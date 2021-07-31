15+ хлестких комментариев от людей, которые никогда не бьют в бровь, только в глаз

Некоторые люди давно смекнули, что идеальнее платформы для оттачивания своего чувства юмора, чем интернет, не найти. Именно поэтому сегодня, какой пост ни прочти, под ним обязательно найдется с десяток комментаторов, которые выдают одну шутку на тему прочитанного за другой. Однако среди них всегда есть тот человек, с чьей убойной репликой ну ничего не сравнится.