15 иностранцев, которые столкнулись с русским языком и не ожидали такого поворота

Тот, кто изучал языки, знает: в любом из них найдутся свои нюансы, сложности и моменты, которые не поддаются логике. И русский язык — один из чемпионов по подковыркам, подводным камням и просто сложным словам. Даже мы сами, его носители, до сих пор частенько совершаем разные ошибки, а представьте, каково иностранцам.