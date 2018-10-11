15 хитростей на грани фантастики, которыми поделились пользователи интернета

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Чего только не выдумают люди, когда им очень уж приспичит: соединят вилку с молотком, положат предостерегающую фотографию в бумажник, засунут ключ в замок тележки из супермаркета, лишь бы облегчить себе жизнь. И это правильно: она и должна быть легкой и приятной, а если возникают трудности, на помощь приходит смекалка. Так вообще-то люди из обезьян и эволюционировали.

AdMe.ru делится с вами лайфхаками от самых изобретательных пользователей интернета.

«Так я поступаю, когда в моем отеле не оказывается прикроватной тумбочки»

«Чтобы сэкономить место в домашней аптечке, жена вырезает названия лекарств из коробок и вместе с инструкцией кладет в плоские зип-пакеты»

«У меня нет молотка для отбивания мяса. Пришлось импровизировать»

«Чтобы ноутбук не „засыпал“, я кладу мышку на механические часы»

«Когда у меня нет монетки для тележки из супермаркета, я использую ключ»

«Мои родители сделали временную полочку из двух вешалок и куска фанеры»

«Чтобы вода не проливалась, я наполняю ей формы для льда уже в морозилке и использую бутылку со спортивной пробкой, которая позволяет контролировать поток»

«Соединил резинкой ручки и карандаши, которые редко использую, и теперь найти все, что используется часто, гораздо легче»

«Сфотографируйте свой багаж перед поездкой: если он потеряется, фото поможет в поисках»

«Перед тем как резать лук, я надеваю горнолыжные очки»

«Я держу в бумажнике свою фотографию, и когда я близок к тому, чтобы потратить деньги на что-нибудь ненужное, она удерживает меня от этого»

«Если ваш ноутбук сломался, почините его с помощью рамки для фото»

«Мой дядя научил меня макать печеньки Oreo в молоко правильно»

«Вместо того чтобы покупать новый освежитель, я капаю несколько капель эфирного масла на старый»

Пусть это послужит уроком

А у вас есть маленькие хитрости, которые облегчают вам жизнь?