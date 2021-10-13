15 историй, финал которых не предугадает даже потомственная ведунья
Все мы любим фильмы с концовками, которые заставляют нас сидеть с открытым ртом во время финальных титров. Но у жизни сценаристы тоже хоть куда, и ее сюжетные ходы иногда могут дать фору любому голливудскому киноделу.
Мы в AdMe.ru ну совсем не представляем мир без историй с крышесносным финалом. А наши сегодняшние герои не подвели и подкинули целую россыпь таких сюжетов. Налетайте!
- У меня на свадьбе нужно было за кафе рассчитаться. Потеряли жениха. И тут открывается штора у окна, а за ней жених со свидетельницей пересчитывают деньги! © Kolpak701 / Pikabu
- Подруга-фотограф сняла любовную фотосессию, выложила в сеть и получила в личку вопрос от незнакомой девушки: «А это модели или коммерческая съемка?» После ответа «коммерческая съемка» девушка написала: «Просто это мой парень на фото с девушкой. А я уже забеспокоилась, но хотя бы узнала, где он!» © swinopass / Twitter
- Иду вечером в магазин, настроения нет. Навстречу мне идет парень, улыбка до ушей. Подходит и просит разрешения меня обнять. Я соглашаюсь и после этого иду с улыбкой в магазин. Но улыбка мгновенно пропала, когда я поняла, что он вытащил у меня кошелек. © Подслушано / Ideer
- Знакомая сдала квартиру (без договора, под честное слово) практикующему йогу, а сама уехала к парню. Деньги квартирант исправно переводил. Через год отношения с парнем разладились, она позвонила жильцу, тот сказал, что через 2 недели съедет в новое жилье. Вернувшись, хозяйка дома обалдела: квартира была очень чистая и пустая! Квартирант сразу по приезде продал всю мебель, а сам спал на матрасике, минималист! Когда она связалась с этим йогом, он удивился: «Это разве не мусор был?» © Halina Pe / Facebook
- Работаю я санитаром в больнице. Сегодня бабулька меня попросила помочь позвонить сыну. Я спрашиваю, мол, как сына зовут? Она отвечает: «Данила». Ищу в телефонном списке хоть какого-нибудь Данилу. Не нашел. Ей об этом сообщил. А она говорит: «Он у меня в телефоне записан как Тарас». © Boss815ilya / Pikabu
- Стою у киоска на остановке. Подходит автобус, и молодой парень бросается к двери. Встречает старую-старую бабульку, подает ей руку, помогает спуститься. Следующей спускается молодая девушка, он подает ей руку, обнимает и целует. Парень с девушкой удаляются, а бабуля, шамкая беззубым ртом, говорит, глядя им вслед: «А меня не поцеловал...» А потом смотрит на меня и задорно подмигивает. © Fatherbig / Pikabu
- Стою на светофоре. Вижу, идет парень, ухоженный и хорошо одетый. Внезапно он остановился, опустился на колени на землю и начал что-то разглядывать. А затем достал удостоверение личности из бумажника, соскреб им что-то с земли, сунул в рот и пошел дальше. © thebends888 / Reddit
- Я проводил иногороднему другу экскурсию по своему городу. Тут особо не на что смотреть, на самом деле. Но когда мы проезжали мимо какого-то отеля, мужчина в ночной рубашке и макияже вылетел босиком и с криками из номера и побежал по тротуару. © unknown author / Reddit
- Сидел в холле универа. Все вокруг меня в зоне отдыха работают на своих ноутбуках в наушниках. Все, кроме одной девушки. Она громко включает песню «Call Me Maybe» на своем ноутбуке. Почти через 2 минуты к ней подошел случайный парень, захлопнул ее ноутбук и сказал: «Выключи эту гадость». Это было прекрасно. © unknown author / Reddit
- Сидит сын, вынимает из нашей собаки колючки. Я ему говорю:
— Только ты дергай аккуратнее, чтобы ей не было больно, а то она развернется и рявкнет на тебя.
— Ну вы же как-то справляетесь со своей депиляцией, и она справится. © SemennicovaV / Twitter
- Еду сегодня в метро с грустной миной, в своих мыслях о завтрашней зарплате и о том, что завтра нормально поем (да, я не умею распределять свои финансы). Подсаживается ко мне на свободное место парень. Жестом просит снять наушники. Сняла и слышу: «Девушка, 300 рублей не будет?» Я показываю ему мелочь и говорю: «Вряд ли». А он мне: «Не, мелочь не надо. Может, на карту кинешь?» © nedopekish / Pikabu
- Сегодня еду в электричке на дачу. Напротив сидит женщина, смотрит на меня и вдруг выдает:
— Здравствуйте, вы анализы уже сдавали?
Пока пытаюсь осмыслить, что я ел накануне и почему так плохо выгляжу, она продолжает:
— Мочу лучше сдавать утром, когда высокий уровень... — тут я не расслышал. — Обратите внимание на цвет и прозрачность.
Видимо, узрев мое удивленное лицо, она убирает волосы и показывает на гарнитуру, мимикой сигнализируя о том, что она с кем-то говорит по телефону. © heap22 / Pikabu
- Я был маленьким ребенком. Мы с семьей сели в автобус, и тут я увидел старушку, кричащую о том, что она не хочет сидеть в автобусе с людьми, которые устраивают всякие непотребства на публике. Она выскочила из автобуса, молодая пара встала, и мужчина сказал: «Все, что я сделал, — это поцеловал девушку в щеку». © BOMBNOM / Reddit
- Помню, в 12 лет, гуляя с друзьями, решила купить себе пакетик сухариков. Сидим в парке на лавочке, хрустим, а рядом ходит стая голубей. Ну, я решила их покормить и кинула одному сухарик. Так эта хитрюга села на мою руку и вырвала пакетик у меня из рук! Меня обокрали голуби, блин! © Подслушано / Ideer
- Собрались на выходные на дачу за закрутками и на шашлыки. Пока грузились по машинам, сын решил разморозить один из пакетов с мясом и положил его на горячую батарею. На 4-й день, вернувшись и подходя к своей двери, почувствовали запах, как в морге. Было решено вызвать полицию: вдруг что? Таких отборных ругательств я не слышала никогда. © Подслушано / Ideer
А какие истории с неожиданным твистом вам подкидывала судьба?
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