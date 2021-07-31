AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь
AdMe

15+ хлестких комментариев от людей, которые никогда не бьют в бровь, только в глаз

----
87

Некоторые люди давно смекнули, что идеальнее платформы для оттачивания своего чувства юмора, чем интернет, не найти. Именно поэтому сегодня, какой пост ни прочти, под ним обязательно найдется с десяток комментаторов, которые выдают одну шутку на тему прочитанного за другой. Однако среди них всегда есть тот человек, с чьей убойной репликой ну ничего не сравнится.

Мы в AdMe.ru питаем слабость к людям, которые могут метко отшутиться практически по любому поводу, и 15+ героев нашей сегодняшней подборки не исключение.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

А вам попадался в сети комментарий, прочитав который вы подумали: «Эх, жаль, не я это написал»?

Фото на превью _Easy_please / Twitter, alche_my__ / Twitter
----
87
Поделиться этой статьёй