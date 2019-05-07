15 ироничных твитов, авторы которых с легкостью ломают любые стереотипы

17 1

13

4.8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Жизнь постоянно подбрасывает нам сюрпризы, как бы намекая, что никогда и ни в чем нельзя быть уверенным на 100 %. Оказывается, крылатые выражения многие понимают неправильно, а рецепт идеального кулича настолько прост и гениален, что хочется воскликнуть: «А что, так можно было?»

Кажется, мы в AdMe.ru больше никогда не сможем спокойно прочитать инициалы Горбачева благодаря одному из твитов в нашей подборке. А в качестве бонуса в конце статьи докажем, что Король Ночи из «Игры престолов» на самом деле хороший парень.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Бонус: оказывается, Король Ночи — хороший парень

Ну что, удалось какому-то из твитов изменить ваше представление об обычных вещах?