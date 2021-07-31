15+ хлестких комментариев от людей, которые никогда не бьют в бровь, только в глаз
Некоторые люди давно смекнули, что идеальнее платформы для оттачивания своего чувства юмора, чем интернет, не найти. Именно поэтому сегодня, какой пост ни прочти, под ним обязательно найдется с десяток комментаторов, которые выдают одну шутку на тему прочитанного за другой. Однако среди них всегда есть тот человек, с чьей убойной репликой ну ничего не сравнится.
Мы в AdMe.ru питаем слабость к людям, которые могут метко отшутиться практически по любому поводу, и 15+ героев нашей сегодняшней подборки не исключение.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
А вам попадался в сети комментарий, прочитав который вы подумали: «Эх, жаль, не я это написал»?
Фото на превью _Easy_please / Twitter, alche_my__ / Twitter
Поделиться этой статьёй