15+ хозяев, которые переиграли всех в состязании лучших кличек для животных

Многие люди стараются дать своим питомцам нестандартные клички. Одни таким образом пытаются проявить свою оригинальность. Другие — особенно владельцы собак — хотят, чтобы на зов по имени к ним бежал только их собственный пес, а не все Шарики и Дружки в округе.

Мы в AdMe.ru считаем, что в мире очень много интересных слов, практически каждое из которых может стать нетривиальной кличкой для питомца, поэтому ограничивать свой выбор именами Мурзик или Бобик вовсе не обязательно.

В период популярности сериала «Санта-Барбара» соседи назвали кота Мейсоном. Соседская же бабушка выговорить мудреную кличку не могла, поэтому коту пришлось отзываться еще и на Майонез. © Подслушано / VK

Иду по улице по делам, никого не трогаю. Кругом лето, бабули цветут под подъездом, воняет сирень, мужик меланхолично выгуливает собакена. Мирная идиллия. Я прохожу мимо мужика и через 5 секунд слышу грозный, резкий, не терпящий возражений окрик: «Антон! Стоять!» Я застыл. Капли пота, весело журча, побежали по спине. Оборачиваюсь и вижу, что это мужик на собачку крикнул, потому что пес полез куда не надо. Так вот, я Сергей, но он крикнул так, что мне показалось на секунду, что я Антоша и где-то накосячил. © Seregafrg / Pikabu

Много лет назад достался нам щенок миттельшнауцера. В клубе на помет выпала буква «Х», и нашему щенку досталось имя Хулия. Я хозяйке живописно объяснила реакцию окружающих, когда я буду громко на улице звать свою собаку по имени. В итоге понимание было достигнуто, щенок был записан под именем Хуанита. Звали Нита. © Ольга Остапчук / Facebook



У нашего кота есть имя, но еще у меня есть муж-тролль. И вот муж вечно зовет кота то Мурзик, то Кот. И теперь мой Микеланджело отзывается и на Кота, и на Мурзика. © Soffiaa / Pikabu

Сижу в зале ожидания в ветеринарной клинике. Заходит администратор и вызывает пациентов, называя кличку животного: Чингисхан, Сюзанна, Майкрофт, Сигизмунд, Теодор, Барсик. Последнее имя как-то прямо не вписывается в стройные ряды буржуазных имен. © anytka010707 / Pikabu

У нас был сиамский кот, крупный очень для своей породы и с очень мудрой физиономией. Назвали Соломон. Но так как балбес он был редкостный и хулиган жуткий, то очень быстро переименовался в Охламона. © Светлана / AdMe

«Кота зовут Йошимитсу — как самурая из игры Tekken. Но на самом деле самурай из него никакущий. Он, как типичный мейн-кун, настоящий трус».

Взяли рыжего кота на работу к отцу. Долго думали над кличкой, присматривались... И вдруг осенило: кот Огонь! Кот и правда огонь: ярко-ярко-рыжий такой, шустрый, задорный. Коллеги отца все еще смеются — папа у меня работает в пожарной части. © Подслушано / VK



Подруга подобрала котенка, думала, что девочка, назвала Сонатой. Мой муж, не расслышав кличку, удивленно переспросил: «Как назвали? Сенатор?» Короче, котенок оказался мальчиком, его теперь и переименовали в Сенатора. © Tatiana Sejerskilde / Facebook

Студент. Живу в общаге. У наших ребят есть кот и кошка, а охраняет их собака по кличке Джимми Двадцать Одна. А Двадцать Одна она потому, что однажды за раз съела 21 котлету из столовой. Больше это никому не удавалось. © Подслушано / VK



На первой работе был у меня начальник Игорь Олегович — на редкость вредный тип, который за любую оплошность орал как потерпевший и любил повторять, что каждый должен знать свое место. Я слушала это год, уволилась, завела собаку и назвала ее именем бывшего шефа. Наконец-то Игорь Олегович не разевает рот попусту. Он знает свое место, команды «сидеть», «лежать», «голос» и приносит мне тапочки. На редкость умный пес, не то что некоторые.

Взяли собакена. Мама решила назвать его Графом (все же «дворянских» кровей песель). Но когда звала кормить котов, на знакомый всем пушистикам призыв «кис-кис-кис» первым прибегал именно он. Я предложил поменять ему имя. Уже 11-й год пес носит гордое имя Кот. © Leonid Budnik / Facebook

Подруга купила себе котенка и назвала Лямур — думала, что это кошечка, типа «любовь» в переводе. Жила она тогда с молодым парнем, денег не было, в общем, рай в шалаше. Через пару месяцев оказалось, что, когда есть нечего, в шалаше ветра дуют, а милый работать не спешит, то это уже не рай вовсе. Ушла. Нашла себе мужичка обеспеченного, съехалась с ним. И он-то и обратил внимание, что кошечка Лямур вообще-то кот. Переименовали его. И теперь подруга шутит, что она по жизни лямур на лям поменяла. © Подслушано / VK

У родителей в частном доме был кот Укроп. Смешно было, когда мама ходила по огороду и кричала: «Укроп, Укроп, ты где?» А имя он такое получил, потому что приблудился во двор и нашли его на огороде в зелени — он там ее ел. © monstrenok18 / Pikabu

Завела рыжего кота, назвала Чеширский — как в «Алисе в Стране чудес». Обычный «дворянин», как я и хотела, сокращенно — Чех. На днях слышу разговор коллег в уборной. Одна другой говорит: «Вечно эта Кузнецова выпендривается! Хвастается, что у нее кот Чеширский, а на самом деле обычный дворовый блохастик». И ржут. Кузнецова — это я, разумеется. Принести им книгу Кэрролла почитать, что ли?

У сына собака породы кане-корсо, по документам Армани какой-то там, полностью не помню. Когда он только принес щенка, моя мама очень расстроилась и сказала, чтобы он его кому-нибудь отдал, так как боялась, вдруг вырастет неуправляемая злая лошадь (это ее «добрые люди» просветили по поводу породы). А теперь этот кобель весом чуть меньше 60 кг откликается на имя Котеночек. © Ludmila Gataulina / AdMe

Мою старшую мы как только не хотели назвать! Персидская, крупная, красивая, королевишна еще та, но между делом образно называли ее Маруся. Так имя к ней и прилипло. Свекровь долго криво смотрела на нас, потому что ее зовут Маша, но, видите ли, почти все кличут Марусей. Но мы же не поэтому кошку так назвали. © Milka Schoko / AdMe

Есть у меня кот Кипеж. Пепельный красавчик, ласковый и гостеприимный до безобразия! Он соседских котов и кошек в гости зазывает и подкармливает постоянно. Сам может голодать, но соседям оставит «на пожрать». Ладно, если б бродячие коты были, так нет же — все поперек себя шире! Да и корма на этих обжор не напасешься. Гоняю их. Так если меня дома нет, они пир на весь мир устраивают, а Кипеж на шухере сидит. Видит, что я иду домой, — бегом гостей выгонять. Особенно смешно, когда он для вида еще и лапой их под попу прихлопывает аккуратно, вроде как очень сурово гонит. © Елена Калистратова / Facebook

«Ее зовут Кошадь, потому что кошка носится как лошадь».