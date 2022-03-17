15 историй от мастеров маникюра и их клиентов, в которых драмы поболее, чем в турецких сериалах
Те, кто обходят стороной маникюрные салоны, многое упускают в жизни. Причем речь идет вовсе не об эффектных ноготочках, а о тех неожиданных историях, которые то и дело случаются в царстве шеллака и многочисленных пилочек.
Мы в AdMe.ru обнаружили в интернете прелюбопытные и непридуманные рассказы от мастеров маникюра и их клиентов.
- Каждый раз, когда мне делают маникюр, я придумываю разные истории. Это несколько часов, когда я могу быть тем, кем захочу. © sjrsnickers / Reddit
- Моя подруга — мастер маникюра — отказала клиентке, поскольку не было свободных мест. Далее началась трагикомедия в 2 действиях. Сначала ей приходит СМС с незнакомого номера с просьбой о записи. Ради любопытства подруга пробивает номер, и бинго — это героиня нашей истории. Подруга не подает вида, также отказывает по причине отсутствия свободных мест. Через несколько дней звонок с третьего номера с той же просьбой о записи. Подруга узнает дамочку по голосу и говорит: «Наташа, зачем вы это делаете, я же вас узнала». На что получает ответ: «А я не Наташа, я Глаша!» Пока больше попыток не предпринималось, но, если бы место вдруг волшебным образом нашлось, как бы клиентка объяснила этот цирк? © RhymeMe / Pikabu
- Тут в салоне, где я был впервые на педикюре, меня спросили, какой цвет лака я хочу. Все бы ничего, но я вообще-то парень. Мне вот интересно, они всех парней об этом спрашивают? © George Kyricos Stamas / Quora
- Регулярно делаю гелевые ногти на дому. В очередной раз забыла пригласить мастера заранее, а надо прямо срочно — ногти как у росомахи, ни монетку с пола поднять, ни пост в сети написать. Нашла в интернете ближайшую ногтевую студию, звоню, трубку не берут. В общем, собираюсь и еду туда. Захожу в салон, а там 4 мужика пилочками машут. Я несколько обалдела, как-то неожиданно это было. Ногти, кстати, мастер сделал хорошо. Только непривычно было «в мужских руках». © Grymsaga / Pikabu
- В старших классах я работала администратором в маникюрном салоне. Однажды пришла клиентка без записи и стала просить, чтобы ее принял наш самый востребованный мастер. Разумеется, он был занят чуть ли не на месяц вперед, и она об этом прекрасно знала. Она начала говорить что-то вроде: «Я постоянный клиент, поэтому он может сделать исключение» и т. д. Я говорю: «Ну, смотрите, у него полная запись, видите? Если он сейчас примет вас, значит, не сможет принять того, кто уже записан». И тут клиентка начинает плакать. Серьезно? Кто плачет из-за того, что его не смог принять мастер маникюра? © Sandy Tran / Quora
- Однажды я пришел в салон на педикюр. И пока мастер его мне делала, ее коллега попытался свести меня с ней — сказал, что она как раз ищет парня. Мастер маникюра была симпатичная, но меня особо не привлекала. Пришлось ответить, что я с кем-то встречаюсь и не ищу подружку прямо сейчас. Остаток процедуры мы провели в неловком молчании. © Malcolm Turner / Quora
- Я мастер по маникюру. Работаю в салоне, но иногда принимаю клиентов и на дому. У меня средний уровень опыта — делаю ногти хорошо, но долго, однако получаю за это в 3 раза больше, чем другие мастера. Как? Я позволяю своим клиентам спать во время процедуры. Вначале обсуждаем с клиентом все детали и вопросы, потом я завариваю им успокоительный чай, укладываю на удобный диван и творю красоту, пока они спят. Уже наработала себе клиентскую базу, где каждая девочка в диком восторге. Клиенты растут, денежки капают, а я планирую открывать свой салон, где работа будет идти по аналогии. Ну не гений ли я? © Палата № 6 / VK
- Работаю в транспортной компании, по соседству расположен салон красоты, который совсем недавно открылся. Возникла у меня одна проблема: надо было передать документ водителю в выходной день, а специально из-за этого выходить на работу нет желания. Решил зайти в салон красоты, познакомиться с девчонками, которые там работают, и оставить у них весь пакет документов. На мою просьбу я получил положительный ответ, соответственно, спрашиваю, какую шоколадку купить за эту услугу. А мне в ответ примерно следующее: «Знаете, купите лучше... колбасы». Как же я уважаю практичных людей! Тем более желание женщины — закон, поэтому сходил и купил полкило сырокопченой колбасы и батон: девчонки все-таки до 8 вечера работают. © Unknown author / Pikabu
- Моя подруга работала мастером маникюра в одном салоне, где не было правил уборки. Однажды я зашел туда в субботу, и весь пол был покрыт волосами. Хозяин сидел на своем стуле, болтал и дурачился, но не следил, чтобы салон убирали. Уборщица приходила лишь раз в неделю, а в остальные дни пол после клиентов никто не подметал. © Joy Black / Quora
- Однажды я уговорила своего приятеля проводить меня с работы до маникюрного салона. Вместе с сотрудниками мы убедили его снять сандалии и устроиться поудобнее в одном из массажных кресел для педикюра. Кажется, ему понравилось! Я даже уговорила его покрыть ногти бесцветным лаком, а потом купила ему мороженое. Он сказал, что это было самое веселое времяпрепровождение за очень долгое время. © Carrie Stewart / Quora
- Прихожу я в салон красоты на процедуры. Сижу жду. Подходит девушка, приглашает в кабинет. Мастер — ухоженная брюнетка с хвостиком — отлично выполняет свою работу, спрашивает, что да как. Процесс закончен, иду к ресепшен, чтобы записаться на вторую процедуру, и говорю, мол, хочу к той же девушке, а мне отвечают: «А это молодой человек, Сергей». И тут подходит Сергей и говорит: «Ничего, я уже привык!» © Подслушано / VK
- Через дорогу от нашей работы есть салон-парикмахерская. Однажды туда пошел муж одной нашей коллеги и с него за стрижку взяли больше, чем, по ее подсчетам, должны были. Она со скандалом отвоевала свои деньги. А дальше случилось страшное: ее салон переехал, ей пришлось выбирать новое место и самым подходящим оказался тот самый салон через дорогу. Но когда она туда дозванивалась, ее узнавали по голосу и вежливо объясняли, что на ближайшие 2–3 недели записи нет. В общем, коллега пошла на хитрость и попросила подругу записать ее на другое имя, и в назначенное время салону пришлось прихорашивать клиентку как положено. Коллеге нарастили по 2 ногтя на каждой руке, и тут в здании произошло аварийное отключение света. «Денег с меня не взяли, извинились за неудобства, но вид у них был при этом уж очень счастливый», — рассказала она нам на другой день. © SallyKS / Pikabu
- Во время педикюра мастер начала очищать мне пятки. Было ужасно щекотно, моя нога рефлекторно дернулась и ударила мастера. Пришлось долго извиняться. © Jessica Mehta / Quora
- Однажды у меня была клиентка, которая заказала очень сложный дизайн ногтей. Я старалась изо всех сил, чтобы его сделать. Когда мы закончили, она поблагодарила меня и пошла на ресепшен расплачиваться. И вот там она сказала, что отказывается платить, потому что у нее просто ужасные ногти, она требует, чтобы их переделали и чтобы мастером была не я. © Laura Sandiego / Quora
- Недавно записалась на маникюр, как обычно. Прихожу, а мне говорят, что моя мастер заболела, но меня обслужит их новый сотрудник. Я прямо опешила: это мужик будет мне пилить ногти. Первые 10 минут я в лоб смотрела на него, а потом расслабилась, и мы разговорились. Он работал раньше на стройке, а потом жена забеременела и попросила помощи — не могла сама накрасить ногти на пальцах ног. Ему так этот процесс понравился, что он и пошел учиться. Сначала скрывал от всех, тайно проходил курсы, а потом плюнул на стереотипы и пошел устраиваться в салон. Он быстро стал любимцем всех дам. Теперь он и мой любимый мастер. © Палата № 6 / VK
А какие истории происходили с вами в салонах красоты? Расскажите нам в комментариях.
AdMe/Народное творчество/15 историй от мастеров маникюра и их клиентов, в которых драмы поболее, чем в турецких сериалах
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