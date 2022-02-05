15+ хозяев, которые переиграли всех в состязании лучших кличек для животных
Многие люди стараются дать своим питомцам нестандартные клички. Одни таким образом пытаются проявить свою оригинальность. Другие — особенно владельцы собак — хотят, чтобы на зов по имени к ним бежал только их собственный пес, а не все Шарики и Дружки в округе.
Мы в AdMe.ru считаем, что в мире очень много интересных слов, практически каждое из которых может стать нетривиальной кличкой для питомца, поэтому ограничивать свой выбор именами Мурзик или Бобик вовсе не обязательно.
- В период популярности сериала «Санта-Барбара» соседи назвали кота Мейсоном. Соседская же бабушка выговорить мудреную кличку не могла, поэтому коту пришлось отзываться еще и на Майонез. © Подслушано / VK
- Иду по улице по делам, никого не трогаю. Кругом лето, бабули цветут под подъездом, воняет сирень, мужик меланхолично выгуливает собакена. Мирная идиллия. Я прохожу мимо мужика и через 5 секунд слышу грозный, резкий, не терпящий возражений окрик: «Антон! Стоять!» Я застыл. Капли пота, весело журча, побежали по спине. Оборачиваюсь и вижу, что это мужик на собачку крикнул, потому что пес полез куда не надо. Так вот, я Сергей, но он крикнул так, что мне показалось на секунду, что я Антоша и где-то накосячил. © Seregafrg / Pikabu
- Много лет назад достался нам щенок миттельшнауцера. В клубе на помет выпала буква «Х», и нашему щенку досталось имя Хулия. Я хозяйке живописно объяснила реакцию окружающих, когда я буду громко на улице звать свою собаку по имени. В итоге понимание было достигнуто, щенок был записан под именем Хуанита. Звали Нита. © Ольга Остапчук / Facebook
- У нашего кота есть имя, но еще у меня есть муж-тролль. И вот муж вечно зовет кота то Мурзик, то Кот. И теперь мой Микеланджело отзывается и на Кота, и на Мурзика. © Soffiaa / Pikabu
- Сижу в зале ожидания в ветеринарной клинике. Заходит администратор и вызывает пациентов, называя кличку животного: Чингисхан, Сюзанна, Майкрофт, Сигизмунд, Теодор, Барсик. Последнее имя как-то прямо не вписывается в стройные ряды буржуазных имен. © anytka010707 / Pikabu
- У нас был сиамский кот, крупный очень для своей породы и с очень мудрой физиономией. Назвали Соломон. Но так как балбес он был редкостный и хулиган жуткий, то очень быстро переименовался в Охламона. © Светлана / AdMe
«Кота зовут Йошимитсу — как самурая из игры Tekken. Но на самом деле самурай из него никакущий. Он, как типичный мейн-кун, настоящий трус».
- Взяли рыжего кота на работу к отцу. Долго думали над кличкой, присматривались... И вдруг осенило: кот Огонь! Кот и правда огонь: ярко-ярко-рыжий такой, шустрый, задорный. Коллеги отца все еще смеются — папа у меня работает в пожарной части. © Подслушано / VK
- Подруга подобрала котенка, думала, что девочка, назвала Сонатой. Мой муж, не расслышав кличку, удивленно переспросил: «Как назвали? Сенатор?» Короче, котенок оказался мальчиком, его теперь и переименовали в Сенатора. © Tatiana Sejerskilde / Facebook
- Студент. Живу в общаге. У наших ребят есть кот и кошка, а охраняет их собака по кличке Джимми Двадцать Одна. А Двадцать Одна она потому, что однажды за раз съела 21 котлету из столовой. Больше это никому не удавалось. © Подслушано / VK
- На первой работе был у меня начальник Игорь Олегович — на редкость вредный тип, который за любую оплошность орал как потерпевший и любил повторять, что каждый должен знать свое место. Я слушала это год, уволилась, завела собаку и назвала ее именем бывшего шефа. Наконец-то Игорь Олегович не разевает рот попусту. Он знает свое место, команды «сидеть», «лежать», «голос» и приносит мне тапочки. На редкость умный пес, не то что некоторые.
- Взяли собакена. Мама решила назвать его Графом (все же «дворянских» кровей песель). Но когда звала кормить котов, на знакомый всем пушистикам призыв «кис-кис-кис» первым прибегал именно он. Я предложил поменять ему имя. Уже 11-й год пес носит гордое имя Кот. © Leonid Budnik / Facebook
- Подруга купила себе котенка и назвала Лямур — думала, что это кошечка, типа «любовь» в переводе. Жила она тогда с молодым парнем, денег не было, в общем, рай в шалаше. Через пару месяцев оказалось, что, когда есть нечего, в шалаше ветра дуют, а милый работать не спешит, то это уже не рай вовсе. Ушла. Нашла себе мужичка обеспеченного, съехалась с ним. И он-то и обратил внимание, что кошечка Лямур вообще-то кот. Переименовали его. И теперь подруга шутит, что она по жизни лямур на лям поменяла. © Подслушано / VK
- У родителей в частном доме был кот Укроп. Смешно было, когда мама ходила по огороду и кричала: «Укроп, Укроп, ты где?» А имя он такое получил, потому что приблудился во двор и нашли его на огороде в зелени — он там ее ел. © monstrenok18 / Pikabu
- Завела рыжего кота, назвала Чеширский — как в «Алисе в Стране чудес». Обычный «дворянин», как я и хотела, сокращенно — Чех. На днях слышу разговор коллег в уборной. Одна другой говорит: «Вечно эта Кузнецова выпендривается! Хвастается, что у нее кот Чеширский, а на самом деле обычный дворовый блохастик». И ржут. Кузнецова — это я, разумеется. Принести им книгу Кэрролла почитать, что ли?
- У сына собака породы кане-корсо, по документам Армани какой-то там, полностью не помню. Когда он только принес щенка, моя мама очень расстроилась и сказала, чтобы он его кому-нибудь отдал, так как боялась, вдруг вырастет неуправляемая злая лошадь (это ее «добрые люди» просветили по поводу породы). А теперь этот кобель весом чуть меньше 60 кг откликается на имя Котеночек. © Ludmila Gataulina / AdMe
- Мою старшую мы как только не хотели назвать! Персидская, крупная, красивая, королевишна еще та, но между делом образно называли ее Маруся. Так имя к ней и прилипло. Свекровь долго криво смотрела на нас, потому что ее зовут Маша, но, видите ли, почти все кличут Марусей. Но мы же не поэтому кошку так назвали. © Milka Schoko / AdMe
- Есть у меня кот Кипеж. Пепельный красавчик, ласковый и гостеприимный до безобразия! Он соседских котов и кошек в гости зазывает и подкармливает постоянно. Сам может голодать, но соседям оставит «на пожрать». Ладно, если б бродячие коты были, так нет же — все поперек себя шире! Да и корма на этих обжор не напасешься. Гоняю их. Так если меня дома нет, они пир на весь мир устраивают, а Кипеж на шухере сидит. Видит, что я иду домой, — бегом гостей выгонять. Особенно смешно, когда он для вида еще и лапой их под попу прихлопывает аккуратно, вроде как очень сурово гонит. © Елена Калистратова / Facebook
«Ее зовут Кошадь, потому что кошка носится как лошадь».
А как зовут вашего питомца и почему он получил именно эту кличку?
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