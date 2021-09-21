15 историй, которые могли окончиться чем угодно, но только не этим

Порой смотришь фильм, сюжет которого не сулит никаких непредсказуемых виражей, и уже предвкушаешь развязку, как вдруг неожиданный твист переворачивает все с ног на голову. Вот она — магия кино. А ведь такое случается не только на экране: в жизни полно историй, закрученному финалу которых позавидуют даже искушенные сценаристы.

Мы в AdMe.ru уверены в том, что если хорошенько покопаться в памяти, то у каждого из нас найдутся истории с неожиданным концом, достойные того, чтобы по ним сняли фильм.

Купила сегодня билет в кино, сижу, пью кофе. Неожиданно ко мне подходит парень лет 20 и говорит: «Девушка, вы ничего не подумайте, но я взял место рядом с вами, потому что от вас очень вкусно пахнет!» Весь сеанс смеялись с ним, он делал мне комплименты и угощал попкорном. А когда мы вышли из зала, он неожиданно спросил, какими духами я пользуюсь. Сказал, что хочет подарить своей девушке такие же. А так хорошо все начиналось. © Палата № 6 / VK

Заехали на заправку, муж пошел расплачиваться, а я уткнулась в телефон. Возвращается, садится за руль, выезжаем с заправки. Вдруг замечаю голые мужские коленки. Муж мой отродясь шорты не носил. Поднимаю голову — за рулем чужой дядька. И тут я решила его тихонечко спросить: «А мы куда едем?» Дядька с визгом чуть ли не на ходу выпрыгивает из машины. Поржали, вернулись назад. Надо было видеть глаза моего мужа, который, офигевший, с 2 стаканами кофе стоял рядом с такой же машиной, как у нас, а оттуда на него орала тетка. © Ina Mihailova / Facebook

Я продавец и по работе должен еженедельно посещать множество магазинов нашей сети. Как правило, внутри у них схожее расположение туалетов: справа почти всегда мужской, а слева — женский. И вот я, как обычно, вошел в туалет справа и начал озираться в поисках писсуаров, но никак не мог их найти. И тут до меня неожиданно дошло, что этот магазин отличается от других и я стою посреди женского туалета! Меня спасло только то, что это было раннее утро и все дамы были заняты покупками. © Ray Stutzman / Quora

Вызвала такси поздно вечером, в окно смотрю — одноклассник бывший таксует. Бывало, забирал меня из дома и отвозил на работу, давно не видела его. Сажусь. Не поворачиваясь к нему говорю: «Привет!» Он с паузой: «Привет». Говорю: «Вези меня домой, поехали». Едем молча. Говорю: «Че, как дела?» Он: «Нормально». Посмотрела, а это вообще незнакомый парень! Говорю: «Ой, извините, я вас спутала». Он похихикал, говорит: «Я офигел: садится такая, мол, привет, вези меня домой, поехали. Ну, я и спорить не стал: чревато». © Angelika Logacheva / Facebook

Недавно муж пришел с работы и загадочно сказал: «М-м-м, что у меня для тебя есть!» Прячет что-то за спиной, спрашивая: «Угадай, в какой руке?» Я в предвкушении подарочка закрываю глаза, говорю: «Правая!» И в этот момент он кладет мне на ладонь шариковую ручку, самую обычную синюю ручку. Мне осталось только сделать удивленный вид и восхититься тем, какой же это приятный и полезный подарок. После 6 лет брака я не удивляюсь отсутствию подарка или цветочка на 8 Марта или День святого Валентина, но эта ручка — полный провал. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Приехала на служебной машине, водитель меня высадил около входа в магазин. Выхожу из магазина, сажусь, пристегиваюсь ремнем и говорю: «Поехали!» Молчание. Поворачиваюсь к водителю, а вместо него незнакомый мужчина с отвисшей челюстью. Видимо, от такой наглости и слова сказать не может. Я говорю: «Извините!» — и быстро убралась из автомобиля. Моя машина оказалась немного дальше от входа. © Татьяна Попова / Facebook

Сегодня клиент попытался расторгнуть договор, заключенный 2 дня назад, и вернуть аванс. Причина расторжения меня сразила. Узнал, что мы с женой решили на годовщину съездить на море в жаркие страны. И теперь он требует вернуть деньги, так как не собирается спонсировать мой отпуск на море. Его слова: «Какой-то монтажник будет зимой на море загорать на мои бабки». © qwertyknyz / Pikabu

Однажды в супермаркете передо мной в очереди на кассу стояла пожилая женщина и считала деньги для оплаты своих покупок. Сначала я не обращала на это внимания, но процесс затянулся, и я подумала, что смогу оплатить ее покупки или добавить денег, если ей не хватит. Когда я озвучила свое предложение, ко мне неожиданно подошел охранник и попросил обратить внимание на товары, которые женщина хочет купить. Это были очень дорогие сыр, шоколад, мясо. Он сказал, что я не первая добрая душа сегодня, кто пытается помочь. В этот момент старушка быстро вышла из магазина. © Ela Kruz / Quora

Пара была в оживленном торговом центре незадолго до Рождества. Муж ушел, пока жена стояла в очереди. Она позвонила ему по мобильному телефону: «Ты где?» Он: «Ты помнишь ювелиров, к которым мы заходили около 10 лет назад? Тебе еще понравилось у них ожерелье. Я не мог себе этого позволить в то время и сказал, что однажды я куплю его для тебя». По ее щекам потекли слезы: «Да, я помню тот магазин!» — «Так вот, я в кафешке рядом с этим местом». © Tanmay Ghosh / Quora

Путь домой лежал через тротуар. Мимо промчался паренек лет 12 на велосипеде, у него выпала пара лимонов. Подняла их, вижу — снова этот парень. Протягиваю ему лимоны, а он вместо спасибо: «А третий где?» Сказала, чтобы искал сам. © Светлана Светлана / Facebook

Я стоял в очереди в супермаркете, когда неожиданно почувствовал , что кто-то трогает меня за мизинец. Посмотрев вниз, я увидел маленькую девочку лет 4–6, которая держалась за мой палец и вертела головой по сторонам. Она приняла меня за свою маму, которая стояла позади меня. Я привлек внимание ее матери и указал на то, чем занимается ее дочь. Мы оба стояли и широко улыбались, гадая, сколько времени понадобится девочке, чтобы осознать свою ошибку. И тут малышка обернулась и увидела маму, стоящую позади. Она посмотрела на свою руку, медленно подняла глаза и увидела рядом с собой байкера. Девчушка отступила на шаг и принялась плакать, а мы с ее матерью не смогли сдержать улыбки. © Mick Perger / Quora

Муж обнаружил на банном полотенце темные волосы. Он рыжий, я блондинка. С нами живет мой брат, которого муж подколол на тему новой пассии и сказал, чтобы впредь он давал ей свое полотенце. Брат отнекивался, а я была на стороне мужа, пока у нас дома не застала свекровь, сидящую на диване в халате со своим йорком, завернутым в наше полотенце. Оказалось, что она сделала копию ключа и раз в 2 недели приходила помыть собаку! «У вас-то ванная большая, удобно! Че, жалко, что ли?» © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Подруга поздно вечером ехала на электричке домой. С ней на одной остановке выходит мужчина. Она в автобус — он за ней, вышла — он за ней. Подруга идет к подъезду и медленно оборачивает вокруг руки сумку, готовясь развернуться и зарядить ему по голове. И в этот момент его голос: «Девушка, спокойно, я тоже тут живу». Она опускает руку со словами: «Но в лифте я поеду одна». Он не возражал. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Работала я рядом с автовокзалом и ежедневно посещала там туалет. Потом работу поменяла, прошло время, и однажды меня припекло именно в том районе. Я по привычке залетаю на автовокзал, быстро сую деньги кассирше и бегу в знакомую дверцу для девочек. Кассирша мне что-то крикнула, но смысл я не уловила. Мужчины в женском тамбуре на пути меня не смутили абсолютно. И только уже на выходе я обратила внимание на писсуары и косые взгляды мужчин. В общем, после ремонта туалета мужское и женское отделения поменяли местами. © Алена Василенко / Facebook

В 39 лет я узнала, что беременна. Мы с мужем сидим в кабинете для осмотра и разглядываем на экране снимок УЗИ. Нас насмешило, что он напоминал маску из фильма «Крик». Вошла медсестра, и мы со смехом спросили: «Где ребенок? Это напоминает маску на Хеллоуин». А медсестра отвечает: «Ну, вот младенец А, вот тут — младенец B, а вот здесь — младенец С». Мое лицо вытянулось, я сразу стала серьезной и кое-как выговорила: «Это не смешно!» Она посмотрела на меня и сказала: «О, дорогая, я не шучу с такими вещами». © Krista Pierce / Quora