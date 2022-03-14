15+ историй, которые доказывают, что в кассиры скучных людей не берут

Многие люди убеждены, что работа кассиром не сопряжена ни с какими сложностями. Надел себе фирменный фартук и кепку, сел за ленту сканировать штрихкоды — и повторяешь время от времени: «Пакет брать будете?» И только люди по ту сторону кассы знают, с какими трудностями и сюрпризами им приходится ежедневно сталкиваться, переступая порог магазина. В такой работе без чувства юмора и недюжинного терпения никуда.