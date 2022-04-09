15+ историй из жизни курьеров, которым скучать некогда, даже если очень сильно хочется
У людей со стороны может сложиться впечатление, что работа курьером не сопряжена ни с какими сложностями: забрал себе заказ, поехал по адресу, передал его и свободен. И только люди из сферы доставки знают, с какими трудностями и сюрпризами им приходится сталкиваться на ежедневной основе. В такой работе без чувства юмора, выдержки и смекалки никуда.
Мы в AdMe.ru прониклись трудностями работы курьеров и хотим представить вам истории об их радостях и горестях.
- Заказала доставку. Курьер позвонил в домофон, впустила его в подъезд, так как живу на 2-м этаже в доме без лифта, сразу открыла дверь. Моя квартира последняя в длинном коридоре. Слышу, как курьер повернул с лестницы и бодро топает в мою сторону. В это время моя кошка Мортиша (Тиша) вышла ко мне в коридор, я ей говорю: «Тиша, уйди». Слышу, курьер споткнулся, постоял пару секунд и пошел дальше... тихо так. Отдает пакет и шепотом желает хорошего дня. Бедняга, наверное, подумал, что я на него шикнула: «Тише иди». © Аня Колесова / AdMe
- Поехала отвозить заказ на девичник. Дверь открыла будущая невеста и посмотрела на меня как-то огорошенно. Я поинтересовалась, все ли в порядке, и она, полусмеясь-полуплача, ответила «да». А затем призналась, что они с подругами играют в «Правда или действие?» и те ей загадали устроить танец доставщику пиццы. Она не думала, что я соглашусь, так как я девушка. Но я ей подыграла и получила за это щедрые чаевые. © gdnght6 / Reddit
- Заказала доставку на дом курьером в утреннее время. Утро, я привычным движением руки, не глядя, провожу по экрану, чтобы отключить звонящий будильник. Затем с ревом мамонта потягиваюсь, смачно зеваю, бормочу что-то нечленораздельное спросонья и недовольно кряхчу. Курьер терпеливо слушал все это около минуты, пока до меня не дошло, что я вместо выключения будильника ответила на звонок. © Подслушано / VK
- Работаю доставщиком пиццы. Как-то раз мне попалась женщина, которая знала мое имя еще до того, как я ей представился. У нее еще была татуировка в виде доски для спиритических сеансов на плече, и она сказала мне, что надеется, что я буду ее курьером и в следующий раз, когда она сделает заказ. © RyusSkinnyCousin / Reddit
- Неделю назад устроился работать курьером на авто. И вот сегодня состоялся примерно такой диалог с администратором:
— Знаешь, ты как-то медленно ездишь.
— Ну а как быстрее-то? Погода плохая, снег и гололед.
— У нас есть Паша, так вот он всегда отвозил заказы быстрее всех. Постарайся взять с него пример.
— А где он? Что-то за неделю я его ни разу не видел.
— Так он на больничном, 2 недели назад в аварию попал, ногу сломал. © VasyaDirokol / Pikabu
- Работаю курьером в местной пиццерии. Вожу на своем мопеде людям еду, радую их, иногда даже «спасаю». Было много разных случаев, но недавний прямо отложился у меня в памяти. Иногда, когда у меня хорошее настроение, я к пицце еще даю людям по конфетке — вроде мелочь, но приятно. Так вот, недавно привозил пиццу в многоэтажку. Приехал, звоню в дверь, открывает девушка. Отдаю ей заказ и в придачу 3 конфетки. У нее аж глаза загорелись, она забрала все и, улыбаясь, сказала: «Блин, ты просто ангел!» Я знал, что женщинам иногда сладкого хочется, но чтобы настолько. © Палата № 6 / VK
- Живем в частном доме. Как-то зимой была сильная метель, дорогу к дому замело напрочь. В этот день ожидала доставку, была уверена, что из-за погодных условий ее перенесут. Но нет, курьер прошел метров 500 по глубокому снегу от основной дороги, так как машина не могла проехать, но посылку таки доставил. Я была под впечатлением! Получил хорошие чаевые, конечно. © Ирина / AdMe
- Работаю курьером. Все перевезенные документы заношу в специальную тетрадочку. Когда в офисе об этом узнали, стали постоянно звонить с вопросами в стиле: «Когда и кому ты передавал документ, который мы давали тебе в прошлом году?» Будь проклят тот день, когда моя инициатива раскрылась. Думаю попросить ставку бухгалтера. © Подслушано / VK
- Влюбилась в курьера одного известного магазина. Готова была заказывать каждый день там что-то, лишь бы он мне поулыбался и что-нибудь сказал. А потом он привез заказ моей подружке и оказалось, что он и ей так же улыбается. Ну и дура же я! © Подслушано / VK
- Взял заказ на доставку подушек, по пути еще взял заказ на доставку цветов. Приезжаю к клиентке отдавать подушки. И дверь мне открывает женщина в весьма откровенном наряде. Берет у меня подушки, а я стою с цветами. И в этот момент приезжает мужчина на этаж. Как вы думаете, какие мысли были у него в голове, когда он увидел свою женщину в откровенном наряде и чужого мужчину с цветами? Выходит из лифта и смотрит на меня глазами добермана. И тут клиентка выдает: «А чего это ты так рано с работы вернулся?» Неловкая пауза секунд на 30. И тут клиентка продолжает: «Чего встал? Дай парню денег за доставку». Я взял деньги и уехал... © Dostavista / Pikabu
- Взял заказ на доставку еды, мне дали термосумку. Иду по городу и вижу: около помойки шевелится сумка. Подхожу, смотрю — в ней щенок таксы. На улице была зима. Подобрал его и пошел к клиенту. Поднялся к клиенту и сказал щенку: «Подожди возле лифта». Но не тут-то было: я открываю сумку, и в этот момент щенок с разбегу прыгает в нее. В это же время клиент открывает дверь и видит в сумке щенка, который «говорит» ему: «Гав». В итоге клиент и свою пиццу решил забрать, и щенка взял. Как узнал потом, вся семья просто в восторге от щенка. © Dostavista / Pikabu
- Ждала парня с работы. Намарафетилась, прибрала, по всему дому зажгла свечи, и уже с минуты на минуту должен был приехать курьер с вкусняшками. Какими же были его глаза, когда он заглянул в квартиру! Небрежно накинутый халатик, в глубине квартиры романтический полумрак, а в моих глазах искорки. Сдачу он отсчитывал очень долго, и его лицо явно выдавало, что похожее он видел только в кино. © Подслушано / VK
А у вас есть истории, связанные с курьерами, которым самое место в этой подборке?
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