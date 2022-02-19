15+ историй из курьерской реальности, которая недалеко ушла от остросюжетного фильма

Всем нам по той или иной причине иногда приходится воспользоваться доставкой. И одним курьерам хочется памятник при жизни поставить, а других записать черной ручкой в самый черный список. Но что-то нам подсказывает, что во многих ситуациях не все так однозначно.

Мы в AdMe.ru решили взглянуть на мир глазами курьеров, и, поверьте, им есть что рассказать о своих трудовых буднях и о нас с вами.

Работаю курьером, и меня откровенно достали женщины 52–54 размера, которые заказывают себе размер S, а потом со мной ругаются: «Размерный ряд неправильный, вы мне не то привезли». Как-то не выдержала, принесла одной померить платье размера XL, а не S (как раз в багажнике от другой покупательницы осталось). Подошло. А она начала на меня орать, что это невозможно, ведь она «всю жизнь носит размер S». © Подслушано / VK

Вчера я сделал заказ: одна пицца для меня и одна для курьера, который в дождь будет доставлять заказ. Надо было видеть выражение его лица, когда я сказал ему: «Одна из них для тебя». Но он вернул мне эту пиццу, сказав: «Я не буду есть этот мусор, меня ждет домашняя еда». Выражение моего лица тоже было бесценным. © Biplav Saraf / Quora

Когда я был подростком, у нас в семье было принято говорить «люблю тебя», когда кто-то уходил из дома на работу или по делам. Однажды пришел курьер. Я заплатил за еду, а когда он стал уходить, сработали мои инстинкты и я во весь голос заорал: «Я люблю тебя!» © Robert Burton / Quora

Когда мне было чуть за 20, я работал доставщиком пиццы. И однажды скучающие полицейские устроили мне личное сопровождение до места назначения. Я ехал в окружении машин с 9 мигалками! © Caulley Johnson / Quora

В студенческие годы работала курьером, возила документы по офисам. Однажды попала на мини-корпоратив в офисе, меня даже угостили пиццей, и я благополучно забыла об этом. Недавно муж приходит с новой работы, ржет: ты, говорит, подсуетилась заблаговременно, оставила напоминание о себе на моей будущей работе еще до нашего знакомства. Оказалось, там на стенде висят фото с корпоративов, на одном из них среди людей я лопаю кусок пиццы. © Подслушано / VK

Когда-то я каждый день привозил пиццу мальчику лет 10, который все время заказывал одно и то же. Я никогда не видел его родителей — он всегда сам открывал дверь. Его диета состояла из пиццы, даже его дверной звонок был жирным. Предполагаю, что его родители на некоторое время оставляли его дома одного с деньгами. © Toledo Robson / Quora

В наш ресторан позвонили из расположенной поблизости психиатрической больницы, сделали заказ, курьер, как обычно, взял блюда и уехал. Когда прошел час, а он не вернулся, мы очень забеспокоились. Хозяин ресторана позвонил в клинику, и там ему подтвердили, что они получили свою пиццу. Мы вообще не понимали, что делать. В конце концов нам позвонили сотрудники службы безопасности этой психбольницы. Оказалось, что наш курьер уронил ключи, когда шел обратно к машине. Он ползал на четвереньках в темноте, когда его заметил охранник. Курьер объяснил, что произошло, но охранник ему не поверил и вызвал подкрепление. Они взяли его под стражу и стали выяснять, из какого корпуса психбольницы он сбежал. Примерно через 30 минут служба безопасности все же решила позвонить в ресторан. Они были искренне удивлены, что его история оказалась правдой. © John Brzezinski / Quora

А я на прошлой неделе напугала курьера. Приболела немного, и готовить было лень, решила заказать еду из ресторана. Пока ждала — уснула. Естественно, встретила парня во всей красе своей девичьей: глаза красные, волосы дыбом, еще чихнуть умудрилась. Хорошо, он еще не успел подойти близко, но лицо его я буду долго помнить. © Наталья / AdMe

Работаю в курьерской службе. Приходит как-то парнишка по вакансии курьера. Обсудили все, а под конец он уточняет: «Я буду не пешим курьером, а на авто». Спрашиваю: «Вам только 18 исполнилось, у вас уже есть права и машина?» «Нет, — отвечает, — прав нет. У меня личный водитель». Немой вопрос. А парнишка продолжает: «Папа сказал: „Ты уже здоровый лоб, иди работать“». © TauKappa / Pikabu

В старших классах я развозил пиццу. Однажды я принял заказ на 20 больших пицц и 200 крылышек. И хотя везти все это нужно было минут 35, я был счастлив, потому что ждал хорошие чаевые. Я сложил все это в 4 или 5 больших сумок и поехал. Потом раза за три занес все это в офис пешком по лестнице. Конечно, помощь мне никто не предложил. Наконец, я даю заказчику на подпись квитанцию, в которой они могут добавить мне чаевые. Из вежливости я никогда не смотрю в нее, пока не вернусь в машину. Итак, я возвращаюсь и вижу, что они добавили чаевые в размере 75 центов! Эта поездка заняла у меня почти 2 часа, которые я мог бы потратить на другие поставки и заработать настоящие деньги. До сих пор это самая странная вещь, которую я когда-либо видел в индустрии доставки. © David Mapes / Quora

Неделю назад устроился работать курьером на авто. И вот сегодня администратор мне говорит: «Знаешь, ты как-то медленно ездишь». Я отвечаю: «Ну а как быстрее-то? Погода плохая, снег и гололед». Администратор парирует: «У нас есть Паша, так вот он всегда отвозил заказы быстрее всех. Постарайся взять с него пример». Спрашиваю: «А где он? Что-то за неделю я его ни разу не видел». Тот отвечает: «Так он на больничном, 2 недели назад в аварию попал, ногу сломал». © AlexRomanovvvvv / Pikabu

«Как прикажете сделать доставку до двери, если столько снега навалило, а дорожки нечищены?»

Как здорово, когда заказы отменяются. А еще лучше, когда это большие заказы. 10 чизбургеров, 10 двойных чизбургеров, 10 гамбургеров, 10 макчикенов и 10 порций наггетсов по 10 штук — я накормила всех парней на работе мужа и свою семью из 6 человек. Плюс получила $ 12 за отмененный заказ. © ZZaben83 / Reddit

Однажды я доставлял 100 упаковок зубочисток. Заказчик заплатил за это $ 14,5. © BaphometsLord / Reddit

Было лень готовить, и я решил заказать доставку. Все оплатил, сижу жду. Курьер приехал, я иду к двери, счастливый. Начинаю искать ключи, а ключей моих нет. Понимаю, что девушка ушла на работу и забрала ключи — и свои, и мои. Звонит еще раз курьер, я расстроен, даже чуть-чуть в бешенстве, говорю, чтобы забрал заказ себе. Он спрашивает: «Ну, может, соседям оставить?» По его разговору я понял, что он не хочет оставлять меня в беде. И тут я вспоминаю, что после ремонта у нас остались старые провода. 6-й этаж, примерно 18 метров. Говорю ему: «А может, я с окна тебе кину провод, а ты привяжешь?» Он согласился, и началась наша операция по спасению. Я спустил ему провод, он привязал пакет с едой, дал сигнал, что все ок, и я начал поднимать пакет. В голове играла песня из фильма «Миссия невыполнима», но все-таки мы выполнили эту миссию. Я довольный, сытый. У курьера тоже поднялось настроение — закинул на карту ему на чай в знак благодарности. © TAV21 / Pikabu