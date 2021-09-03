15 историй для тех, кто знает, что следует за фразой: «Давай маленький огородик заведем!»

Кого-то хлебом не корми — дай обустроить на даче свой огород с теплицей и грядками. А заодно приобщить к прополкам с выкапываниями всех близких и дальних родственников. Вне зависимости от того, хотят они этого или усиленно сопротивляются.

Признаемся, что мы в AdMe.ru и сами обожаем домашнее варенье и другие заготовки. Но помним, что если очень хочется, то можно ведь и просто в гамаке отдохнуть, без всяких принуждений.

Матушка:

— Знаешь, я же давно участок хочу купить. Вот тут присмотрела наконец. Хороший участок, просят недорого, и добираться просто.

Я:

— Да без проблем. Денег я тебе докину, сколько надо будет. Только имей в виду, я даже не хочу знать, где этот участок находится.

Матушка (на следующий день):

— Знаешь, я тут подумала. Наверное, мне не так уж и нужен этот участок. © hendehog / Pikabu

Раньше всегда помогала свекрови с огородом, вареньем и соленьями. Она никогда ничем не угощала, но мы не обижались — был свой огород. А потом переехали с мужем в квартиру, ну и этого огорода не стало. И вот попросила у свекрови баночку варенья и огурчиков, захотелось. На что она выставила мне счет. Теперь сидит плачется и обижается, что не приезжаю помогать. А мне даже общаться не хочется. © Подслушано / Ideer

Каждый год мой дед заставлял меня все лето подряд обрабатывать огород размером с футбольное поле. И при этом дед постоянно мне жаловался, что ему этот огород вообще не нужен, самому тяжело все организовывать, урожай привозить. И лучше бы он это время на рыбалке проводил.

Один раз я посчитала вообще все материальные расходы, которые сопровождают этот тупой бесконечный труд, и радостная прибежала к деду, сказала: «Ничего себе! Оказывается, ты тратишь, например, 10 000 тугриков за весь сезон на содержание огорода, а получаешь с него урожая на 6 000–7 000!» На что мне был дан ответ, мол, кто ты такая, чтобы указывать старшим, и что вообще люди (читай: остальные хозяева) скажут, если вы не будете пахать на моей плантации?! © Bash.im

Один раз я посчитала вообще все материальные расходы, которые сопровождают этот тупой бесконечный труд, и радостная прибежала к деду, сказала: «Ничего себе! Оказывается, ты тратишь, например, 10 000 тугриков за весь сезон на содержание огорода, а получаешь с него урожая на 6 000–7 000!» На что мне был дан ответ, мол, кто ты такая, чтобы указывать старшим, и что вообще люди (читай: остальные хозяева) скажут, если вы не будете пахать на моей плантации?! © Bash.im Как жертва огородного детства, я для себя решила так: огород только в случае апокалипсиса. А пока горшка с базиликом на окне хватит. © ArtNaola / Twitter

Приехал вчера к бабушке. Застал ее лежащей на кровати в полуобморочном состоянии. Выпив горстку таблеток специально для этого случая, она оклемалась и объяснила причину внезапного прихода старухи с косой:

— Сорняки на огороде уничтожала. Вот, плохо стало.

— На улице под солнцем при +40. Чего до вечера не подождала?

— Так вечером сериал!

И она еще называла меня игроманом... © ugar2018 / Pikabu

— Сорняки на огороде уничтожала. Вот, плохо стало. — На улице под солнцем при +40. Чего до вечера не подождала? — Так вечером сериал! И она еще называла меня игроманом... © ugar2018 / Pikabu И у меня бабка, ей 82 года. В этом году 10 соток огорода засадила... На вопрос «Зачем?» говорит: «Не знаю, так получилось...» И теперь обижается, почему же мы не ездим каждый день это все полоть и поливать. © udjunua19 / Pikabu

Каждую весну: «Я чуть-чуть посажу, не нужна мне ваша помощь, мне надо чем-то заниматься!»

Каждое лето: «Вот, вырастила помощников, хоть бы один приехал помочь, огород зарастает-засыхает!»

Каждую осень: «Почему ничего не едите, я кому это все растила-закручивала?!» © SilentBroccoli / Pikabu

Каждое лето: «Вот, вырастила помощников, хоть бы один приехал помочь, огород зарастает-засыхает!» Каждую осень: «Почему ничего не едите, я кому это все растила-закручивала?!» © SilentBroccoli / Pikabu Сняли дачу. Рядом дом, нет — целая усадьба. Хозяин солидный такой, интересный мужчина. Ну и пригласил посмотреть участок. А там две бани, бассейн, зона отдыха, а уж сад-огород какой! Я обзавидовалась. Вот, думаю, жена у него счастливая. Так и завидовала, пока не увидела, как бегает она измученная с лейкой по грядкам. А он сказал: «Я только по шашлыкам, отдыхать приезжаю». © Подслушано / Ideer

Мой брак разрушил частный дом. Точнее, улучшенная дача. Когда еще только познакомились, я неоднократно говорила, что росла в деревне и опять в садово-огородные движения вступать не буду. И на протяжении всех лет не единожды это повторяла. В итоге муж и его брат купили дом (дачу). Когда привезли смотреть, сразу вручили семена. Во время шашлыков уже расписывали, как я займусь хозяйством.

Ну как так-то... © Подслушано / Ideer

Ну как так-то... © Подслушано / Ideer Первая стадия: перепахать 20 га земли, потому что «все свое, все с огорода, без химии и даром».

Вторая стадия: страдать под капельницей от всех болячек сразу.

Третья стадия: втюхивать всем хоть один кабачок или банку огурцов.

Четвертая стадия: орать, что как сажать — так никого, а как жрать — так все! © Tobico / Pikabu

Вторая стадия: страдать под капельницей от всех болячек сразу. Третья стадия: втюхивать всем хоть один кабачок или банку огурцов. Четвертая стадия: орать, что как сажать — так никого, а как жрать — так все! © Tobico / Pikabu Моя бабушка как-то раз звонит маме с дачи: «Ой, ковырялась весь день под солнцем в клубнике попой кверху, и плохо стало». Мама посочувствовала, предложила забить на такие жертвы и отдыхать. Так бабушка обиделась, что ее труд не оценили. © seb_castelanos_ / Twitter

М-м-м, откачивать деда от давления после колупания в огороде просто зашибись, конечно. Миллион раз говорила и еще раз скажу: на фиг огороды. Сделай себе для души маленький сад, посади ягодки да цветочки, пару раз в месяц поколупайся — и все. Но нет, блин. Надо же обязательно вусмерть уколупаться в километрах земли. В итоге вызвали скорую. Настроение: закатать им на фиг весь участок в асфальт. © ol_fa_sol / Twitter

В 20 лет я: «На фиг огороды! Сестра, ты сдурела — сад покупать?»

В 40 лет я: «Так! Надо поставить теплицу для души, чуть огурчиков, чуть помидорчиков, зелень к мясу, грядку клубники, еще черешни и яблони... Навоз надо, землю удобрять (хорошо хоть, сейчас гранулированный продают, чтобы не лопатить тележками), обязательно клумбу с цветами для жены и газон! И косить его каждые 2 недели». И что самое интересное, мне это доставляет удовольствие! Глядишь, к 70–80 годам у меня будут колоситься кабачки с картошкой. © mixas.n / Pikabu

В 40 лет я: «Так! Надо поставить теплицу для души, чуть огурчиков, чуть помидорчиков, зелень к мясу, грядку клубники, еще черешни и яблони... Навоз надо, землю удобрять (хорошо хоть, сейчас гранулированный продают, чтобы не лопатить тележками), обязательно клумбу с цветами для жены и газон! И косить его каждые 2 недели». И что самое интересное, мне это доставляет удовольствие! Глядишь, к 70–80 годам у меня будут колоситься кабачки с картошкой. © mixas.n / Pikabu А я в детстве не понимал, что не люблю больше — школу опостылевшую или огород треклятый. И 1 сентября не знал, радоваться мне, что огород закончился, или грустить, что школа началась. Так и ходил в раздумьях весь год, а там уж и каникулы, а там, значит, и огород треклятый. © truesalo / Twitter

Сосед по даче — владелец сети автосервисов. Очень обеспеченный парень. А его мама, дама лет 60, повернута на огороде. Ну и все старалась припахать сына. То полоть, то окучивать. Он отмазывался как мог. А мать обижалась и истерила. Ну он решил вопрос кардинально. Отправил маму в санаторий. Вызвал ландшафтников, и те покрыли весь участок газоном на металлической основе. То есть лопату воткнуть нереально при всем желании. Скандал слышали все дачники. Зато теперь мама сидит в шезлонге и загорает. © Подслушано / Ideer