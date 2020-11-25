15 иностранцев, которые столкнулись с русским языком и не ожидали такого поворота
Тот, кто изучал языки, знает: в любом из них найдутся свои нюансы, сложности и моменты, которые не поддаются логике. И русский язык — один из чемпионов по подковыркам, подводным камням и просто сложным словам. Даже мы сами, его носители, до сих пор частенько совершаем разные ошибки, а представьте, каково иностранцам.
Мы в AdMe.ru обожаем разного рода лингвистические шутки, а сегодняшний пост наполнен ими по самый край.
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2. Закончилось совещание в офисе с нашими иорданскими партнерами, решил их развлечь: дам $ 50 тому, кто прочитает картинку ниже
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11. Бедные иностранцы, которые пытаются прочесть это
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А что для вас самое сложное в русском языке?
Фото на превью FlySpaghetti / pikabu