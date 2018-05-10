15 иллюзий, которые заставят вас сомневаться в реальности
Хотите испытать ощущение, что ваши глаза сломались? Тогда милости просим в нашу статью. Мы собрали для вас самые интересные иллюзии, после которых начинаешь верить, что судьба тоже очень любит пошутить. И дело тут не в ракурсах.
AdMe.ru предлагает вам посмотреть на вещи, которые открывают свое «истинное лицо» далеко не с первого взгляда.
«Мох на моем пруду выглядит как остров, снятый с воздуха»
Пес с Криптона
«Мой сын, взбирающийся на старый гнилой пень, выглядит как великан в гигантских горах»
Сложно представить, но это подсвеченный водяной туман
Ох уж эти туристы!
Вам тоже кажется, что тут что-то не так?
Танец воздушных колец под водой
Преисподняя тоже умеет улыбаться
Дельфины плавают в небе
Сложно понять, где тут тень, а где стулья
Как такое вообще может быть?
Случайная картина Моне, написанная грязью на окне автомобиля
Вы тоже видите тут палитру с красками?
«Пролитые чернила на моем пальце выглядят как выжженный лес»
Свет может быть сам по себе невероятной иллюзией
Деревья, которые нарисовала сама природа
А что удивило вас больше всего? Может, у вас тоже есть примеры таких иллюзий?
Фото на превью Derpyderpderpdurr / reddit