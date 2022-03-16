15+ именинников, которые в свой день рождения сказали: «Да уж, такое не забывается»

Принято считать, что день рождения непременно должен проходить чинно, благородно: с яркими открытками, кучей подарков и столом, который ломится от угощений. Вот только случается, что этот праздник проходит, мягко говоря, не совсем обычно. Одни в этот день случайно размазывают торт по полу, другие получают подарок, который потом следует вернуть обратно, а третьи увольняются с работы и не чуют под собой ног от счастья.