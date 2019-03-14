15 фраз, которые я хотела услышать от своих близких, но не дождалась. Теперь я хочу сказать их вам
Каким бы сильным ни казался человек, ему иногда очень хочется услышать слова поддержки от близких. К сожалению, родные и друзья далеко не всегда догадываются, что кому-то в их окружении нужны такие слова. Пользователь твиттера Жека Спиванка перечислила фразы, которые хотела бы услышать от своих родственников и друзей, и многие из них стоит запомнить.
Мы в AdMe.ru прочитали этот тред, распечатали и собираемся почаще обращать внимание на проблемы и переживания близких людей.
- Нам не будет лучше без тебя. Ты не проблема, не белка из «Ледникового периода», которая все разрушает, не ошибка. Ты не лишняя здесь, и никто на самом деле не хочет, чтобы ты ушла.
- Ты не должна лезть из кожи вон, чтобы нравиться кому-то. В мире тысячи людей, которые нашли бы тебя интересной и привлекательной. Не трать время на тех, кто этого не замечает.
- Если тебя не любят, ты не сможешь ничего с этим сделать, кроме как смириться и найти того, кто будет любить. Доказывать, что ты достойна любви, бесполезно. Побереги нервы.
- Любой твой труд заслуживает хотя бы благодарности. Тебе не нужны люди, которые не только не говорят «спасибо», но и воспринимают твою помощь и поддержку как должное.
- Никто не разочаруется в тебе, если у тебя не получится идеально. Никто не разочаруется, если не получится совсем. Ты не машина для исполнения чьих-то прихотей.
- Если отношения нужно спасать, значит, в большинстве случаев спасать их нет смысла. Не трать время, склеивая скотчем разваливающийся дом. Строй новый.
- Если тебе плохо, ты должна с этим что-то делать, а не терпеть до тех пор, пока станет совсем фигово и о помощи придется кричать. Не бывает недостаточно плохо для просьбы о помощи.
- Ты не упадешь в чьих-то глазах, если не справишься сама. Ты не должна тянуть все в одиночку. И за других отвечать не должна.
- Я все еще рядом. Даже когда злюсь на тебя. Даже когда ты ошибаешься. Я не собираюсь бросать тебя из-за этого.
- Я здесь не для того, чтобы тебя судить, а чтобы быть рядом и помочь тебе пройти через это.
Казалось бы, ничего сложного в этих словах нет, но почему же тогда мы так редко слышим и говорим что-то подобное, как вы думаете?