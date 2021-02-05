15 бьюти-хитростей, благодаря которым вы будете выглядеть, как будто только вышли из салона красоты

Мировой косметический рынок увеличивается с каждым годом. По оценкам специалистов, к 2027 году его объем достигнет $ 463,5 млрд. Сложно даже представить, сколько же всего и с какой скоростью производится каждый день. Но многие из косметических средств являются лишь продуктами маркетинга и не оказывают никакого эффекта. А есть простые хитрости, которые помогут избежать очередной покупки бесполезного тюбика, даже если он ну очень милый. Понадобится лишь то, что у большинства из нас уже есть.

Мы в AdMe.ru уже взяли на вооружение эти приемы, и не поделиться ими будет несправедливо по отношению к нашим читателям.

1.

Чтобы добиться лучшего эффекта от патчей, после их снятия сразу наносите под глаза крем для век. Тогда сыворотка, которой пропитаны патчи, полностью проникнет в кожу.

2.

Если ресницы растут прямо или вниз, после умывания не промакивайте лицо с закрытыми глазами. Откройте их, приложите полотенце и, как только слегка коснулись ресниц, прикройте глаза. И только после этого осушите лицо полностью (можно подержать так полотенце 1–2 минуты).

3.

Если вы привыкли делать маникюр в домашних условиях, а лака во флакончике осталось немного, он там растекся или загустел, то не стоит его сразу трясти. Во время встряхивания в лаке образуются пузырьки воздуха, которые не позволят сделать красивый маникюр: они появятся и на ногтях. Лучше просто ненадолго поставить флакон в теплое место и немного подождать, чтобы лак стал более жидким и сам стек по стенкам. Или можно воспользоваться специальным разбавителем.

4.

Если карандаш для макияжа очень мягкий и никак не получается его заточить, положите его в холодильник или морозилку. Стержень затвердеет и не сомнется точилкой.

5.

У многих людей во внутреннем уголке глаза видно место срастания век, естественный шовчик. Часто, чтобы освежить взгляд, достаточно эту небольшую неровность затонировать консилером.

6.

Щеточку от старой туши можно использовать, чтобы разделить накрашенные ресницы или брови, нанести увлажняющее средство для бровей или ресниц или фиксатор.

7.

Иногда бывает нужно быстро привести в порядок руки и зону кутикулы: увлажнить и смягчить. Для этого понадобятся обычные хлопковые или резиновые перчатки, жирный крем и косметическое масло. Намажьте кремом тыльную сторону рук, а маслом — зону кутикулы и наденьте перчатки. Желательно, чтобы резина или латекс не прилегали к коже. Подождите 10–15 минут. Кожа рук станет нежной, а кутикула будет выглядеть очень ухоженной.

8.

Чтобы придать взгляду выразительность, освежить его, визуально сделать ресницы гуще, наносите тушь только по росту ресниц (на фото — зеленая линия), не затрагивая слизистую. Прокрашивание же по красной линии зрительно уменьшит глаза, а при глубокой посадке еще больше их углубит.

9.

Если вам не нравится, что с прокрашенной карандашом слизистой постоянно стирается цвет, воспользуйтесь этим методом. Аккуратно нанесите небольшой кистью на нижнее веко пудровый карандаш или тени, а поверх этого слоя — кайял. Тогда подводка продержится гораздо дольше.

10.

Чтобы было удобнее растушевывать тени, наберите на кисточку немного пудры. Так получится более плавный переход и процесс пойдет намного легче.

11.

В туши появились комочки, а выбросить ее жалко? Но если разбавить, то она высохнет еще быстрее. Есть способ использовать тушь повторно. Перед тем как красить ресницы, протрите щеточку салфеткой: так вы уберете с нее комочки. Также можно помыть кисточку горячей водой, вытереть ее насухо и продолжить пользоваться дальше.

12.

Чтобы нарисовать тоненький кончик стрелки, используйте сужающуюся к концу кисть для нанесения губной помады. Таким образом можно обойтись без специальных профессиональных инструментов. Кисточки для губной помады стоят дешевле и часто продаются в ближайшем магазине.

13.

Чтобы ресницы были пышнее, следует красить их в таком порядке, как показано на рисунке. Начиная с внешнего уголка глаза, наносите тушь под углом, делая движение, как будто вы тяните ресницы вверх и наружу. Если нижние ресницы очень короткие, не стоит прокрашивать их слишком сильно.

14.

Чтобы справиться с проблемой сухости губ, можно смазать их любым маслом (косметическим или растительным) и помассировать зубной щеткой. Если же вам больше нравится скраб, то после его использования все равно нужно нанести косметическое масло.

15.

Не нравится водостойкая тушь, а простая отпечатывается на веках? Используйте свою любимую обычную, а сверху или на кончики нанесите немного водостойкой. Тогда тушь не будет пачкаться и легко смоется.