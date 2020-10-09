15+ фраз, которые через 20 лет будут такими же нелепыми, как сейчас «У тебя не всегда будет калькулятор в кармане»

Мир вокруг меняется стремительно. Еще недавно мы писали друг другу письма на бумаге и с нетерпением ждали ответ несколько дней или даже недель, а сегодня мы можем общаться хоть целые сутки, не потратив ни грамма бумаги и экономя уйму времени. 20 лет назад можно было принять за сумасшедшего человека, который сказал бы, что скоро мы будем носить в кармане сразу телефон, энциклопедию, калькулятор, фонарик и еще целый багаж принадлежностей. Что будет дальше? Об этом задумались люди из сети, включив все свое остроумие.