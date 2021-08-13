15+ гостей, которых встретили с распростертыми объятиями, но больше и на порог не пустят

Приятно, когда двери друзей и родственников для нас всегда открыты, да и сами они радуют своей компанией, заглядывая на огонек. Вкусные угощения, непринужденная беседа, смех и шутки — казалось бы, что еще можно ждать от визита близких? Однако, приглашая людей в свой дом, нужно быть готовыми ко всему, ведь некоторые люди совершенно не уважают установленные хозяевами правила, доставляют им массу неудобств и даже оставляют после себя малоприятные сюрпризы.

Мы в AdMe.ru можем лишь посочувствовать героям нашей подборки, которые явно еще не скоро решатся позвать к себе кого-либо, в том числе близких родственников.

1. Приехали гости

2. «Вот что бывает, когда к вам приходят гости с детьми. Я 2 часа их распутывал»

3. Когда тиканье чужих часиков начало сводить с ума

4. «Друг пришел в гости и решил приготовить вафли, но забыл о них, а затем оставил мне вафельницу вот в таком виде. На фото она после того, как я полчаса ее тщательно драила»

5. «Мы с отцом собирали этот пазл всю прошлую неделю. Приехали бабушка с дедушкой и „помогли“ убраться на столе»

6. Интересно, у самих все ли так безупречно?

7. «Брат приехал ко мне погостить на Рождество, пошел в душ и оставил после себя это»

8. «Две причины, по которым я не люблю гостей. За зеркало вообще загрызть готова»

9. «Заказал пиццу и сырный хлеб для меня, моей девушки и ее подруги. Отлучился за тарелками, возвращаюсь и вижу такую картину»

10. «Звать меня в гости — плохая идея»

11. «Моя подруга привела ко мне бездомную собаку, помыла ее моим шампунем, а потом внаглую забрала кусок мяса из холодильника и отдала ей»

«А я даже ничего сделать не смогла: у меня был настоящий ступор! Когда собака вышла из ванны и затопила водой коридор, у меня просто истерика началась».

12. «Парень моей сестры приехал к нам на пару дней. На фото моя зубная щетка и его»

13. «Наш гость использует беспроводную зарядку как подставку для чашки»

14. Гости решили поиграть в игры виртуальной реальности

15. «Обожаю, когда кто-то из гостей использует ложку из сахарницы, чтобы размешать свой напиток»

16. Надеемся, что это хотя бы не под бой курантов произошло