идут парень с девушкой.

— Ой, как же так, мы ж на красный свет пошли! Что делать?

— Переходи быстрее и с виноватым видом! © Bash

— Ой, как же так, мы ж на красный свет пошли! Что делать? © Bash Я жила в Питере в обычном спальном районе. Как-то утром иду по своим делам. Вдруг слышу крики: «Сто-о-ой! Стой!» — а потом топот. Оглядываюсь и вижу жеребенка, который скачет галопом мимо серых многоэтажек на детскую площадку. Там его моментально окружили дети, и он встал как вкопанный. «Ну, —думаю, — на сегодня Питер выполнил норму необыкновенного». Ан нет. Послышался цокот копыт, и тут на детскую площадку врывается девушка на взрослом скакуне. Она отлепила детей от жеребенка и скрылась где-то за трамваями.