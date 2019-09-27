15 свиданий, которые были безнадежно испорчены мужчинами, но все равно закончились свадьбой
Все мы порой совершаем глупые поступки, особенно при сильном волнении, какое бывает на первых свиданиях. В такие моменты кажется, что все потеряно, но расстраиваться рано: некоторые после этого еще жениться умудряются. И доказательство этому — рассказы пользователей Reddit, после прочтения которых долго не покидает чувство, что шанс есть всегда.
AdMe.ru выделил самые яркие истории, но так и не смог понять, как некоторые из этих пар все-таки поженились после такого.
- На наше второе свидание пригласил ее на вечеринку. Напился как поросенок, и ей пришлось отвезти меня домой. Видя, как я выкатился из машины, она предложила помочь мне дойти, но я попытался убежать от нее с криком: «Я отвратителен!» Сейчас я держу на руках нашу дочку, которая родилась неделю назад, и я счастлив. © andrewguenther
- На втором свидании мы с мужем выпили, и нам пришлось заказать Uber до дома. На следующий день он вернулся за своей машиной, а ее там не оказалось. Он сильно расстроился и сразу позвонил в полицию. Мы нашли машину, когда пошли к его другу: оказалось, что муж сам отогнал ее туда, но совсем забыл об этом. Теперь, когда мы что-то теряем, один из нас непременно скажет: «Оно украдено. Звони в полицию!» © loveofmoz
- Я повел ее смотреть на мост Золотые Ворота в Сан-Франциско, но не учел, что это прогулка в 10 км по холмистой местности. Терпимо, но не в ее туфлях на высоком каблуке. © Just_OneReason
- Я бросил монетку ей в голову, когда мы играли в настольный футбол. Не знаю, о чем я думал в тот момент, но теперь я целую оставшийся шрам каждый раз перед тем, как мы ложимся спать. © Tuxedobacon325
- На нашем первом свидании муж произнес: «Просто чтобы ты знала: если у нас когда-то будет сын, то нужно назвать его в честь меня. Эта традиция в нашей семье продолжается 5 поколений, и я не могу ее нарушить». Это была самая странная вещь, которую я слышала на свиданиях. Прошло 14 лет, и у нас есть 3-летний сын, названный его именем. © Most_of_the_time
- На наше первое свидание муж позвал меня в индийский ресторан, заказав там тонну еды, чтобы я все попробовала. Когда пришло время платить, выяснилось, что он оставил деньги дома. Мне пришлось отдать более сотни баксов! © aaerlevsedi
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Я работал с девушкой, которая позже стала моей женой, и дамой средних лет, с которой мы не ладили. Однажды я спросил будущую жену: «Где сегодня эта толстая стерва?» — на что она ответила: «О, я передам твой привет маме!» © OldIronSides
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Вставая на колени, чтобы сделать ей предложение, я приземлился на острый камень. Она сказала «да», хотя я даже ничего не спрашивал, а просто выл от боли. © Mister_Brevity
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На первом свидании муж называл меня именем своей бывшей девушки. Я попросила его позвонить ей, так как, видимо, у них остались незаконченные дела. Он позвонил и, поговорив с ней, убедился, что они не зря расстались. С тех пор он меня так не называл. © designgoddess
- Я случайно поджег ей волосы спичкой, когда закуривал. Мы женаты уже 29 лет, но после того случая я бросил курить. © stumpytoes
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Мой дядя при первой встрече взял номер у своей будущей жены, но не звонил ей более года. Он хранил листок с номером. В конце концов позвонил и спросил, помнит ли она его и хочет ли пойти на свидание. © GlennCloseButNoCigar
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На первом свидании мы заговорили о татуировках. Я сказал, что тщательно обдумываю такие решения, иначе я был бы покрыт всякой фигней типа надписи Tool (музыкальная группа — прим. ред.) или еще чем похуже. Секунду спустя она закатала рукав, чтобы продемонстрировать мне тату со словами из их песни. © thevagrant88
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После 3-й недели знакомства мой будущий муж подумал, что будет романтично поднять меня на руки и покружить. К сожалению, это оказалась не самая блестящая его идея, и мы упали на бетон. Причем я оказалась снизу. © marzipanrouge
- Я отказал ей, когда она предложила пойти на свидание. Я работал в Starbucks, а она была постоянным клиентом. Мы болтали о местах, где можно вкусно поесть, и она назвала одну закусочную с отменным тако и пригласила меня туда. Приглашение я не расслышал и просто ответил: «Я обязательно проверю!» Она ушла, потупив взгляд. На следующий день мне удалось исправить свою ошибку, написав свой номер на ее кружке. © MadHarryRackham
- Я съел последний кусочек еды на ее тарелке. Ну, знаете, тот самый кусочек, который мы оставляем напоследок, чтобы идеально завершить трапезу? Вот, именно его я украл. © Minaras84
Может, и у вас с супругами есть подобные истории?
Фото на превью designgoddess / reddit