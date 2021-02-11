15+ историй из жизни, за которые сценаристы триллеров продали бы душу
Отец триллеров Альфред Хичкок говорил: «Для меня единственный способ избавиться от своих страхов — снять о них фильм». А вот герои нашей статьи, видимо, для того же результата решили поделиться своими странными историями с пользователями интернета. И от этих откровений становится действительно не по себе.
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- У меня дочь лунатила. Ночью просыпаешься, а в дверях она стоит и молчит. Я ей: «Доча, ты чего?» В ответ тишина. Один раз спим с женой. Слышим: топ-топ-топ — пошла в туалет, дверь закрыла. Лежим ждем. Никаких движений. Как будто уснула на унитазе. Жена мне: «Чего она там, спит, что ли?» Ну пошел я ее будить. Захожу — нет никого. Дочь спит себе в кровати. Немного неуютно стало сразу. И это не единственный случай, спишь уже вполглаза. Слышу — заговорила с кем-то. Что говорит, непонятно вообще. Поднялась и идет, как будто кто-то ведет ее за руку. Разговаривает. Мимо нашей комнаты по коридору. Я подрываюсь — и за ней. Не успеваю. Она коридор прошла и в конце него, видимо, проснулась. Как заорала! «Папа! Папа!» Темно же, не видно ничего. Я вроде как к ней идти, а ноги не идут. Прямо как приклеили. Короче, забрали ее к себе в постель до утра. Жесть, ребята. Как вспомню — до сих пор холодный пот пробивает. © Vladyko1974 / Pikabu
- Я в свободное от учебы время подрабатываю фотографом: снимаю влюбленные пары или свадьбы. Перебирая архив фоток за 2 месяца, я заметила, что на многих снимках на заднем плане видно размытую фигуру моего знакомого с потока. Перед одной лекцией подошла к нему с резонным вопросом, почему он меня преследует. А он отшутился, что уж больно я красивая, нужно приглядывать за мной, чтобы не украли. Недавно на весь универ прогремела новость, что его не стало. А вчера на новых фото я снова заметила его лицо. © «Палата № 6» / VK
- Первый курс. В общежитии хаос, много студентов, расселили всех кое-как. Нас тоже запихали впятером в одну большую комнату с условием попозже расселить как надо. И вот однажды поздно ночью в полудреме, сквозь полузакрытые веки, вижу, как открылась входная дверь. Все тихо спят. В дверном проеме показался силуэт то ли сгорбленного старого человека, то ли лохматой обезьяны. И тут этот старик-обезьяна шагнул в комнату и с одного прыжка взобрался на двухъярусную кровать, упав на парня, который спал на втором ярусе. Меня будит крик! Я открываю глаза и понимаю, что спал нормально и видел сон. И кричит как раз тот самый парень на втором ярусе! Я подскакиваю, тормошу его: «Проснись! Что с тобой? » А он говорит, что на него во сне навалилось что-то тяжелое, и он не мог ни дышать, ни двигаться. © Amir88 / Pikabu
- Зашли с подругой в гости к общей знакомой. На входе бабуля консьержка предупредила нас, что один лифт сломан, а второй на ладан дышит, и нужно с ним поаккуратнее. Подруга не придала этим словам никакого значения и со всей дури, как она любит, зарядила пальцем по кнопке «15». Лифт закрылся и поехал с первого этажа... вниз! Мы застыли в ужасе, и вдруг он наконец-то остановился. Я самым деликатным образом еще раз нажала на кнопку «15», и лифт поехал вверх. Увидев наш ужас, знакомая сразу все поняла, сказав: «Что, съездили на лифте в ад и обратно?» © «Палата № 6» / VK
- Мы с подругами на вечеринке познакомились с парнями. Договорились, что поедем в лес на шашлыки. Пока шли от города к месту встречи, мне все время мерещилась какая-то девушка. Поначалу я подумала, что это от жары мне показалось, и не обращала внимания. А когда я остановилась завязать шнурки, то увидела прямо перед собой светящийся образ, который сказал мне, чтобы я не шла туда, а скорее возвращалась домой. Я испугалась и попыталась рассказать об этом подругам, но они только посмеялись в ответ. На мои уговоры вернуться вообще не реагировали. Сославшись на головную боль, я оставила их там и уехала назад в город. Потом я узнала, что те малознакомые парни моих подруг обокрали и оставили одних в лесу. © «Палата № 6» / VK
- Я занималась обучением свой кошки, и как результат у нее была своя кнопочка со звонком, которую она нажимала, когда хотела есть. Сегодня посреди ночи я проснулась оттого, что эта кнопочка звенела, не затихая, долго-долго. Я еще подумала, что это странно, ведь кошка обычно со мной спит. А потом расслышала, что кто-то ломится ко мне в дверь. Я крикнула, что позвоню в полицию, и ночные посетители убежали. И только потом поняла, что кнопку никто не нажимал, ее просто ни с того ни с сего заклинило. Кошку я похоронила 2 недели назад. © «Палата № 6» / VK
- Мне было 11. Снился сон: я стою на 1-м этаже около лифта, из него выходит мама с подругой. Подруга ее в нежно-розовом костюме, на пиджаке огромная красная роза. Они проходят мимо меня, мама оборачивается и что-то говорит мне. Я просыпаюсь. Радостная, иду рассказывать этот сон маме. Она сидит на диване, глаза пустые. Я рассказываю ей свой сон, а оказывается, ее подруги в тот день не стало. © «Палата № 6» / VK
- Завела я котенка. Он, конечно, шебутинка еще тот был. Сижу я на работе, котенок дома... И вдруг, как вспышка какая-то, отчаянный крик о помощи: «Мама!!!» Я страшно удивилась, что это такое было: никакая я не мама, да и вообще. Вот прихожу я домой, все тихо-мирно... Захожу в кухню... И все стало ясно. Над столом у нас была полка со старым громоздким музыкальным центром. А над полкой висели ветви искусственных цветов. И мой обалдуйчик все мечтал эти качающиеся гроздья уконтрапупить. Вот он полез на эту хлипкую полку, а она под его тушкой оторвалась. И летел мой рыжий сынок с высоты порядочной. Видимо, этот-то отчаянный мысленный вскрик я и услышала аж на работе. © Екатерина Слугина / Facebook
- У меня напротив кровати стоит шкаф с зеркальной дверью, кровать стоит изножьем к шкафу. Никогда не придавал значения всей этой чертовщине про вред сна напротив зеркал и прочим приметам. Пока ночью внезапно не проснулся и не увидел в этом зеркале отражение сидящего СЕБЯ в ногах кровати, а вместо глаз были черные провалы теней. Я аж подскочил, но, моргнув, увидел, что в зеркале снова стало пусто и я видел лишь свое обалдевшее лицо. До утра почти не спал. Заклею его на фиг... © «Подслушано» / Ideer
- Рассказала недавно свекровь, которая не верит ни во что сверхъестественное. Свекор уехал в другой город, она дома осталась одна. Вечером помылась в бане и легла спать, забыв выключить газовый котел. Снится ей давно умерший отец. Как будто помылся в бане, выходит и говорит: «Наталья, ты бы выключила котел, а то он уже перегрелся, как бы не случилось чего». Свекровь проснулась, побежала в баню, а там еще час — и было бы очень все плохо. Вот так умершие родственники заботятся о нас. © «Подслушано» / Ideer
- Приехали мы всей своей молодой семьей в гости к матери мужа. Ночью мне приснился очень неприятный сон. Будто я встаю с дивана, на котором мы спали, подхожу к зеркалу в коридоре и вижу в нем злобно смеющуюся беловолосую женщину. От ее смеха у меня перехватило дыхание, стало трудно дышать. Я проснулась, и мой взгляд упал прямо на это зеркало. Мне стало страшно, прижалась к мужу, даже разбудить его хотела. На следующий день рассказала мужу. Думала, что он даже внимания не обратит, но он, скептик по натуре, мне поверил. Сказал, что маме его тоже часто снилась женщина с белыми волосами. В общем, больше я в этом доме ночевать не хочу. © «Подслушано» / Ideer
- Сидела дома одна в наушниках, слушала музыку. Вдруг показалось, что в дверь стучат. Я наушники сняла и прислушалась. Нет, не показалось, действительно стучат, причем так отчетливо и громко. Подхожу, не смотря в глазок, спрашиваю, мол, кто там. В ответ так же отчетливо: «Кто-кто, мама твоя!» Я, удивившись, что мама не предупредила о своем приезде, открываю дверь. Никого. Позвонила маме, она у себя дома. Стук повторяется снова и снова. В глазок никого не видно. Страшно. © «Подслушано» / Ideer
- Мой отец трудился в магазине игрушек. Он работал ночным сторожем. В этом магазине все время происходили странные вещи. Предметы падали с полок, мигали огоньки, а иногда он слышал шум в другом конце помещения. Однажды он сказал вслух: «Если тут есть призрак, тогда пусть красный шар в центре потолка лопнет». Не успел закончить предложение, как шар лопнул. Отец включил все лампы в строении и провел остаток смены так близко к двери, как только мог. © KINGCOOVER / Reddit
- Я какое-то время работал по ночам в реабилитационном центре для подростков. Примерно через неделю мне рассказали об Аманде. Лет 10 назад она тут лечилась, но история ее закончилась трагически. По словам моих коллег, ее призрак давал о себе знать по ночам плачем, порой его можно было увидеть возле бывшей комнаты Аманды. Я слушал, но был уверен, что ребята просто пугают новичка... Пока однажды, два месяца спустя, я не делал обход. Я проверял, спят ли дети, и заметил девушку, сидящую в углу коридора. Руками она обхватила колени и выглядела очень грустной. Я услышал какой-то шум за спиной, обернулся, но когда снова посмотрел на то место, где сидела девушка, ее там уже не было. © WE_Coyote73 / Reddit
- В юности я по работе просматривал камеры. Однажды в 3 часа утра я увидел на камере, как кто-то в маске из «Крика» стоит неподвижно и глядит в камеру. Когда я подошел к задней двери и заглянул в щель, никого не было. © Phantom_61 / Reddit
- У меня было дело: сидел на кухне, и вдруг все ножи со стены, с магнита, махом упали. А ведь магнит мощный. Даже один нож снять — надо приложить усилие. Могу предположить, что все дело в нервной энергии. В тот момент я был какой-то взвинченный. Обычно даже техника начинает выходить из строя от такого настроения. © Антон Рожин / AdMe
- Когда я была маленькой, мы жили в «сталинке». И часто раздавался стук. То в потолок, то в стены разные. А надо сказать, что этаж был последний, и только одна стена общая с соседями. А стук раздавался в разных комнатах. Я маленькая у мамы спрашивала, что это. Она говорила, мол, соседи картину вешают. Став старше, я стала соображать, что не могут соседи по ночам картины вешать, да и нет соседей никаких там, где стучат, да и картин за много лет понавесили бы столько, что там живого места не осталось бы... Было мне лет уже 16–17. Пришел в гости парень знакомый — и опять этот стук. Он тоже спросил, что это. Да вот, говорю, сколько себя помню, стучит что-то. Он говорит: хочешь, перестанет стучать? Хочу, говорю. Ну он руку поднял и треугольник на потолке очертил. И все. И, вообразите, перестало! Эта квартира еще лет 15 была нашей — никаких стуков больше не слышали. А парня этого потом больше не видела. © Татьяна Писарева / AdMe
- А я во все это не верила до одного случая: сняли с родителями квартиру, мне 22 было, я студентка. Не хотела туда переезжать: мрачная, даже мертвая энергетика. И вот живут родители в одной комнате, а я — в другой. Однажды ночью просыпаюсь от того, что мама меня будит с бешеным криком, мол, я опоздала. Смотрю на часы, говорю, что еще ночь и она ошиблась, а она такими злобными, ЖЕЛТЫМИ, КАК У КОШКИ, глазами на меня смотрит и ворчит, что я не встаю. Утром маме жалуюсь, а она в шоке: «Значит, ты видела ЕЕ...» Кого ее? В общем, мы обе видели какую-то сущность, и почему-то она была женского пола. © Вера Саляка / AdMe
- Когда я была беременна сыном, мне приснился сон: будто иду по мосту, мост деревянный, а внизу бурлящая река. Смотрю себе на руку, на пальце золотое кольцо с двумя бриллиантами. Один из камней вдруг выпал и покатился по мосту. Я за ним. Не поймала — камень упал в воду и исчез навсегда. Проснувшись, я потеряла покой. Я знала, что беременна только одним плодом, а тут такое. Так как я сама одна из двойняшек, я была почему-то уверена, что у меня там еще один ребеночек. Но УЗИ и обследования показывали только один плод. И только во время родов стало ясно, что изначально их было 2, но один не развился еще в начале срока. Сон так и врезался мне в память, хотя прошло уже 23 года. © Фотима Салиева / Facebook
- Жила моя семья тогда в Баку, недалеко от строящегося аэропорта. На месте, где сейчас этот аэропорт, были небольшая роща и поле. Моя мама была тогда подростком, гуляла допоздна, приходила затемно. Но дом стоял за рощей, и самый быстрый маршрут был напрямик через нее. В общем, собирается мама как-то гулять, а с ними тогда жила моя прабабушка. Она маме говорит: «Внучка, сегодня день Ивана Купалы, когда домой будешь идти, не вздумай оборачиваться, если кто будет звать». Ну мама посмеялась и пошла. На обратном пути почувствовала, что как-то не по себе, будто кто-то наблюдает, но идет дальше. И вдруг прямо в метре за ее спиной послышались шаги, словно кто-то специально по земле шаркает. И по имени ее называет, но голос незнакомый, как будто бесполый, непонятно, женский или мужской. Мама моя, ничего не говоря и не оборачиваясь, как побежит. Говорит, никогда так не бежала. Домой примчалась, рассказала родным, а мой дед и сказал, что с ним то же самое в тот день было, когда домой возвращался. Но он оборачиваться не стал, просто сплюнул в сторону, и шаги прекратились. © Руслан Лоснов / Facebook
- Работаю на пульте в охранной фирме. Ночью сработала тревога в сетевом магазине, посылаю на проверку мобильный экипаж. С места докладывает, что взлома и повреждений нет, через окно видит, что на полу валяются банки энергетика. Отматываю назад запись видеокамеры: ясно видно, как ни с того ни с сего пластмассовые ящики с банками упали, и те покатились по полу в разные стороны. За 5 с половиной лет работы впервые такое было. © Наталия Никифорова / Facebook
- Я учился еще в 3-м классе, когда попал в больницу с желтухой. Дело происходило в Ташкенте в конце 80-х годов, и это было зимой. Так вот, проснулся я среди ночи от стука в окно над моей головой. А окно выходило в другую палату. Я встал на кровать, чтобы присмотреться, так как думал, что это другой пациент стучит. В окне была видна только кисть руки, я посмотрел сквозь окно и увидел, что тот пациент мирно спит, положив обе руки под свою голову. А рука просто висела в воздухе и продолжала стучать в окно. На следующее утро я рассказал всем о происшедшем, но мне никто не поверил. Через пару дней, вечером, когда мы готовились ко сну, в больнице вдруг отключился свет. Медсестра, делающая обход в той палате, увидела на подоконнике тень и, подумав, что это другой пациент, приказала лечь обратно в постель. Однако, приблизившись, она поняла, что это не человек, и начала кричать от страха. После этого случая все поверили моему рассказу. По слухам, эта больница находилась прямо на месте старого кладбища. © Temur Davronov / Facebook
Бонус: «„Локальный Сайлент Хилл“. В городке Клэртон, штат Пенсильвания, есть тропа, проход на которую строго воспрещен. Однако, похоже, у гугла есть пропуск... Делаем буквально один шаг и оказываемся на уже не существующей Lincoln way»
«Нарушители будут наказаны».
Можете сами пройтись по заброшенной улице.
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