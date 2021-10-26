15+ именинников, которые еще долго не забудут этот свой день рождения
Игорь Николаев приучил нас к тому, что день рождения — грустный праздник. Но часто то, какой нам на самом деле запомнится та или иная годовщина, зависит вовсе не от песен, а от внешних факторов. Как показывает практика, именинники — это та категория людей, с которыми за один день может приключиться столько всего, сколько не с каждым героем фильма происходит.
Мы в AdMe.ru испытали разнообразные эмоции (от неописуемого смятения до бурного восторга), читая истории 15+ человек про их наиболее памятные дни рождения.
- Как-то раз, когда я был еще ребенком, я пригласил на свой праздник всю свою хоккейную команду, кроме одного мальчика. Узнав об этом, мои родители решили отменить мою вечеринку, чтобы преподать мне урок. Это воспоминание не назовешь приятным, но тот день рождения надолго врезался в мою память. К слову, я до сих пор не понимаю, в чем я был не прав. Я ненавидел этого мальчика, а он ненавидел меня в ответ. Мы с ним были единственными детьми в команде, которые друг с другом не ладили. © amugnai / Reddit
- Мой самый незабываемый день рождения пришелся на мое 29-летие, и все по одной простой причине: мой 10-месячный сын, мой первенец, впервые назвал меня папой! Какой замечательный подарок! Я почувствовал себя на седьмом небе от счастья. Это же в прямом смысле то, что случается только раз в жизни. Просто невероятно, что это произошло в мой день рождения! © Eric Johnson / Quora
- Помню, в садике у девочки был набор розовых столиков и стульчиков для Барби, и мне очень хотелось такой же, но мои родители мне не покупали его. В общем, в один день я решила сказать той девочке, что у меня день рождения, а когда она спросила, что мне подарить, я попросила такой же набор. На следующий день утром мама приводит меня в садик, а там эта девочка с родителями и коробкой с бантиком начинает кричать: «С днем рождения!» Набор мне так и не достался, а нагоняй от родителей я получила тот еще. © Подслушано / VK
- На 2-м курсе устроился стажером в одну компанию. Отработал год, стабильно скидываясь на подарки всем членам коллектива (по ₽ 500 на человека). Наступила дата моего дня рождения, в офис я пришел с тортом, все попили чай, пообщались, но никак не поздравили. Позже от парня, с которым я хорошо общался, я узнал, что на мой день рождения даже не сбрасывались, мотивируя это тем, что я новенький. Естественно, у меня это вызвало негодование, но я не стал ничего высказывать, просто больше не скидывался по подобным случаям, выхватывая косые взгляды коллег. Через год я ушел в другую компанию, там коллектив оказался радушнее, да и начальство адекватнее. © KimPeek / Pikabu
- Мой 18-й день рождения, а точнее, пара дней после него, стали для меня самыми незабываемыми, потому что я загремела в больницу. Я отмечала совершеннолетие в кругу близких друзей в ресторане. Ужин был прекрасный, но то, что последовало после, не очень. На следующий день после праздника я проснулась с сильной болью в животе, которая сопровождалась частыми рвотными позывами. Решив, что я больше не могу это терпеть (12 часов с меня было достаточно), я отправилась в больницу. Выяснилось, что у меня кишечный грипп. Думаю, это до сих пор самые кошмарные и незабываемые ощущения, которые мне довелось испытать в своей день рождения и сразу после него. © Toni Tait / Quora
- Помню, как в 90-е отчим остался без работы, мама в декрете с младшим братом, я маленькая, и у меня день рождения. Подарки получила, а вот на торт денег не хватило. Но я не растерялась, сделала себе торт из пюре, украсила нарезанными солеными огурцами и пела «Happy birthday to you». Не осталось никакой обиды на родителей за такой скромный праздник, потому что я понимала, что на тот момент денег не было вообще. До сих пор пюре с огурцами входит в топ моих любимых блюд. © Подслушано / VK
- Я была в отношениях на расстоянии, и в какой-то момент парень убедил меня перебраться в его город. Я переехала, а спустя 3 недели случился мой день рождения. Он отвел меня в очень хороший ресторан, а затем мы вернулись ко мне, чтобы поваляться в джакузи. Это была чудесная ночь, но когда я проснулась, его след простыл. Я целый день пыталась до него дозвониться, и, когда он наконец-то взял трубку, он сказал, что бросает меня. Крайне странный день рождения. © T_86 / Reddit
- На мой 5-й день рождения вместо игрушки мне подарили сандалии. Обиду помню и в свои 40 лет. Поэтому на все дни рождения и прочие детские праздники дарю детям только игрушки. Никаких сандаликов, шапочек, тетрадок или спортивных костюмов. © Подслушано / VК
- Больше всего мне запомнился тот день рождения, когда мне исполнялось то ли 9, то ли 10 лет. Была суббота, и поэтому я весь день провел, играя на улице. Когда была пора расходиться по домам, одна из девочек сказала, что все идут к ней в гости, и предложила и мне пойти. Мы помчались отпрашиваться у моей мамы. Она разрешила, но настояла на том, чтобы я переоделся, я немного повозмущался, но послушался ее. Когда мы наконец добрались до ее дома и вошли внутрь, выяснилось, что меня там поджидала вечеринка-сюрприз. У меня таких до этого не было, и я был просто в полном восторге от нее! © Roy Beyer / Quora
- Мне исполнялось 33 года. Мужа не было в городе по работе, а я была на 5-м месяце беременности. Мой двухлетний сын умудрился в садике покусать сразу 4 детей за один день, поэтому мне пришлось срочно уйти с работы, несмотря на кучу дел. Позже я поужинала с родителями, съела кусок торта и поехала пораньше домой, чтобы уложить ребенка и самой немного отдохнуть. В 22:00 я проснулась из-за того, что мне в ухо залетело насекомое. Я слышала, как оно отчаянно пытается выбраться наружу, это было просто кошмарно. Я попыталась промыть ухо, но сделала только хуже. После того, как я нашла на кого оставить спящего сына, я провела остаток ночи в неотложке, где мне удаляли мертвое насекомое из уха. Веселый ли это был день рождения? Неа. Зато какая память. © dashboardmelted / Reddit
- Жена толкнула в плечо ночью и шепотом говорит: «Посмотри в окно». Окно плотно зашторено, поэтому я спросонья спрашиваю: «Чего там?» Выяснилось, что на подоконнике меня дожидаются тортик и воздушный шарик (как она их пронесла — непонятно, мы всегда вместе возвращаемся домой). А все потому, что 18 лет назад я как-то обмолвился ей, что родился в 02:50 ночи. © youKnowHow / Pikabu
- На мой 8-й день рождения мне подарили телефон — Samsung, ракушка. Радости не было предела! Помню, как залезла на крышу летнего душа и, чувствуя, как ветер раздувает мне волосы и нежно гладит лицо, слушала оригинальные мелодии. Сейчас понимаю, как это выглядело смешно и глупо, но тогда я была по-настоящему счастлива. © Подслушано / VК
- Никогда не забуду тот свой день рождения, когда мои родители объявили мне о своем расставании. Они начали ссориться с самого утра и продолжали это делать, даже когда мы сели завтракать. Чуть позже мама сказала мне, что они расходятся. Но самое интересное в этой истории то, что на самом деле они не разошлись, а их брак продлился еще лет 10 или около того. © Anonymous / Quora
- Мой самый памятный день рождения — этот тот, который я праздновал в гордом одиночестве. Я поехал один в Анталию, и непосредственно в сам день рождения я выпил чаю, перекусил и был счастливее, чем когда-либо. Светило солнце, я прогуливался по набережной и попивал апельсиновый сок. Море было таким спокойным, что я решил искупнуться. Я наслаждался каждой минутой этого дня, в котором не было ни вечеринок, ни орущих людей вокруг, ни крепких напитков, ни сломанных дверей, ни чего-то еще. Просто тишина. Это было незабываемо. © Christoph Klöckner / Quora
- 19 марта 2003 года я узнал, что после 42 недель агрессивной химиотерапии я поборол рак. Отныне я больше не праздную «день рождения», я называю это «день избавления от рака». © dweezil12 / Reddit
А вы любите праздновать дни рождения? Какой из своих праздников вы вряд ли сможете когда-либо забыть?
Фото на превью Подслушано / VК
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