15+ горе-романтиков, которые про эти ваши букеты и конфеты слыхом не слыхивали

В книгах романтические поступки героев — это пение серенад под луной и осыпание своей возлюбленной цветами. Но жизнь и в сердечные дела вносит коррективы. Поэтому нет ничего странного в том, что партнер вместо букета из сотни роз присылает с курьером несколько качественных стейков. Вот так практичность умудряется соседствовать с романтикой.

Мы в AdMe.ru наткнулись на посты пользователей, которые заметили, что их вторые половинки не из тех, кто подарит огромную плюшевую игрушку или коробку конфет. Но так даже лучше.

1. «Ухажер подруги прислал ей стейки в подарок»

2. «Сегодня мы с девушкой спим в этом замке»

3. «Когда-то давно я читал пост одного мужика о том, как они с женой лепили пельмени под легкий джаз. Я этим загорелся и захотел устроить такую же обстановку»

«И вот прошли годы, мне 27, в соседней комнате спит сын. Мы с женой в зале, играет легкий джаз, мы лепим пельмени. Я счастлив».

4. «Мой парень позвал меня выйти во двор, а там меня ждало это»

5. «Вот такой обед сделала для меня жена»

6. Любовь — это когда ты решила заморочиться с рецептом и не нашла последний ингредиент, а он пошел и нашел его

7. «Девочки, ищите себе мужчину не с кучей кубиков и миллиардами на счету, а такого, которому будет не лень ночью приготовить еду, чтобы вы взяли ее на работу. Я рыдаю»

8. «Сказала мужчине, что нужны тыквы. Хочу, говорю, праздновать Хэллоуин. Человек сходил на рынок, принес 3 тыквы: 2 маленькие, 1 огромную. 31 октября устали и легли спать. Тыквы с тех пор так и стоят»

9. Лицо парня, когда девушка подарила ему мясной букетик

10. «Муж развешивает на холодильнике мои рисунки, как будто я снова учусь в начальной школе»

11. «Моя девушка любит фокаччу. Вот что я приготовил для нее»

12. «Жена замерзла и попросила принести носки. Когда я вернулся с ними, она вот так высунула ноги из-под одеяла и попросила надеть их. Люблю ее»

13. «Муж накосячил и пытался загладить вину: набрал мне ванну и зажег свечи. Только вот он забыл о том, что наша ванна из пластика»

14. «Делаю новую обшивку стены. Решил оставить секретик для жены»

«Люблю Бри всем своим сердцем».

15. «Испекла мужу на день рождения вот такой торт»

16. «Этот мужчина готовит мне все, что я прошу. Люблю его»

17. «Моя девушка без ума от макарон. Вот какое кольцо я ей подарил»

18. «Пыталась испечь торт на день рождения парня. Теперь он, наверное, меня бросит»

«Прекрати их страдания».