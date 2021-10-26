15+ именинников, которые еще долго не забудут этот свой день рождения

Игорь Николаев приучил нас к тому, что день рождения — грустный праздник. Но часто то, какой нам на самом деле запомнится та или иная годовщина, зависит вовсе не от песен, а от внешних факторов. Как показывает практика, именинники — это та категория людей, с которыми за один день может приключиться столько всего, сколько не с каждым героем фильма происходит.