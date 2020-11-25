AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

15 иностранцев, которые столкнулись с русским языком и не ожидали такого поворота

6133
-

Тот, кто изучал языки, знает: в любом из них найдутся свои нюансы, сложности и моменты, которые не поддаются логике. И русский язык — один из чемпионов по подковыркам, подводным камням и просто сложным словам. Даже мы сами, его носители, до сих пор частенько совершаем разные ошибки, а представьте, каково иностранцам.

Мы в AdMe.ru обожаем разного рода лингвистические шутки, а сегодняшний пост наполнен ими по самый край.

1.

2. Закончилось совещание в офисе с нашими иорданскими партнерами, решил их развлечь: дам $ 50 тому, кто прочитает картинку ниже

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. Бедные иностранцы, которые пытаются прочесть это

12.

13.

14.

15.

А что для вас самое сложное в русском языке?

Фото на превью FlySpaghetti / pikabu
6133
-