15 иллюзий, которые заставят вас сомневаться в реальности

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Хотите испытать ощущение, что ваши глаза сломались? Тогда милости просим в нашу статью. Мы собрали для вас самые интересные иллюзии, после которых начинаешь верить, что судьба тоже очень любит пошутить. И дело тут не в ракурсах.

AdMe.ru предлагает вам посмотреть на вещи, которые открывают свое «истинное лицо» далеко не с первого взгляда.

«Мох на моем пруду выглядит как остров, снятый с воздуха»

Пес с Криптона

«Мой сын, взбирающийся на старый гнилой пень, выглядит как великан в гигантских горах»

Сложно представить, но это подсвеченный водяной туман

Ох уж эти туристы!

Вам тоже кажется, что тут что-то не так?

Танец воздушных колец под водой

Преисподняя тоже умеет улыбаться

Дельфины плавают в небе

Сложно понять, где тут тень, а где стулья

Как такое вообще может быть?

Случайная картина Моне, написанная грязью на окне автомобиля

Вы тоже видите тут палитру с красками?

«Пролитые чернила на моем пальце выглядят как выжженный лес»

Свет может быть сам по себе невероятной иллюзией

Деревья, которые нарисовала сама природа

А что удивило вас больше всего? Может, у вас тоже есть примеры таких иллюзий?