15 иностранцев, которые познакомились с нашим неповторимым колоритом и до сих пор под впечатлением

Когда встречаются люди с разным культурным бэкграундом, обязательно происходит что-то любопытное. У иностранцев глаза могут на лоб полезть от вещей, которые для нас вполне привычны. Даже зимняя рыбалка может показаться экзотическим занятием, не говоря уж о всяких подозрительных блюдах вроде красной икры.

Мы в AdMe.ru нашли бытовые истории, и, кажется, их можно рассказывать друзьям как анекдоты. Хотя некоторые лайфхаки из этой подборки можно и себе на заметку взять.

Как-то в австралийском кафе наблюдала разговор между русской девушкой и австралийцем. Они сидели за соседним столиком, и девушка в отчаянии повторяла: «Хабаровск — это на востоке России». А парень все время переспрашивал: «Россия, Москва? Это рядом с Москвой?» Захотелось сказать парню, что это скорее рядом с Австралией. © Dina Mogilevsky / Facebook

Моего мужа-турка очень удивила зимняя рыбалка на Днепре: «Зачем они сидят на льду, холодно же? А-а-а, еще и рыбу наловили! Ух ты! А можно подойти и посмотреть, они меня не прогонят?» © Natali Özdemir / Facebook

Как-то в конце 90-х включил некий европейский канал на английском, а там прогноз погоды для Европы передают. Карта движется от Британии на восток. Расписывается погода для каждого крупного города. Дошли до Польши, и там прогноз для 3–4 городов. А дальше — постсоветское пространство, над которым (от Балтики до Курил) всего 2 слова: «Very cold» («Очень холодно». — Прим. AdMe.ru). © sinrin / Pikabu

Встретились недавно со знакомым из Германии, и состоялся у нас такой разговор на улице. Немец: «Слушай, я тут на днях зашел в туалет в вашем университете, а где там бумага? Я искал везде — не нашел». Я: «Так с собой носим всегда». Он поинтересовался, где моя, а я ответил, что в машине. Открываю багажник, а там лежит 2 пакета по 8 рулонов туалетной бумаги. Я решил не рассказывать ему, что просто утром в магазине была скидка. Теперь у него культурный шок. © Eleverakyl / Pikabu

Были в Таиланде. Мне купили маленький фотоаппарат для подводной съемки. У него есть специальная петля на руку, но она ничем не фиксируется, так что фотик мог слететь и утонуть. Муж снял с коралловой тапки пуговицу (знаете, такая и на куртках бывает, чтобы капюшон не слетал с головы), поставил на петлю. Нажала, зафиксировала на запястье — и порядок. Одна иностранка, немка, обратила на эту конструкцию внимание. Мы ей объяснили. По-английски и я, и она говорили плохо, поэтому собеседница не могла понять, откуда я. В конце рассказа об этом рационализаторском предложении она задала вопрос: «Вы русские?» © Ольга Ленни / Facebook

Захотелось томатного сока. В магазин идти поздно. Открыла банку с томатной пастой, развела водой. Рядом турецкий муж стоит и спрашивает: «Ты будешь это пить?» Потом ходил следом, смотрел в глаза и спрашивал, все ли со мной в порядке. © Ирина Павлова / Facebook

Работала в ОАЭ в русском отеле. В сувенирном магазине трудились 2 индийца. Кто-то из гостей отеля подарил им баночку красной икры. Минут 20 объясняла, что это. Не поняли. Сделала им бутерброды с черным хлебом, маслом и икрой. Они сморщились и сказали, что очень соленые. А мы с сестрой с большим удовольствием забрали баночку себе. © Елена Верещагина / Facebook

Я проверяла по косточкам пальцев, сколько дней в месяце. Это был фурор. Все ходили и друг другу показывали. © Marina Lozovsky / Facebook

После следующего случая мой муж-американец перестал сомневаться в смекалке русских. Поехали мы как-то в путешествие. Привал решили устроить в парке. Он стал устанавливать палатку, но в мешке не оказалось штырей и прочих необходимых вещей. Муж в панике: гостиниц поблизости нет. Говорю ему, мол, дай свои шнурки от кедов. Вопрос о моем здравом рассудке отразился на его лице, но шнурки дал. Связала шнурки вместе и между деревьями протянула, повесила палатку. Так и переночевали. © Irina Christel / Facebook

Мой муж-иностранец был в шоке, когда увидел, что дном керамической кружки я точила ножи. © Любовь Хенден / Facebook

История про иностранного студента. Он немного уже говорил по-русски, а когда заселялся в общежитие, кастелянша выдала ему постельное белье. Через 5 минут тот возвращается и просит «подружку». Говорит, что спать без подружки не может. Кастелянша возмутилась: «Где же я тебе подружку найду?» Потом выяснилось, что в комнате был матрас, но не было подушки. © Михаил Трофимов / Facebook

Я попросил в ресторане на Карибах чая. Простого черного чая. Прилетел владелец ресторана с доктором: «Белый синьор серьезно болен!» Оказывается, черный чай там дают только очень больным людям. В магазинах черного чая нет, зато фруктово-травяных навалом. © Udel / Pikabu

Училась в 90-е во Франции, тогда был бум русского языка у них. Почти все одноклассники изучали русский. Меня все просили проверить домашнее задание. Одна девушка, отличница, проспрягала слово «кровать» по всем правилам спряжения глагола первого типа. Когда я ей объяснила, что кровать — это существительное, возражала. Ей-то известно, что на -ать оканчиваются глаголы первого типа. © Ольга Агаркова / Facebook

Познакомились в поезде, следующем из Москвы, с иракским юношей, который ехал в Казань учиться. Он смотрит в ночное окно и спрашивает: «Почему нет городов, а все время темно?» Отвечаем: «Ночь же. Россия большая, города далеко друг от друга. Тебе ехать 12 часов, а нам двое суток. А если ты поедешь во Владивосток...» Смотрим, у него глаза округляются от ужаса. © Людмила Климина / AdMe

У моих наушников решил отвалиться микрофон. Я обнаружила его уже в состоянии «держится на соплях» в самолете. Стала искать, чем починить. Глаза иностранцев нужно было видеть. Ни изоленты, ни скотча, ни даже пластыря под рукой не было. Тогда я выдернула тонкий шнурок из мешочка в ручной клади и крепко зафиксировала им микрофон на дужке наушников. © Юлия Сидорова / Facebook