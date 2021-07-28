15 фотоисторий о том, что родственников связывают не только теплые отношения, но и сходство. Даже еле уловимое

С детства мы слышим, что похожи на кого-то из родственников: глаза — мамины, подбородок — папин, а родинка на левой щеке совсем как у двоюродной тети. В каждом из нас есть черты предков, иногда и еле уловимые. Кто-то, например, никогда не видел своего отца, а познакомившись с ним, обнаружил, что на планете живет похожий на него человек.

Внешность героев подборки AdMe.ru — это доказательство утверждения о том, что против генетики не попрешь.

«Всю жизнь люди говорили мне: „Ты выглядишь как твоя мама“. Я этого не замечала, пока не нашла старую фотографию маленькой мамы... Теперь я вижу»

«Словно гены бабушки сказали: „Копировать, вставить“»

«Моя бабушка, мама и я»

«Фотография моего дедушки времен Второй мировой войны, ему здесь 20 лет. И я в 22 года»

«Моя прабабушка и я. Говорят, мы похожи»

Ваша прабабушка похожа на Хелену Бонем Картер. © throwaway992009 / Reddit

«Мама — наполовину японка, наполовину европейка, а мой отец — гаваец и европеец. А вот я»

«Моя прабабушка в молодости и я. Мне всегда казалось, что я не похожа ни на кого в своей семье»

«Моя мама и я. Разница между фото — 30 лет. Держим одну и ту же гитару»

«Когда я росла, мне все говорили, что я копия своего отца. Я не замечала этого до недавнего времени»

«Я впервые увидел своего отца, когда мне было 17 лет. Странно, насколько можно быть похожим на кого-то, кого вы даже не встречали»

«Я в 1992 году. Мама в 1954-м»

«Моя материнская и отцовская линии в трех поколениях. Я больше похожа на маму или на папу?»

Материнская линия.

Отцовская линия.

Поразительное сходство между правнуком и прадедушкой

«Мои прапрапрабабушка и мама»

«Мы с отцом встретились впервые за 40 лет. Спасибо ДНК-тесту»

«Я сделал ДНК-тест и поместил результаты в базу данных. Нашел двоюродного брата и связался с ним по почте. А затем познакомился с тетей и отцом».

