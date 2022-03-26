15+ историй, которые доказывают, что быть батей — это целое искусство
Вклад отцов в воспитание и становление детей часто обесценивают, но многие из них стараются изо всех сил. Просто они подходят к своим обязанностям совсем не так, как матери, но ведь в этом весь смысл.
Мы в AdMe.ru уверены, что эти отцы сделали детство своих детей незабываемым.
- Шел с родителями. Мама и папа меня провожали в 3-й класс. Я прыгнул через канаву и свалился туда. Мама: «Я так и знала! Все, идем домой, позорище!» Батя наклоняется: «Живой? Давай, ждем тебя. Прямо как я в детстве». Спасибо, батя. До сих пор помню. © Sibirskix / Pikabu
- Мама работала в ночь, так что спать меня укладывал в основном папа. Чтобы я уснул и не просыпался ночью, он всегда клал рядом со мной мамин халат. Я обнимал его и спокойно засыпал, запах был мамин. Это я недавно узнал, когда гостил у родителей: папа увидел, что я обнимаю одеяло так же, как и мамин халат в детстве, и все рассказал. Дети растут, привычки остаются. © Подслушано / Ideer
- Показывал родителям на телефоне фотки со свадьбы брата. Мама отошла, а отец продолжил листать фото. И вдруг там не совсем приличный снимок меня и моей девушки. Я сгораю со стыда и тут вижу, что мама уже торопится обратно. У меня паника, а папа говорит ей: «Телефон разрядился, потом досмотрим». © Tapesh Jain / Quora
- Живем с дочерью не вместе, звонит сейчас и спрашивает, есть ли у меня втулки от туалетной бумаги. И сразу настроение поднялось! Я так и знал, что эти штуки ей рано или поздно понадобятся на урок труда. Накопил штук 30. Отнесла их дочь в школу, на что учительница выдала: «Это кого же так расслабило?!» © Pulia666Papulia / Pikabu
- Как-то в детстве я икала целый день. Папа приехал меня забирать из школы, а я все икаю. И тут он стал ругать меня без причины, я перепугалась. А потом он вдруг улыбнулся, и я поняла, что от страха моя икота прошла. © Prakriti / Quora
- Я всегда была ботаном и любила сериал «Доктор Кто». Лет в 15–16 я спросила маму, почему родители дали мне второе имя Тиган. Мама ответила, что она была не в восторге, но папе понравилось имя. «Так ему тоже нравился „Доктор Кто“?» — я спросила. Мама удивилась: «Да, а при чем тут это?» Когда я рассказала ей, что Тиган — это персонаж из сериала, она долго смеялась и сказала, что, если бы знала, ни за что бы не позволила отцу назвать меня так. © Jennifer Tegan / Quora
- Нас у родителей было 3 дочери. Учились мы в разных школах и разных классах. Папа всем знакомым хвалился нашими успехами в школе. Я любила с ним играть в игру «Угадай, в какой класс я хожу?» Никогда не мог угадать. А на мое: «Папа, какой 6-й класс? Я уже заканчиваю 8-й!» — без тени смущения отвечал: «Смотри, как время летит».
- Когда я была маленькой, папа однажды позвонил с работы и сказал, чтобы мы с братом ждали его за кухонным столом. За этим столом у нас проходили серьезные разговоры. Весь остаток дня мы с братом ломали голову, что же мы натворили. Наконец отец пришел и крикнул с порога: «Очень надеюсь, что вы сидите за столом!» Конечно, мы сидели и ждали своей участи. И тут папа зашел на кухню с маленьким щенком в руках. Это была наша первая собака! © KnittinAndB****** / Reddit
- Мне было годика 2–3, папа купил новую машину. И вот зимой мы пошли с ним ее чистить от снега. Я взяла свою маленькую лопатку и начала помогать. Вдруг папа отодвинул меня и так ласково: «Дочь, оставь, я сам». Оказывается, я весь капот своей лопаткой исцарапала, а он так по-доброму отреагировал. Представляю, что было у него в голове в тот момент. © Подслушано / Ideer
- Мой папа старомоден и до сих пор открывает передо мной двери. Он всегда оберегал меня и показал, как мужчина должен относиться ко мне. Я нашла мужа, очень похожего на отца, и мы уже 20 лет в браке. © SkyeBlue36 / Reddit
- Когда мне было 15 лет, мой батя почему-то подумал, что я хочу стать фотографом, и неожиданно на день рождения подарил мне хорошую камеру. Где-то полгода я пытался научиться ею пользоваться, но не чувствовал тяги к фотографии, а потому попросил у него разрешения и выставил ее на продажу. Очень быстро ее купили, а покупателем оказался сам батя, который дал мне денег, забрал камеру и снова подарил мне ее через год, надеясь, что я одумаюсь. Так она и лежала несколько лет, продавать я ее не решался. Чисто ради приличия иногда доставал ее с полки, делал какие-то фотки, а потом неожиданно для себя втянулся, и сейчас это мое основное и любимое занятие. © Подслушано / VK
- Когда я родила, всеобщее внимание было приковано к ребенку. Единственный, кто был рядом со мной, пока я выздоравливала, — это мой папа. © gdffffinz / Reddit
- Папу достали деревенские соседи, которые спрашивали у него каждый раз, когда я приезжала в гости, вышла ли я повторно замуж после развода. И тогда он стал говорить со скорбным лицом: «Да не берет что-то никто!»
- Сделала я в 15 лет татушку: маленькое сердечко с правой стороны шеи. Мама нормально отреагировала. А сегодня, спустя несколько лет, папа спрашивает: «Ой, доча, а тебе не лень каждый день рисовать это сердечко?» © __urlcrushh / Twitter
- Отец всегда был рядом с нами. У брата сломалась машина в 2 часа ночи, уже через 20 минут папа приехал к нему. Когда я заболела в колледже, он в тот же день привез лекарства. Я знаю, что, если позвоню папе, он решит все проблемы. © stripedbathmat / Reddit
- В детстве подарили мне золотое колечко, я взяла и надела его кукле в качестве колье. Через какое-то время мама спрашивает, мол, где кольцо, а я в упор не помню. Был грандиозный скандал. Пришел вечером папа — я вся в слезах и соплях. А он подходит и говорит: «Подними руку повыше, еще выше! Набери воздуха в грудь, резко опусти руку и скажи: „Ну и фиг с ним!“» И смеется, глядя на мое ошеломленное лицо. Так легко стало. А кольцо нашлось через пару недель, когда снова играла с этой куклой. © aania90 / Pikabu
Какое у вас самое яркое воспоминание, связанное с папой?
AdMe/Народное творчество/15+ историй, которые доказывают, что быть батей — это целое искусство
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