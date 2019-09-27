15 свиданий, которые были безнадежно испорчены мужчинами, но все равно закончились свадьбой

На наше первое свидание муж позвал меня в индийский ресторан, заказав там тонну еды, чтобы я все попробовала. Когда пришло время платить, выяснилось, что он оставил деньги дома. Мне пришлось отдать более сотни баксов! © aaerlevsedi

Я работал с девушкой, которая позже стала моей женой, и дамой средних лет, с которой мы не ладили. Однажды я спросил будущую жену: «Где сегодня эта толстая стерва?» — на что она ответила: «О, я передам твой привет маме!» © OldIronSides

Вставая на колени, чтобы сделать ей предложение, я приземлился на острый камень. Она сказала «да», хотя я даже ничего не спрашивал, а просто выл от боли. © Mister_Brevity