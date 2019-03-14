15 фраз, которые я хотела услышать от своих близких, но не дождалась. Теперь я хочу сказать их вам

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Каким бы сильным ни казался человек, ему иногда очень хочется услышать слова поддержки от близких. К сожалению, родные и друзья далеко не всегда догадываются, что кому-то в их окружении нужны такие слова. Пользователь твиттера Жека Спиванка перечислила фразы, которые хотела бы услышать от своих родственников и друзей, и многие из них стоит запомнить.