15+ фраз, которые через 20 лет будут такими же нелепыми, как сейчас «У тебя не всегда будет калькулятор в кармане»
Мир вокруг меняется стремительно. Еще недавно мы писали друг другу письма на бумаге и с нетерпением ждали ответ несколько дней или даже недель, а сегодня мы можем общаться хоть целые сутки, не потратив ни грамма бумаги и экономя уйму времени. 20 лет назад можно было принять за сумасшедшего человека, который сказал бы, что скоро мы будем носить в кармане сразу телефон, энциклопедию, калькулятор, фонарик и еще целый багаж принадлежностей. Что будет дальше? Об этом задумались люди из сети, включив все свое остроумие.
Нам в AdMe.ru остается только гадать, что нас ждет в будущем, а пока давайте вместе пофантазируем на эту тему.
- «У вас не везде будет доступ в интернет». © Draygoes / reddit
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«Ну, вы не можете автоматизировать все». Скажи это моей машине, которая сама себя ведет, дому, который сам себя убирает, двору, который сам себя косит, и кофе, который сам себя делает. © swirlymetalrock / reddit
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«За вами не всегда будет кто-то убирать». Робот-дворецкий вошел в чат. © lemons_of_doubt / reddit
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«Доедай, в беспорядочной галактике-87 есть люди, которым все еще нечего есть». © _welcome / reddit
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«В этом районе не было камеры, поэтому у вас нет видеодоказательств, дело закрыто».
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«У меня есть право на конфиденциальность в интернете». © Youtube_actual / reddit
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«Ладно хоть воздух бесплатный».
- «Находясь перед этим проклятым компьютером, ты не найдешь работу». © ZakLorinator / reddit
- «Компьютер делает то, что вы говорите ему, а не то, что вы намеревались». © Giocri / reddit
- «Вам нужен диплом, чтобы добиться успеха». © notyouravgredditer / reddit
- «Знаете, вы не можете просто взять и заставить вещи появляться из воздуха!» © Hamstersparadise / reddit
- «У вас не всегда будет умный монокль с дополненной реальностью, прикрепленный сбоку к вашей голове». © Poorly-Drawn-Beagle / reddit
- «Нельзя находиться в двух местах одновременно». © chewyboots / reddit
- «У вас не всегда будет автопилот в машине». © cata1og / reddit
- «Закончился бензин» станет таким же жаргоном, как сейчас мы говорим «повесить трубку», хотя уже давно для телефона не нужны ни провод, ни гнездо, куда его класть. © Saiyans**t / reddit
- «У вас нет доступа к файлам мозга, так что уж вспомните, пожалуйста, куда вы дели этот ключ».
- «Какой пароль от Wi-Fi?» © perfectstubble / reddit
- «Вообще-то, не так-то просто слетать в космос, как в какую-то соседнюю страну».
Блесните и вы своим остроумием. Давайте продолжим этот список.