15+ историй из жизни, за которые сценаристы триллеров продали бы душу

Отец триллеров Альфред Хичкок говорил: «Для меня единственный способ избавиться от своих страхов — снять о них фильм». А вот герои нашей статьи, видимо, для того же результата решили поделиться своими странными историями с пользователями интернета. И от этих откровений становится действительно не по себе.