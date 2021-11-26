15+ историй бортпроводников, которые, кажется, видели на этом свете все

Работа стюардессой — это далеко не дефилирование с тележкой по салону самолета подобно Бритни Спирc в клипе «Toxic». Каждый член экипажа проходит длительный инструктаж, чтобы быть готовым к тому, что может произойти во время полета. Однако, как в плохом кино, обязательно найдется парочка случаев, к которым просто невозможно было подготовиться.

Нам в AdMe.ru всегда любопытно посмотреть на изнаночную сторону разных профессий. И эти 15+ историй, рассказанных бортпроводниками, помогут хотя бы одним глазком взглянуть на то, из чего состоят их трудовые будни.

Работаю стюардессой на международных линиях. Как понимаете, пассажиропоток сумасшедший. Но одного пассажира помню до сих пор: в бизнесе летел, весь такой важный, на понтах перед своей женщиной. Ну вроде бы что такого, обычная картина. Только вот через месяц он снова летел в том же направлении, но уже в экономе, с семьей и женой, весь такой услужливый, суетливый. Увидев меня, он еще больше закопошился, а я натянула профессиональную улыбку, которая скрывает так много увиденного и услышанного. © Подслушано / VK

Как-то нашим рейсом летела очень полная тетя. В кресло она не помещалась, но так как загрузка была полная, пересадить ее было некуда. Так она и сидела: часть тела на кресле, часть тела в проходе (а он у нас узкий, туда четко помещается телега, и, собственно, все). И в результате ее постоянно цепляли этой телегой. Выходя из самолета, дама злобно заявила: «Вашим стюардессам нужно делать операцию по уменьшению бедер!» © FlyGirl / Pikabu

Моя родственница работает бортпроводником. Она рассказала, что однажды прямо перед раздачей обедов из туалета самолета вышел мужчина, держащий в руках одноразовое покрытие на сиденье унитаза. Он спокойно через голову натянул его на себя, решив, вероятно, что это нагрудник. Несколько других пассажиров последовали его примеру. Члены экипажа подумали, что будет как-то неловко сообщать им правду, поэтому продолжили разносить еду. © Morné Botha / Quora

Однажды наблюдала за тем, как хорошо одетый бизнесмен закатил истерику прямо у стойки регистрации из-за того, что его рейс задержали в связи с туманом. Он кричал, активно жестикулировал и в ультимативной форме требовал от авиакомпании немедленно разрешить эту проблему. В ответ на это работник аэропорта только ухмыльнулся и предложил ему выйти на улицу и попытаться взмахами своих рук разогнать туман. Вся очередь закатилась смехом. © Nonia_Bizness / Reddit

Работаю стюардессой достаточно давно. За всю свою карьеру наслушалась таких историй! И стекло треснуло в кабине пилотов, и багажник не закрыли, и была возможность разгерметизации, и двигатель отказал, и на посадке стая птиц задела датчики — сажали самолет вслепую. И это все на моих рейсах. А узнавала я это уже в гостинице за ужином от улыбающихся поседевших пилотов! © Подслушано / VK

Во время моего первого полета один пассажир пожаловался мне на то, что человек сзади слишком громко храпит. Вежливо улыбнувшись, я предложила жалобщику пересесть на другое кресло, на что он мне очень зло заявил, что заплатил за это сиденье и не сдвинется с места. Он так громко кричал, что разбудил спящего. Мне очень жаль, что у меня тогда не было свободного места в 1-м классе, иначе я непременно пересадила бы храпевшего мужчину туда, назло этому пассажиру. Вместо этого я все оставшееся до конца полета время подавала ему бесплатные напитки. © UsernameTaken5074 / Reddit

Помню, как однажды шел по проходу и заметил мужчину, рисующего на салфетке карту. Он демонстрировал ее сидящему рядом пассажиру, с которым они что-то тихонько обсуждали. Поскольку бортпроводники находятся в самолете для обеспечения безопасности, я подумал, что должен рассказать об этом коллегам. Старший стюард сам отправился посмотреть на эти подозрительные действия. Мы все нервничали. Один из членов команды не выдержал и пошел разузнать, что там творится. Выяснилось, что этот мужчина — архитектор. После исчерпывающих разъяснений нам ничего не оставалось, кроме как посмеяться над этой ситуацией. Хотя мы все еще раз убедились, что всегда лучше перестраховаться. © Alex Tang / Quora

Ночной рейс. За 2 часа до посадки пошла разносить завтраки. Многие пассажиры спали. Чтобы их сильно не тревожить, но и не ходить туда-сюда по 100 раз, я аккуратно опускала их столики и ставила поднос, а они потом просыпались один за другим. Когда я пошла с тележкой обратно, чтобы собрать подносы, один из пассажиров попросил принести ему его порцию. Оказывается, парень, сидящий рядом с ним, втихую слопал и свой, и его завтрак. Я просто не могла в это поверить! К счастью, пара пассажиров не захотели завтракать, так что у меня были дополнительные порции. Но все же я была в шоке от такого поступка. © Myriam Frafar / Quora

Я бортпроводник. После рейса прощаемся с пассажирами, считаем подушки, пледы, оставшиеся напитки и сдаем все в цех. За пропажу мягкого инвентаря могут оштрафовать, поэтому следим, чтобы люди не забирали его с борта. Выходят пассажиры, одна тетка приземляется на кресло в бизнесе и якобы застегивает сапоги, а лицо при этом хитро-виноватое. Все вышли, я посчитала подушки, и на том кресле, где она сидела, подушки не оказалось. Тетя, тебе зачем нужна была плоская, как блин, подушка?! © Подслушано / VK

Моя сестра — стюардесса. Как-то раз ее рейсом летела одна известная актриса, которая хотела, чтобы кто-нибудь из экипажа поменял памперс ее ребенку. Никто этого, конечно же, не сделал. © ParkingLotRanger / Reddit

Был у нас интересный коллега, который абсолютно каждый рейс проделывал один и тот же трюк, и мы ничего не могли с этим поделать. В самый неожиданный момент он пропадал на довольно длительное время, а потом так же внезапно появлялся отдохнувший. Было понятно, что он прячется где-то в салоне, но попробуй найди его, когда самолет большой и в нем около 400 пассажиров. И даже когда мы вычислили его схему, это не сильно облегчило последующие поиски. Хитрец просто находил свободное место в салоне, без лишнего шума в него усаживался и с ног до головы укрывался пледами. Вуаля! Пока заметят, пока освободятся, пока поищут аккуратненько. Времени, чтобы отдохнуть, — во! И действительно, поднимать шум мы не могли, лишнее волнение пассажиров ни к чему. А укутанных пледами достаточно. Так просто не заглянешь: вдруг не тот. Иногда, конечно, вычислить товарища удавалось. Но чаще, отдохнув, он возвращался сам. Так и летали. © ex.stuardessa / Pikabu

Однажды у аварийной двери сидел пожилой мужчина. Согласно правилам, пассажирам в этом ряду не разрешается держать ручную кладь под сиденьем или на коленях. Когда я осматривала салон, увидела у него на коленях сумку. Подошла и попросила убрать ее на багажную полку над креслом. Он отказался, но я была обязана следовать протоколу. Я заверила его, что, какая бы ценная вещь там ни хранилась, я вернусь и лично передам ему сумку после того, как мы взлетим. Он едва слышно произнес, что в сумке прах его жены, которая недавно скончалась. Он еле сдерживал эмоции. Я принесла ему свои глубочайшие извинения, но ничего поделать не могла. Он положил сумку на багажную полку и заплакал. И это я спровоцировала его слезы! Я чувствовала себя расстроенной до тех пор, пока этот дедушка не подошел ко мне и не попросил налить ему чайку. © Richa Dwivedi / Quora

Как-то раз одна пассажирка положила ребенка спать на пол между 2-м и 3-м рядами (между бизнес-классом и экономом). Причем часть туловища малыша лежала под стоящим впереди креслом. Подхожу, говорю ей:

— Девушка, поднимите ребенка! Так делать нельзя!

— Нет, не буду. Он на прошлом перелете тоже так летел!

Без комментариев. Хоть плед под него постелила. © FlyGirl / Pikabu

Работаю стюардессой в известной авиакомпании, и, конечно же, часто пассажирами являются звезды нашего шоу-бизнеса. Одно из правил: мы должны к ним относиться как к простым людям, а не кидаться на них с восторженными воплями и просить автографы. Так вот я просто эталон исполнения этого правила! Я никого не узнаю! Дошло до того, что в кармане была газета, в которой напечатано фото звездного пассажира, и этот же человек сидел рядом, а я не обратила внимания... © Подслушано / VK

Я бортпроводник на небольшом (рассчитанном на 50 пассажиров) воздушном судне. Однажды, когда нам оставалось лететь около 40 минут, мне позвонили из кабины пилотов и сказали, что один из индикаторов показывает, будто пассажирская дверь не заперта. Я дважды все перепроверила, но, чтобы обезопасить всех, отложила свою основную работу и до конца полета просидела у этой двери, молясь о том, чтобы это была ошибка. Уверена, что мое лицо немного покраснело. Пока летели, я строго расправлялась с каждым, кто пытался встать или расстегнуть ремень безопасности. Я не хотела, чтобы кого-нибудь выбросило за борт в случае чего. Люди раздражались, спрашивали, почему им нельзя расстегнуться. Я ссылалась на возможную турбулентность. К счастью, все закончилось хорошо и мы без проблем приземлились. Несколько пассажиров на выходе пожаловались мне на условия полета. Эх, если бы они только знали... © Nitropig / Reddit