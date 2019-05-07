15 ироничных твитов, авторы которых с легкостью ломают любые стереотипы
Жизнь постоянно подбрасывает нам сюрпризы, как бы намекая, что никогда и ни в чем нельзя быть уверенным на 100 %. Оказывается, крылатые выражения многие понимают неправильно, а рецепт идеального кулича настолько прост и гениален, что хочется воскликнуть: «А что, так можно было?»
Кажется, мы в AdMe.ru больше никогда не сможем спокойно прочитать инициалы Горбачева благодаря одному из твитов в нашей подборке. А в качестве бонуса в конце статьи докажем, что Король Ночи из «Игры престолов» на самом деле хороший парень.
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Бонус: оказывается, Король Ночи — хороший парень
Ну что, удалось какому-то из твитов изменить ваше представление об обычных вещах?
Фото на превью iev180975 / /twitter