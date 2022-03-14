15+ историй, которые доказывают, что в кассиры скучных людей не берут
Многие люди убеждены, что работа кассиром не сопряжена ни с какими сложностями. Надел себе фирменный фартук и кепку, сел за ленту сканировать штрихкоды — и повторяешь время от времени: «Пакет брать будете?» И только люди по ту сторону кассы знают, с какими трудностями и сюрпризами им приходится ежедневно сталкиваться, переступая порог магазина. В такой работе без чувства юмора и недюжинного терпения никуда.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо 15+ историй о харизматичных продавцах, которые определенно заслуживают звания работника месяца, а то и года.
- Вырвали зуб мудрости — он рос вбок. Час ада, опухшая и перекошенная морда. Еду домой, щеку разбарабанило сильнее, захожу в магазин у дома за водой. Продавщица оценивает мое лицо, футболку со снитчем и надписью «Лучший ловец», пробивает воду и вздыхает: «Гарри, когда ты уже поймешь: ловить нужно руками!» © Подслушано / VK
- Однажды кассир в супермаркете, молодой парень, посмотрел на меня и говорит: «Вы что-то очень грустная. Хотите, я вам стихотворение прочитаю?» И прочитал. © Олена Григоренко / Facebook
- Я работаю кассиром в продуктовом магазине. Обычно, когда я заканчиваю пробивать товары, я спрашиваю у покупателей, хотят ли они, чтобы я помог им с пакетами, или просто желаю им хорошего вечера. И вот однажды у меня произошел сбой, и я сказал одной старушке: «Хотите ли вы хорошо провести вечер?» У нас у обоих лица залились краской. © MarkLopezJr / Twitter
- Стою в очереди в магазине. Передо мной парень делает какие-то покупки, и у них с кассиршей завязывается следующий диалог:
— Паспорт с собой?
— Нет, забыл. Я просто молодо выгляжу, 23 мне.
— Не могу продать.
— А если я друга позову?
— И что он мне сделает?
Смеялись все, включая самого покупателя. © OKTABA / Pikabu
- Утром перед работой зашла в магазин купить кефира. Подхожу на кассу, обычные вопросы: «Товары по акции желаете?», «Пакет нужен?», «Улыбка?» Смотрю на кассиршу, недоумевая по поводу последнего вопроса, и начинаю неосознанно улыбаться. Она в ответ на это: «Отлично. Продано». Спасибо этой женщине за хорошее начало дня. © Подслушано / Ideer
- Однажды купил печень свиную в магазине, и на кассе ее случайно чуть бабулька к себе в продукты не утащила. Так продавщица ей кричит: «Подождите, это печень молодого человека!» Домой пришел, так и сказал жене: «Купил печень молодого человека. Будем пробовать». © Sevenfire / Pikabu
- Мне 30 лет. Однажды, когда я делала покупки, ко мне обратился кассир с вопросом, почему я не в школе. Я была польщена, подумала, что меня приняли за подростка, покраснела и пробормотала в ответ, что слишком стара для школы. Оказалось, что он принял меня за знакомую учительницу. Как же стыдно. © happy_hooligans / Twitter
- Я покупала ребенку лошадку-палку, ну, знаете, такая голова лошади на палке. Кассир спрашивает: «Вам пакет дать? Или, может, обмотать ее чем-то?» Я говорю: «Да нет, спасибо. Я прямо так поскачу». И тогда кассир выдал: «Ну тогда чек не забудьте, а то вдруг полиция остановит». © Екатерина Долгова / Facebook
- Работаю кассиром в магазине. Если встречаются капризные дети, которые устраивают истерики и канючат сладкое, рассказываю им: «Когда я была маленькой, пришла с мамой в магазин и очень плохо себя вела. Так она меня в магазине этом оставила, и теперь я здесь работаю». Успокаиваются мгновенно. © Подслушано / VK
- Покупаю в магазине продукты, в том числе пару яблок. На кассе продавец мне их взвешивает. Одно неловкое движение — и они с хрустом падают на пол. Ну все, думаю, сейчас будут извинения, просьба сходить поменять... Но нет, продавец, улыбаясь, говорит: «Хех, не поваляешь — не поешь» и закидывает их в пакет. © Actionsen / Pikabu
- Подрабатывали с подругой кассирами, сидели друг напротив друга. Время близится к обеду, кушать хочется. Она купила пачку сухариков и по одному поедала. Подходит парень с покупками, она все ему пробила и просит мелочь, чтобы сдачу дать. Тот передает монетку, а подружка возьми да в рот ее положи по инерции. Немая сцена. © Подслушано / VK
- Я работаю кассиром. Раньше у меня были очень длинные волосы, и как-то раз пришел пожилой мужчина и сказал, что я напоминаю ему одну знакомую девушку, у которой волосы застряли в токарном станке. На следующий день он пришел ко мне с вырезкой из газеты. У меня до сих пор она где-то хранится. © glove_flavored / Reddit
- Хочу купить сыр с плесенью. Спрашиваю у продавщицы: «Сыр свежий?» Она поднимает на меня глаза и заговорщицки так: «Вы знаете, мне кажется, он давно испортился». © Оксана Панфилова / Facebook
- Однажды в аптеке кассирша, пробивая товары, поразилась тому, сколько витамина С я покупаю, и отпустила какую-то шутку на этот счет. Я в ответ на это отшутилась, что я ихтиандр, потому что до прошлого года была уверена, что именно так называют ипохондриков. © Joannahausmann / Twitter
- Подрабатывала кассиром. Как-то к кассе подошел мужчина, посмотрел на меня наивнимательнейшим образом и воскликнул: «О, точно! Совсем забыл!» Развернулся и ушел взять что-то еще. Тем временем я размышляла, о чем же можно было вспомнить, глянув на меня. И тут он вернулся с... веником. © Подслушано / VK
- Однажды стою в магазине бытовой химии, рассматриваю витрину. Решительным шагом входит мужчина: «У вас гарнир есть?» Продавец, тоже мужчина, с ходу: «Вам какой цвет?» Я в недоумении... «Красное дерево», — говорит покупатель. И тогда продавец подает с полки краску для волос «Гарнье». © Галина Лукашёва / Facebook
А вам попадался кассир, встречу с которым вы до сих пор не можете забыть?
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