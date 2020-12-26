15 гениев, которые на раз-два справятся даже с самыми шкодными детьми

Воспитание детей — дело однозначно кропотливое, требующее к тому же немалой выдержки и терпения. А еще приличного запаса находчивости. Ведь именно она поможет ребенку и чтение полюбить, и историю, и даже грозного стоматолога.

Мы в AdMe.ru зачитались лайфхаками пользователей сети, которые на раз-два справляются с любыми детскими капризами. И делают это максимально изящно.

Иду домой. Впереди бабушка с внуком лет 4. На пути лоток с игрушками. Мальчику что-то там понравилось, и он со вздохом «Вау!» остановился, а бабушка притормозила, но не остановилась. Внук догнал и говорит: «Видела?» Она в ответ: «Видела». Через 3 секунды вопрос-ответ повторяются. И так раз 5. Мальчишка не выдержал и пошел в наступление: «Купи!» Бабушка, закаленная воспитанием своих детей, спокойно отвечает: «Не видела». Как вспомню его лицо в тот момент, так смешно становится. © Подслушано / Ideer

Когда мой внук в 3–4 годика капризничал и не хотел идти гулять, я ему всегда говорила, что мы не гулять пойдем, мы пойдем считать «Тойоты»! И «Рено». Ну и что там еще попадется. Всегда срабатывало, бегом бежал на улицу. © Светлана Усольцева / Facebook

Старшему 6 лет. Позвонили из садика и говорят, что ревет и жалуется на зубную боль. Жена забрала и сразу к зубному повезла. Раньше, кстати, сына ни разу не лечили, были лишь осмотры, но про адскую сверлящую машинку он знал откуда-то, но, видимо, не подозревал, как же она выглядит.

И вот, как зашли к врачу, сын начал спрашивать: «А эта штука для чего? А вот эта?» В общем, когда дошло до «сверлилки», врач сказала, что это маленький пылесос и она просто быстренько пропылесосит зубки, чтобы они не болели. И это офигеть как сработало, лечение прошло без визга и писка.

А вечером, когда я пришел с работы, сын подбегает и орет: «Папа, а мне седня зубы пылесосили, и теперь ничего не болит». © Kentovit / Pikabu

Недавно в магазине услышала, как милое дитя (3–4 года) таким деловым тоном спрашивало у мамы: «А мне это нужно или обойдусь?» Вот оно — суровое сибирское воспитание. © Подслушано / Ideer

В 2,5 года я отвела дочь в садик. Неделю были истерики утром и вечером (а как же, ведь заранее тоже нужно поплакать), пока я один раз случайно не сказала, что мы завтра пойдем не в садик, а в гости к воспитательнице (вставить нужное имя), потому что она соскучилась и ее жалко. И все, с тех пор ходим «в гости» с удовольствием. © Елена Василевская / Facebook

Еду в автобусе, девочка лет 5 орет на весь салон: «ХОЧУ ПЕГА-А-А-АСА-А-А!» А мама ей просто сказала: «Сейчас сниму, как ты ревешь, и выложу в интернет». Суровое воспитание. © Подслушано / Ideer

Садик закрыли — сын дома. Я на удаленке. Сын очень любит подкрасться сзади, схватить мышку и начать переключать окна. Если я работаю, я ему так и говорю: «Костян, я работаю! Не мешай / не трогай, пожалуйста».

Недавно во время видеоконференции я отошел, а сын тут как тут — хвать мышку и давай во все окошки заглядывать. И тут ему начальник строгим голосом: «Костя, папа работает! Не трогай мышку!»

Этот вопль обиды и удивления нужно было слышать! © Nurmann / Pikabu

Недавно во время видеоконференции я отошел, а сын тут как тут — хвать мышку и давай во все окошки заглядывать. И тут ему начальник строгим голосом: «Костя, папа работает! Не трогай мышку!» Этот вопль обиды и удивления нужно было слышать! © Nurmann / Pikabu Мой папа-историк все хотел меня заинтересовать изучением прошлого. В итоге он понял, что увлечь меня одной лишь болтовней не получится. Поэтому папа говорил, что на территории нашей дачи разбивали лагеря гунны, потом там же прогуливались татары, поляки, шведы и дальше в хронологическом порядке. Он давал мне задание перелопатить определенную часть огорода, а в конце закапывал муляж какой-нибудь гильзы, кусок копья или кольчуги. Мне жуть как было интересно подержать в руках реликвию, так что я с неимоверной отдачей перекапывал участок, ведь хотел почувствовать себя настоящим археологом! И хоть попахал я на грядке немало, но все же историю полюбил всей душой! © Палата № 6 / VK

Я своему 3-летнему сыну во время обеденного сна говорю: «Либо ты лежишь тихо с закрытыми глазами 5 минут, либо спишь 2 часа». Работает! Не благодарите. © Марина Калачикова / Facebook

В очень юном возрасте частенько отправляли меня к дедушке на дачу. Разумеется, там после пробуждения обычно хотелось напялить быстро сарафан, проглотить вкусный завтрак и на солнечную улицу, а не кровать заправлять. Но дедушка был строг и бдителен: пока «рядовой» постель не сдавал, к питанию допущен не был!

И вот однажды решила я использовать против дедушкиного упорства суровую логику. Подумала-подумала и торжествующе ему выдала:

— Дедушка! Но ведь заправлять постель утром бессмысленно: вечером все равно мы в нее обратно укладываемся!

А дедушка мне в ответ невозмутимо:

— А зачем ты тогда сарафан надеваешь каждое утро, тебе же его вечером все равно снимать?

Честное слово, до сих пор (а времени прошло немало!) помню чувство «и нечем крыть...», соединенное с «вот это дедуля умный!» © BrownELCB / Pikabu

С 2 лет сын прекрасно знал цифры и считал до умопомрачения всех присутствующих. Буквы тоже знал, но совершенно не любил и категорически отказывался сам пытаться их читать в логической последовательности. И вот на работе мне предложили бесплатную путевку в санаторий в феврале, еще и с детьми до 7 лет бесплатно. Поехали. Там я взяла в библиотеке книгу «Карандаш и Самоделкин» Валентина Постникова. Во время тихого часа начала читать ее сыну, дошла до интересного момента, сказала, что устала читать, и попросила сына почитать мне. Он начал читать вслух, прочитал пару страниц и замолчал — подумал, что я сплю, и начал читать про себя. Я лежала без движения еще около часа, очень хотелось перевернуться, но боялась спугнуть.

Через несколько лет меня уже почти ругали, потому что сын на переменах предпочитал сидеть и читать, а не бегать по коридору. А я гордилась. © Хищный ЗаИц / AdMe

Через несколько лет меня уже почти ругали, потому что сын на переменах предпочитал сидеть и читать, а не бегать по коридору. А я гордилась. © Хищный ЗаИц / AdMe Я просила сына (3–4 года) держать меня за руку, чтобы я не свалилась в грязь или в лужу. А он, как истинный джентльмен, помогал мне. И, естественно, сам обходил их. © Парасковья Козмулич / Facebook

В детстве папа со мной постоянно спорил и брал на слабо: «А спорим, ты не сможешь сейчас принести мне стакан воды из кухни? А спорим, что ты не сможешь убрать все эти игрушки за 15 минут?» Однозначно нужно запомнить эту технику для воспитания своих детей. И да, я уже вырос, но он продолжает подшучивать: «А спорим, что ты не сможешь найти работу и съехать от нас?» © Палата № 6 / VK

Мы с сыном пытались сдать кровь в частной лаборатории, там с ним и «ути-пути», и киндер получил, и пластырь крутой, и шарик, пролил три литра слез, но ничего не получилось. Потом ходили в поликлинику. Там тетенька мне говорит: «Сели, ребенка на руки, держим крепко». Смотрит на сына и говорит: «Считать умеешь? Считай!» Он дошел до цифры 4 и только начал орать, а она ему, мол, че орем. Все уже, раньше надо было.

Вот так просто и строго. В частной он дико орал, а она там только жгут наложила. А тут заболтала его и строгая еще такая, что пикнуть страшно, а по факту четко и быстро все. © Lisavtrusah / Pikabu