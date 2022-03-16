15+ именинников, которые в свой день рождения сказали: «Да уж, такое не забывается»
Принято считать, что день рождения непременно должен проходить чинно, благородно: с яркими открытками, кучей подарков и столом, который ломится от угощений. Вот только случается, что этот праздник проходит, мягко говоря, не совсем обычно. Одни в этот день случайно размазывают торт по полу, другие получают подарок, который потом следует вернуть обратно, а третьи увольняются с работы и не чуют под собой ног от счастья.
Мы в AdMe.ru искренне порадовались за некоторых героев этой статьи, а кое-кого мысленно обняли и от души посочувствовали.
- Сестра и 2 мои племянницы, которые живут в другой стране, организовали небольшой онлайн-сюрприз на мой день рождения. Мы созвонились по видеосвязи, и я увидела, что они приготовили шоколадный торт и украсили его зажженной свечой, которую я должна была «задуть» со своей стороны экрана. Затем моя 6-летняя племянница разрезала торт и «накормила» меня, а ее 3-летняя сестренка спела для меня песенку. © Antara Sarkar / Quora
- В 16 лет я хотела на день рождения или электронную читалку, или бюджетный планшет. А мне вручили серьги и кольцо, потому что «положено» в таком возрасте золото дарить. И все бы ничего, но мне запретили их носить, потому что «увидят на улице — и украдут сережки». © fialka96 / Pikabu
- Мне вся семья до сих пор припоминает, какой я подарок сделала бабушке. Я с детства была креативным ребенком. На бабушкин день рождения я взяла белый картон, приклеила на него свои молочные зубы и вату, а внизу подписала: «В кабинете у стоматолога». © Подслушано / Ideer
- Двоюродная сестра принесла мне на день рождения торт. Она спокойно поставила поднос с угощением на пол и отошла на секунду. Это стало сигналом к действию для моей собаки, которая тут же нырнула носом в торт. Сразу скажу, что у моей сестры нет собак, так что она не ожидала такого подвоха. © Unusual_Fork / Reddit
- Меня раньше особо не поздравляли, но тут мне исполняется 16 лет и мать неожиданно дарит мне свое золотое кольцо. Как же мне было приятно. Жаль, что недолго. Через несколько дней мать кольцо забрала и сказала, что отнесет его в скупку, чтобы дать денег моему брату. В общем, получился подарок на несколько дней. © anzlu4ka / Pikabu
- Когда я была подростком, мои мама и отчим однажды забыли о моем дне рождения. Они даже подумали, что я шучу, когда я напомнила им о празднике. Правда, они потом тут же помчались в магазин и купили мне велосипед. © CLSG23 / Reddit
- Младший братишка — ему 12 лет — на той неделе попросил немного денег «на очень-очень важные секретные нужды». Пыталась выяснить, на какие, так и не сказал. Дала, но предупредила, что если он купит что-то плохое, то я перестану с ним разговаривать. Вчера на мой день рождения он подарил мне игрушку. Люблю своего братика, и плевать, что подарок на мои деньги. Для меня же старался. © Подслушано / Ideer
- Только взгляните, какой подарок я сама себе сделала на день рождения. Я была ребенком, которому трудно было усидеть на школьном стуле, а когда выросла, стала таким же непоседливым учителем. Зато этот стул рушит все стереотипы о неудобных сиденьях. Я только что проверила стопку тестов, сидя на нем. © skmcdermott / Twitter
- В прошлом году моя подружка опубликовала забавное фото в соцсети. Я сохранила это изображение, а потом прифотошопила на него ее любимые вещи. Причем сделала это намеренно нелепо и неаккуратно. Подруга была в восторге — я даже не ожидала, что ей так понравится мой подарок. В общем, я решила сделать это нашей традицией и проделала то же самое на Рождество с другой ее фоткой. Ну а что, это же просто шутка, и на подарок тратиться не нужно. © LeskoLesko / Reddit
- Когда я училась в начальной школе, в мой день рождения мама собрала пакет с конфетами, чтобы я раздала их одноклассникам. Но я была очень стеснительным ребенком и не смогла этого сделать. Вернувшись после уроков домой, я спрятала пакет в укромном месте и потихоньку за пару дней сама заточила все конфеты. Сейчас мне 23, маме так и не рассказала. © Подслушано / Ideer
- В свой день рождения я уволилась с работы и поняла, что уход оттуда стал похож на прекращение токсичных отношений. Это лучший подарок, который я могла сделать сама себе. © rosepentagram / Twitter
- Кажется, я полюбила кошек еще до того, как научилась говорить. Мои родители не разделяли этого увлечения, но брат все же убедил их подарить мне котенка на 12-летие. Меня привезли в приют для животных, и я выбрала там первую попавшуюся кошечку. Она оказалась черно-белой, и мне не особо нравилась такая расцветка, но я решила быстро взять ее, пока родители не передумали. © Rachel David Page / Quora
- В 2016 году мужа не было рядом со мной в мой день рождения. Но он подготовил для меня особенное видео. Я открыла его и увидела, как незнакомые люди поздравляют меня с праздником. Оказывается, мой муж попросил своих коллег и случайных прохожих спеть для меня поздравительную песенку, а потом смонтировал видео со всеми их пожеланиями. © Sindhu Satish / Quora
- В свой день рождения в далеком 2000 году я вместе с отцом закопал на даче бутылку с посланием взрослому себе. Недавно мне исполнилось 20, и я решил вспомнить, что хотел сказать мне тот 6-летний мальчуган. Я еле нашел место, где была зарыта бутылка, откопал ее и прочитал записку, в которой было всего несколько слов: «Ты уже разучился улыбаться?» © Подслушано / Ideer
- Жена устроилась на новую работу, и ей там быстро объяснили, что на день рождения надо «накрывать поляну». И при этом они абы что не едят: нужно покупать только дорогие продукты. Ну она открыла рот и побежала в магазин. Коллеги все слопали за милую душу, благо что конвертик с деньгами от предприятия покрыл затраты на стол. Я сполз под стол, когда жена через 3 недели сказала, что одна из сотрудниц, которые громче всего кричали про «большую поляну», притащила на свой день рождения обычный дешевый торт. Да и остальные потом на свои праздники так же проставлялись. © kremin / Pikabu
- На мой день рождения мама испекла торт с глазурью. Мы уже сидели с друзьями за столом, когда кто-то из них закричал: «Смотрите!» — и указал в сторону кухни. А там моя 3-летняя сестра, которая решила принести нам торт, держа его высоко над головой. Она перепугалась из-за наших криков и уронила его на линолеум. Повезло, что глазурь уже успела затвердеть и торт почти не пострадал. Мы стряхнули с него пыль и все равно съели. © terryvoth / Reddit
- Я отправила своей двоюродной сестре счет за торт, которым мы угощали гостей в день рождения моего 5-летнего ребенка. Дело в том, что ее сын, шумный и непослушный мальчишка, решил, что должен задуть свечи вместо именинника, а когда ему не дали это сделать, закатил истерику и смахнул торт на стол. Муж побежал покупать обычный пирог для гостей, а моя кузина только отмахнулась, сказав: «Дети есть дети». Вот только я с этим не согласна. © CardNo4444 / Reddit
- До сих пор не могу забыть свой 13-й день рождения. Я пригласила знакомых и одноклассников, и все заверили меня, что придут. Мама купила чипсы, газировку, воздушные шары и торт. В то утро она даже отвела меня к своему парикмахеру, чтобы сделать мне модную прическу. Вот только гостей я так и не дождалась. Зато в школе я подслушала, как все обсуждают мою несостоявшуюся вечеринку. Оказывается, они договорились принять мои приглашения, но не прийти. Им казалось, что это шикарный розыгрыш. С тех пор я не отмечаю день рождения. А ведь мне уже 61. © Jacqueline Rotteveel / Quora
- У нас с папой была договоренность, что после того, как мне исполнится 10, он начнет отдавать алименты напрямую мне, а не маме. Так вот, в 16 лет он сделал мне «крутой» подарок, позвонив со словами: «Я тебе несколько месяцев алименты не буду платить, потому что на подарок для тебя же коплю». © ***mouse666 / Pikabu
А вы любите отмечать свой день рождения или считаете его обычной датой в календаре?
AdMe/Народное творчество/15+ именинников, которые в свой день рождения сказали: «Да уж, такое не забывается»
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