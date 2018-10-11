15 хитростей на грани фантастики, которыми поделились пользователи интернета
Чего только не выдумают люди, когда им очень уж приспичит: соединят вилку с молотком, положат предостерегающую фотографию в бумажник, засунут ключ в замок тележки из супермаркета, лишь бы облегчить себе жизнь. И это правильно: она и должна быть легкой и приятной, а если возникают трудности, на помощь приходит смекалка. Так вообще-то люди из обезьян и эволюционировали.
AdMe.ru делится с вами лайфхаками от самых изобретательных пользователей интернета.
«Так я поступаю, когда в моем отеле не оказывается прикроватной тумбочки»
«Чтобы сэкономить место в домашней аптечке, жена вырезает названия лекарств из коробок и вместе с инструкцией кладет в плоские зип-пакеты»
«У меня нет молотка для отбивания мяса. Пришлось импровизировать»
«Чтобы ноутбук не „засыпал“, я кладу мышку на механические часы»
«Когда у меня нет монетки для тележки из супермаркета, я использую ключ»
«Мои родители сделали временную полочку из двух вешалок и куска фанеры»
«Чтобы вода не проливалась, я наполняю ей формы для льда уже в морозилке и использую бутылку со спортивной пробкой, которая позволяет контролировать поток»
«Соединил резинкой ручки и карандаши, которые редко использую, и теперь найти все, что используется часто, гораздо легче»
«Сфотографируйте свой багаж перед поездкой: если он потеряется, фото поможет в поисках»
«Перед тем как резать лук, я надеваю горнолыжные очки»
«Я держу в бумажнике свою фотографию, и когда я близок к тому, чтобы потратить деньги на что-нибудь ненужное, она удерживает меня от этого»
«Если ваш ноутбук сломался, почините его с помощью рамки для фото»
«Мой дядя научил меня макать печеньки Oreo в молоко правильно»
«Вместо того чтобы покупать новый освежитель, я капаю несколько капель эфирного масла на старый»
Пусть это послужит уроком
А у вас есть маленькие хитрости, которые облегчают вам жизнь?
Фото на превью Adam Carriker / Twitter