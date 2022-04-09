15+ историй из жизни курьеров, которым скучать некогда, даже если очень сильно хочется

У людей со стороны может сложиться впечатление, что работа курьером не сопряжена ни с какими сложностями: забрал себе заказ, поехал по адресу, передал его и свободен. И только люди из сферы доставки знают, с какими трудностями и сюрпризами им приходится сталкиваться на ежедневной основе. В такой работе без чувства юмора, выдержки и смекалки никуда.